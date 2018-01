AKSJONERTE: Leif Vagle, her under en pressekonferanse i Mandal i april 2015, opplyser at aksjonen mot massasjesalongene i Kristiansand skjedde etter en tids etterforskning. Foto: Espen Sand / NTB scanpix

To kvinner siktet for hallikvirksomhet ved massasjesalonger i Kristiansand

Publisert: 23.01.18 09:27

I starten av januar gikk politiet til aksjon mot to massasjesalonger i Kristiansand. To kvinner er nå siktet for hallikvirksomhet.

Aksjonen skjedde den 5. januar etter at politiet hadde fått mistanke om at det foregikk organisert salg av seksuelle tjenester på salongene.

– Under aksjonen ble det sikret bevis som kunne bekrefte at det hadde foregått salg av seksuelle tjenester samme dag, sier leder av felles enhet for etterforskning i Agder politidistrikt, Leif Vagle i en pressemelding.

To kvinner ble pågrepet og de er begge siktet for hallikvirksomhet. Den ene av de pågrepne er eier av begge massasjesalongene. Hun har delvis erkjent straffskyld. Den andre pågrepne kvinnen har ikke erkjent straffskyld for hallikvirksomhet.

Til VG sier Vagle at etterforskningen av saken har pågått en stund:

– Vi har tidligere fått opplysninger om at det ved noen av massasjeinstituttene foregår salg av sex, og en kunde har blitt pågrepet i kontroll. Etter forsterket mistanke om at sexsalg skjer, gikk vi til aksjon.

Kunden som ble pågrepet, ble ilagt en bot på 15.000 kroner.

Hvor lenge salget av seksuelle tjenester skal ha pågått ved de to salongene, er uvisst.

– Kan flere bli pågrepet i saken?

– Saken er ikke ferdig etterforsket, så vi kan ikke utelukke det, sier Vagle.

De siktede kvinnene er ikke varetektsfengslet, men ble løslatt etter avhør. Det er heller ikke aktuelt å fremstille dem for fengsling slik saken nå står, og de har ikke fått oppnevnt forsvarer.

Politiet har rutinemessig varslet begge huseierne om hva som er avdekket på deres eiendom. De var ukjente med hva som har foregått på salongene og vil samarbeide med politiet, ifølge Vagle.

Politiet har mistanke om at det foregår salg av seksuelle tjenester også på andre massasjesalonger i Kristiansand, og opplyser at de jobber videre med dette.

I saken med de to pågrepne kvinnene, er det ikke mistanke om menneskehandel, understreker Vagle.

– Men ved lignende virksomheter er det ikke uvanlig at sårbare kvinner kan bli utnyttet, og det er derfor vi har stor oppmerksom på disse stedene, sier han.

Kommuneoverlegen i Kristiansand og miljørettet helsevern er informert om saken og vil følge den opp i samarbeid med politiet, opplyser Agder politidistrikt.