VELTET: En buss veltet på E18 ved Ørje natt til onsdag. Foto: Freddie Larsen

Toetasjes buss veltet på E18 i Østfold

Publisert: 24.01.18 03:39

INNENRIKS 2018-01-24T02:39:21Z

Fire personer er fraktet til sykehus etter at buss med 26 passasjerer kjørte av veien og veltet på E18 ved Ørje.

Ulykken fant sted klokken 00.47.

– Det skal være snakk om en toetasjes buss, sier operasjonsleder Villy Meier i Øst politidistrikt til VG rundt klokken 01.30 natt til onsdag.

Det ble først meldt at én eller to personer var lettere skadet. Klokken 03.00 opplyser politiet at til sammen fire personer er skadet og fraktet til Østfold sykehus.

– Én av dem med benbrudd, og de tre andre med smerter i henholdsvis nakke, mage og rygg, sier Meier.

Øvrige personer i bussen er fraktet til Askim legevakt.

Meier forteller til NRK at det var en passasjer som ringte og varslet om ulykken. Bussen var på vei ut av Norge da den veltet på E18 øst for Ørje.

Det skal ha vært to sjåfører og 26 passasjerer i bussen. Ifølge operasjonslederen er sjåføren av bussen avhørt, og førerkortet hans er midlertidig beslaglagt, skriver NTB.

Årsaken til ulykken er ikke kjent, men det var slapsete og dårlig føre i området natt til onsdag. Bussen vil bli undersøkt av politi og Statens vegvesens ulykkesgruppe.