Støres strategi: Vil ikke angripe Vedum

STØRE GÅRD, LEVANGER (VG) Dette er strategien til Ap-leder Jonas Gahr Støre i velger-konkurransen med Senterpartiet og SV: Han vil ikke kritisere dem. Han omfavner dem.

Av Alf Bjarne Johnsen og Rodrigo Freitas (foto)

– Vi er tre ulike partier. Derfor favner vi bredere. Det er jeg glad for. Så jeg ser etter hva vi har felles, ikke hva som splitter oss, sa Støre til partikamerater i Orkanger i Trøndelag torsdag kveld.

Da hadde Ap-lederen brukt store deler av sin første valgkampdag i Nord-Trøndelag.

Fylket er nå en del av Trøndelag men fortsatt egen valgkrets. Men det er også en gammel Ap-bastion hvor velger-tyven Trygve Slagsvold Vedum (Sp) før sommeren hadde 40 prosent oppslutning, mot Aps 30 prosent, ifølge gjennomsnittet av lokale målinger fra nettstedet pollofpolls.no.

Tallene gir Sp og Ap to mandater hver fra fylket. Høyres Elin Agdestein kan dermed bli sendt hjem fra Stortinget, eller i beste fall kan få utjevningsmandatet.

Anders Todal Jenssen, valgforsker og professor i statsvitenskap ved NTNU i Trondheim, forklarer hvorfor Støre fremstår så mild i konkurranse med Sp:

– Arbeiderpartiet har fått et veldig negativt omdømme i distriktene. Jeg har vanskelig for se at Støre har noe å vinne på å være hard mot Senterpartiet. Ap har mye mer å vinne på å snakke opp og være positiv i sin omtale distriktene, og særlig henvende seg til kvinnene som jobber i offentlig sektor, sier han.

Starter i Nord-Trøndelag

Jonas Gahr Støre dro i gang sin valgkamp-turne i Sp-land. Han reiste først til Støre gård i Levanger kommune, oldefarens fødested.

Ap har tradisjonelt hatt mange ordførere i Nord-Trøndelag, som i Levanger og nabokommunen Verdal. I 2019 fikk Sp ordførerkjedet i begge kommunene.

– Hva er din strategi for å vinne tilbake velgerne fra Sp, Støre?

– Vi har allerede tatt igjen en del av det forspranget. Nå skal vi gi velgerne trygghet for arbeid, og for folks helse og omsorg uten at lommeboken avgjør. Det store bildet i Nord-Trøndelag er at velgerne her virkelig ønsker en annen regjering. Jeg legger vekt på at Ap, Sp og SV har en veldig sammenfallende politikk, selv om vi har ulik retorikk, sier Ap-lederen til VG.

Klistre Jonas og Erna sammen

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum startet sin valgkamp i Finnmark denne uken med å klistre Ap tett sammen med regjeringspartiene:

«Arbeiderpartiet, Høyre og Frp har vært mye mer enige i Nord-Norge. Så har vi hatt et annet syn», sa Vedum til NTB.

Han varslet at Sp vil gi Ap tøffe runder på en del av de tingene som Ap har støttet regjeringen på, i de nordlige fylkene:

«I Nord-Norge har Arbeiderpartiet vært enig i mye mer av de store reformene til regjeringen enn oss», sa Vedum.

På spørsmål om når Støre vil gå til motangrep mot Sp, svarer Ap-lederen slik:

– Min valgkamp går ut på å peke på de store utfordringene som Norge har, og våre løsninger. De som vi skal bytte ut i valget, er ikke de som er enige med oss, Det er Høyre og Frp. Med Sp har vi mye sammenfallende politikk. Jeg er mer opptatt av å vise fram det, enn av retorikken.

Delt på distriktsvelgerne

– Tradisjonelt har jo de to partiene delt distriktsvelgerne mellom seg: Ap har kontroll på industri og offentlig sektor, mens Sp har fått stemmene fra primærnæringene. Det har snudd dramatisk i Aps disfavør, sier Anders Todal Jenssen til VG.

Valgforskeren sier at Ap har erkjent at det er Sps fremgang som kan gi partiet fremtidig regjeringsmakt.

– Ap har et taktisk dilemma: De vil gjerne ha tilbake velgere fra Sp, men kan ikke kritisere dem så hardt at de skremmer velgere som kom fra Høyre og Frp, tilbake til borgerlig side, sier Anders Todal Jenssen.

Mindre taktisk

– Jeg er nok mindre taktisk enn som så, sier Støre om valgforskerens uttalelse.

– Vi har et partiprogram som har samlet større oppslutning. Folk ser at vi har gode løsninger på arbeid, trygghet for helse og omsorg, og for klima, og som setter vanlige folk først etter åtte år med økte forskjeller. Det er de velgerne vi skal nå, uavhengig av om de nå er i andre partier, eller om de sitter på gjerdet, sier Ap-lederen.