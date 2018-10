DET VERSTE OVER: Den rekordvåte høsten på Vestlandet ser ut til å være over i neste uke. November tegner foreløpig til å bli både mild og forholdsvis tørr. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Tre måneder rekordnedbør snart over – tørrere og milde signaler for november

Tre måneder med rekordnedbør på Vestlandet kan være over til helgen. Så venter en november som ser tørr og mild ut i prognosene.

Aldri har kongeriket registrert en våtere høst enn den som høljet ned over Vestlandet i august, september og oktober. Disse tre månedene satte nye månedsrekorder for nedbør får både én, to og tre måneder.

Mildt og normalt med nedbør

Og til helgen kommer det nok en ladning – hvis restene av den tropiske orkanen «Oscar» kommer inn fra vest med storm og heftig regnvær.

Men så skal det verste være over, skal vi tro månedsvarselet fra StormGeo . Dette er egentlig et seksukersvarsel, og er bygget på flere internasjonale modeller og analyser.

– Det ser absolutt tørrere ut, men samtidig ser det også mildt ut, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo.

Luft fra sør

– En av årsakene til dette, er at det legger seg et høytrykk over Baltikum, altså øst for oss, og dette stanser lavtrykkene, slik at disse blir liggende vest for oss. Resultatet er at det settes opp en sørlig luftstrøm, som gir både mild og forholdsvis tørr luft over Sør-Norge.

Han presiserer at dette ikke betyr at regnvær uteblir, men at det trolig blir mer moderat nedbør – i motsetning til de tre ekstreme månedene som har ført til flommer og ras og fylt opp norske kraftmagasiner på rekordtid.

Hans kollega Roar Teigen støtter det tørre og milde signalet:

– Det blir en omlegging i neste uke. Vi får tørr og svært mild rett fra sør, og det kan også se ut som vi blir liggende i en høytrykksrygg som gir videre pent og tørt vær uken deretter.

Tørt varsel

– Det er også en stor leverandør av prognoser som gir signaler om en nokså tørr november – nemlig Det europeiske værsenteret i Reading utenfor London, sier Korneliussen.

– Her plasseres høytrykket lenger vest, slik at det kommer mer rett over Skandinavia, og det betyr tørrere værtype. Men jeg heller mer til andre løsninger, som gir en mer moderat værtype, sier han.

Her er november-varselet:

Uke 1. (5.-11. november) : Høytrykk i øst, lavtrykk i vest. Sørlig vind og noe nedbør i sør. Sterkere signaler om tørrere vær.

Uke 2 og 3: (12.-25. november): Høytrykk over Kontinentet, presser lavtrykk i nordlig bane. Gir mild periode, nedbør hovedsakelig mot Nord-Norge. Noe uenighet i prognosene: Det europeiske værsenteret har plassert høytrykket over Skandinavia for disse to ukene, som vil gi tørrere vær.

Uke 4 og 5: (26. nov.-9.des.): Tørt signal fra Det europeiske værsenteret – men amerikanske modeller gir våtere og milde uker.