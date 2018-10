SAMTALER: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (t.v.) og KrF-leder Knut Arild Hareide under Kristelig Folkeparti sin valgvake i Posthallen på valgkvelden i september 2013. Foto: Aleksander Andersen / NTB scanpix

Kilder til VG: Hareide i hemmelige møter med KrF-nestorer før skjebnetalen

Bak lukkede dører har KrF-leder Knut Arild Hareide diskutert medieutspill og partiets retningsvalg med Kjell Magne Bondevik, Einar Steensnæs og Hilde Frafjord Johnson, ifølge VGs kilder.

VG kan nå avsløre hittil ukjente detaljer om forløpet til Knut Arild Hareides sjokktale til partiet 28. september.

Uken før Hareide holdt sin tale gikk den tidligere KrF-statsråden Einar Steensnæs ut i avisen Vårt Land og rådet partiet til å inngå regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

Det var nøyaktig det samme rådet som Hareide selv gikk ut med en uke etterpå.

Planla mediesak

Samtidig var begge KrFs nestledere og hele det politiske Norge totalt uvitende om at Hareide ville råde partiet sitt til å felle Erna Solbergs regjering for å innsette Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister.

I forkant av artikkelen i Vårt Land hadde Hareide hatt til nå ukjente møter med tidligere KrF-statsminister Kjell Magne Bondevik og tidligere KrF-statsråd Einar Steensnæs, blant annet for å koordinere utspillet i Vårt Land.

Steensnæs var nestleder i KrF fra 1995 til 2004, parlamentarisk leder for KrFs stortingsgruppe fra 1997 til 2000, utdanningsminister i Syse-regjeringen og olje- og energiminister i Bondevik II-regjeringen.

Bondevik var statsminister for sentrumsregjeringen med KrF, Sp og Venstre fra 1997 til 2000, og for regjeringen med KrF, Høyre og Venstre fra 2001 til 2005.

Møte på Oslosenteret

Til tross for deres tunge politiske bakgrunn har hverken Steensnæs eller Bondevik i dag noen sentrale tillitsverv i KrF.

I dag er de begge tilknyttet Oslosenteret, som Bondevik var initiativtager til etter sin avgang som statsminister i 2005. Steensnæs jobber der som daglig leder.

18. september møtte Hareide opp på Oslosenteret, der Steensnæs jobber, sammen med generalsekretær i KrF, Hilde Frafjord Johnson. Der drøftet de hvordan Steensnæs kunne lansere forslaget om et Ap-samarbeid i mediene.

Johnson var utviklingsminister i begge regjeringene Bondevik ledet, fra 1997 til 2000 og 2001 til 2005.

Sammenfallende syn

– Jeg snakket med Hareide. Det er riktig. Jeg ville gjøre ham oppmerksom på at jeg hadde et engasjement her. Det var litt viktig for meg at de ikke oppfattet mitt utspill som noe som kunne komplisere prosessen i partiet. Hvem som deltar i møter og sånn, det får du spørre dem som var i møter om, sier en ordknapp Steensnæs til VG.

– Fortalte han deg da hvilket råd han ville gi partiet?

– Det husker jeg ikke. Han orienterte meg ikke om det presise rådet han ville gi. Men jeg forsto selvfølgelig at mitt syn var sammenfallende med hans, sier Steensnæs.

Men i forkant av møtet med Steensnæs hadde Hareide også hatt et møte med Kjell Magne Bondevik.

Bondevik-møte

I månedsskiftet august/september tok Hareide imot Kjell Magne Bondevik på sitt kontor på Stortinget for kaffe og samtale.

Etter møtet skal Bondevik ha gitt uttrykk for til flere at han oppfattet at Hareide ønsket å ta partiet inn i regjering på venstresiden, men at han var usikker på hvor langt Hareide ville våge å gå, forteller kilder til VG.

– Vi jobber jo sammen og snakker sammen hver dag. Hvis du prøver å anklage oss for å ha blitt enige om en hemmelig plan, så er det feil, sier Steensnæs.

Kjell Magne Bondevik skriver følgende i en tekstmelding til VG:

«Jeg kommenterer ikke hvem jeg drikker kaffe med, når og hvor. Men hvis du tror Steensnæs og jeg har koordinert noe, så tar du feil!» skriver han.

Hverken Knut Arild Hareide eller Hilde Frafjord Johnson vil kommentere saken.