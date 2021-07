Les dagens avis her!

22. juli preger også søndagens VG: I løpet av 90 minutter kom 35 terrorofre til Ringerike sykehus. Lokalsykehuset på Hønefoss besto prøven og gjorde alt rett.

Av Øystein David Johansen

Overlege Jorge Martinez og sykepleier Hilde Marie Rundhaugen forteller i dagens VG hvordan ressursene fant hverandre til gagns. Alle ungdommene fra Utøya som ble behandlet på Ringerike sykehus, overlevde.

Tidligere statsråd og nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen flyttet hjem til Vestertana i Finnmark, hvor hun er blitt ordfører. Hun forteller om overgangen til lokalpolitikken og snakker om Arbeiderpartiets strevsomme år.

Kamikazepilotene - de japanske selvmordsflyverne - spredte frykt blant allierte under andre verdenskrig. VG Historisk forteller at mange av dem var grepet av frykt, forvirring og harme over egen skjebne da gikk på vingene for siste gang.

Søtt og godt bringer deg oppskriften på en tropisk drøm av en ostekake, mens personlig trener Sølve Sundrehagen forteller Vektklubbs lesere forteller hvordan de kan holde ferieformen i sommer.

