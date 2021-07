MARKERING: Lørdag oppsøkte mange stedet der traktoren til den 16 år gamle jenta veltet for å legge ned blomster. Foto: Hilde Jordbruen

Minnet avdød 16-åring i Skjåk: − En jente som mange var glad i

SKJÅK (VG) Lørdag kveld arrangerte medelever til den avdøde 16-åringen bil- og traktorkortesje fra skolen til ulykkesstedet: – Det ble en sterk avslutning på dagen, medgir ordfører Edel Kveen.

Av Caisa Linea Hagfors

Lørdag formiddag ble det kjent at den 16 år gamle jenta fra Skjåk kommune, som onsdag kom i klem etter at traktoren hun satt i veltet, døde av skadene på St. Olavs Hospital.

Den tragiske hendelsen har sendt et lite lokalsamfunn inn i stor sorg. Lørdag kveld strømmet medlever fra både Skjåk og Lom kommune til Skjåk skole for å minnes sin avdøde trenings- og klassekamerat.

TRAKTORKORTESJE: Flere medelever hadde arrangert en bil- og traktorkortesje fra skolen til ulykkesstedet lørdag ettermiddag. Foto: Hilde Jordbruen

– Det er helt meningsløst. Det var en jente som mange var glad i og som har hatt et stort nettverk her. Hun hadde hele livet foran seg, sier ordfører Edel Kveen til VG.

Ordføreren var selv til stede på åpen skole lørdag kveld, og forteller om sterke inntrykk.

– Det var mye tårer i starten. Alle som hadde behov for å snakke med noen, fikk muligheten til det, forteller Kveen videre.

Det var den 16-år gamle jenta som kjørte traktoren da ulykken skjedde.

For politiet er hendelsesløpet fortsatt ukjent, da de står helt uten øyevitner. Det var forbipasserende som skal ha oppdaget den veltede traktoren og satt i gang med livreddende hjelp på stedet.

I SORG: Flagget hang på halv stang på Skjåk barne- og ungdomsskule da medelever til den avdøde jenta samlet seg på skolen lørdag ettermiddag. Foto: Hilde Jordbruen

Skryter av samholdet i sørgetid

Til tross for det hun beskriver som et hardt preget lokalsamfunn, skryter også ordføreren av samholdet blant ungdommen.

– Det virker som om ungdommene er flinke til å ta vare på hverandre, så jeg håper at jeg fortsetter med det, sier Kveen, som gjetter på at nærmere hundre personer møtte opp på skolen lørdag kveld.

Hun snakker også varmt om hvordan både lærere ved skolen og kriseteamet i kommunen har stått på midt i ferietiden.

– Den har nok vært tøft for mange av lærerne, som har fulgt elevene så tett. De har gjort en fantastisk innsats i dag, tatt vare på hver enkelt og vært tryggheten til ungdommen i kveld, roser ordføreren.

Også flere fra Lom kommune, som spilte på fotballaget til den avdøde jenta, valgte å ta turen til skolen lørdag kveld.

Ordføreren forteller at idretten i Lom og Skjåk kommune samarbeider mye på tvers av grensen mellom de to kommunene, og at det derfor er flere som også er rammet av ulykken i Lom.

– Det er mange som har det tøft og mange som blir rammet. Mange har tilbudt å hjelpe hverandre, og stiller opp med alt mulig forskjellig, sier Kveen.

TRAGISK ULYKKE: Nødetatene rykket ut til stedet der traktoren veltet i Skjåk onsdag formiddag. Foto: HANS ERIK KJOSBAKKEN/FJUKEN

Medelever arrangerte traktorkortesje

Lørdag kveld hadde flere medelever arrangert en bil- og traktorkortesje fra skolen til ulykkesstedet.

– Det ble en sterk avslutning på dagen, medgir ordføreren. Hun forteller at traktorene var pyntet med hjerter, og at mange hadde møtt opp på ulykkesstedet med blomster.

Hun forsikrer at ungdommene i både Skjåk kommune og nabokommunen Lom vil følges opp av et psykososialt team de neste dagene. Søndag formiddag kommer Skjåk skole til å være åpen for elever alle elever på ungdomstrinnet som ønsker noen å snakke med eller et sted å være.

Fra klokken 18 søndag åpner også Skjåk kirke for alle som ønsker å minnes 16-åringen sammen.

Ordføreren beskriver avslutningsvis en tung tid for nærmeste familie, som ønsker å sørge i fred:

– Dette har vært tungt for de pårørende. Det er en tung beskjed å få. Samtidig er det også mye praktiske ting og spørsmål som må håndteres parallelt, forklarer Kveen.