ETTERFORSKER: Her fra politihuset i Tromsø jobber politiet med saken mot den sedelighetssiktede mannen som tidligere har hatt flere høytstående stillinger. Foto: TERJE MORTENSEN, VG

Sedelighetssiktet samfunnstopp suspendert fra verv

Publisert: 18.01.18 11:41

INNENRIKS 2018-01-18T10:41:23Z

TROMSØ (VG) Mens den sedelighetssiktede samfunnstoppen sitter varetektsfengslet, må en rekke selskaper avgjøre om han skal få beholde sine verv hos dem.

Mannen har tidligere hatt flere svært betrodde stillinger i norsk samfunnsliv. Han har hatt, og har fremdeles, en rekke verv i ulike bedrifter og organisasjoner.

En stiftelse der han er styremedlem, opplyser at mannen er midlertidig suspendert.

– Han er suspendert fra sitt verv så lenge saken pågår, sier styrelederen i den aktuelle stiftelsen til VG.

– En kjemperessurs

Samtidig opplyser et selskap der mannen er styreleder, at de ikke har de ikke har planer om å kvitte seg med samfunnstoppen før han eventuelt blir dømt.

– Vi kommer til å beholde han til det foreligger en rettskraftig dom. Han har gjort en helt fantastisk jobb og er en kjemperessurs for oss, sier daglig leder i selskapet.

Mannen har også en rolle som rådgiver for myndighetene. Hva som skjer med dette oppdraget, er etter det VG kjenner til, fremdeles uklart.

Også andre selskap avventer situasjonen.

– Vi kommer ikke til å ta grep før en eventuell rettskraftig dom. Vi ønsker å beholde han så lenge det er praktisk mulig. Vi må la politiet jobbe med dette, sier daglig leder.

En annen daglig leder sier at det på neste styremøtet skal tas opp om mannen kan fortsette i selskapet.

Reiseregninger beslaglagt

Torsdag skriver Nordlys at politiet har beslaglagt den siktede samfunnstoppens reiseregninger. Det bekrefter stasjonssjef Anita Hermandsen ved Tromsø politistasjon overfor VG.

Fornærmede skal i avhør ha forklart at de påståtte overgrepene har foregått på flere ulike steder i Norge mens samfunnstoppen hadde en ledende stilling ved en offentlig instans. Derfor kan reiseregningene være relevante for denne saken og kaste lys over siktedes reisemønster, skriver Nordlys.

– Har politiet informasjon som gjør reiseregningene særlig interessante?

– Det er et beslag vi har tatt fordi vi ønsker å kunne se på reisevirksomheten hans, dersom det blir aktuelt, sier Hermandsen.

VG har vært i kontakt med mannens arbeidsgiver i det aktuelle tidsrommet, som opplyser at de ikke ønsker å kommentere saken.

Leter gjennom bilder

Denne uken fikk politiet bistand av Kripos. En avhørsspesialist og en etterforskningsleder er nå en del av arbeidet på politihuset i Tromsø.

I tillegg bidrar en tredje Kripos-ansatt i Oslo med gjennomgang av det elektroniske beslaget.

– Det er snakk om et par datamaskiner, en iPad og en telefon. I tillegg jobber vi med å få oversikt over eventuelt materiale som er lagret i skyen, sier politistasjonssjefen.

– Inneholder det elektroniske materialet bilder og video?

– Det er blant annet sosiale medier vi går gjennom, så ja, det er snakk om bilder og video.

Så langt er det avhørt «bortimot 20 vitner», opplyser Hermandsen.

Fremdeles har to menn status som fornærmet i saken. En av dem var fornærmet allerede i 2015 da politiet etterforsket samfunnstoppen for et liknende forhold. Saken ble henlagt i 2016, men vurderes nå gjenopptatt.

I forrige uke orienterte politiet om at siktelsen mot mannen var utvidet. Se hva de sa på pressekonferansen her:

Leter etter mulige fornærmede

En av politiets viktigste oppgaver videre vil være å identifisere flere mulige fornærmede, sier Hermandsen.

– Vi ser gjennom det elektroniske beslaget for å finne personer det kan være naturlig å kontakte. I vitneavhørene kan det også komme frem ting som kan føre til identifisering av mulige fornærmede. I tillegg håper vi at mulige fornærmede henvender seg til oss på eget initiativ, sier hun.

– Er politiet sikre på at det finnes flere fornærmede i saken?

– Vi tar med oss at tingretten ikke holder det som overveiende sannsynlig. Så blir det vår jobb å sannsynliggjøre det dersom det skulle bli et nytt fengslingsmøte.

Samfunnstoppen sitter varetektsfengslet i Tromsø fengsel frem til 8. februar.