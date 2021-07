GIVERMANKO: Med givere på ferie og i karantene har flere blodbanker i landet trengt hjelp fra følgere – og fra hverandre. Her fra Blodbanken ved Haugesund sjukehus. Foto: Jan Kåre Ness

Ferie og vaksinekarantene gir færre blodgivere: − Større utfordringer

Flere sykehus tar til sosiale medier for å forhindre blodmangel i ukene som kommer. I Bergen ble en krise avverget takket være en artikkel i Bergens Tidende.

Av Pernille Solheim

Publisert: Nå nettopp

– Vi så at andelen som bekreftet at de skulle komme for å gi blod var veldig lav – mye lavere enn tidligere, sier avdelingssjef ved Haukelands blodbank Einar Klæboe Kristoffersen til VG.

Hvert år overlever tusenvis av mennesker alvorlige ulykker, fødselskomplikasjoner og sykdommer som kreft. Til dette bidrar de rundt to prosentene av Norges befolkning som jevnlig gir bort noe av sitt eget blod.

Men på sommeren er blodgiverne færre, og med coronapandemien er allerede strenge krav til givere ytterligere strammet inn.

Da Bergens Tidende snakket med Kristoffersen tidligere denne uken, sa han at blodmangelen snart kunne beskrives som kritisk.

Men så snudde det.

– Etter saken i BT fikk vi en voldsom respons lokalt. Vi har makset antall givere i går og det kommer opp mot hundre givere i dag og i morgen. Så vår krise er egentlig avblåst nå, sier Kristoffersen til VG torsdag formiddag.

Blodkarantene

Ifølge en kartlegging VG har gjennomført er det flere andre blodbanker som per 15. juli har lignende utfordringer som Haukeland har stått overfor.

Blant annet er det etterlyst blodgivere i både Tromsø og Narvik.

– Vi opplever så absolutt å ha større utfordringer denne sommeren enn vi har pleid å ha, sier Aud Helene Ulriksen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til VG.

Hun mener givermangelen kommer av ferie og omfattende reise- og vaksinekarantene. Man kan nemlig ikke gi blod i en uke etter å ha fått coronavaksinen. Ved UNN kan man heller ikke gi blod tre dager før vaksinasjon.

Om man har vært smittet av coronaviruset, kan man gi blod først etter 28 dager.

Etterlyser givere på Facebook

Ulriksen forklarer at blodbankene opererer med grenseverdier på antall enheter blod de må ha på lager til enhver tid. Disse er satt så høyt at man skal unngå å havne bakpå.

Men når de nærmer seg grenseverdiene – da må det jobbes mer.

– Vi jobber kontinuerlig med å gjøre timeavtaler med blodgivere. Vi har gått ut på Facebook og bedt tappeklare og friske givere om å melde seg, sier Ulriksen.

UNN kan i tillegg få kjøpe blod fra andre, større blodbankers lagre ved behov. Det skjedde senest i forrige uke.

MINDRE BLOD PÅ SOMMEREN: En mann gir blod ved blodbanken på St. Olavs hospital i Trondheim. På sommeren er blodbehovet ofte større og tilgangen mindre. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX NORGE

Sørlandet Sykehus har hatt en tilsvarende kampanje på Facebook som gjorde at flere givere meldte seg.

Også ved Haukeland bruker de helst egne plattformer på sosiale medier for å nå ut. I siste instans henvender de seg til pressen.

– Det er forbeholdt når vi virkelig trenger det. For det er det med å rope «ulv, ulv», sier Kristoffersen.

– Prisgitt at givere prioriterer blodgivning

Hos de fleste av blodbankene VG har vært i kontakt med, er lagrene for tiden på normalt nivå. Noen har likevel brukt ekstra ressurser de siste ukene for å sikre nok blod til sommermånedene som ofte bringer med seg flere trafikkulykker.

Det har blant andre blodbanken ved Akershus universitetssykehus (Ahus) gjort, ifølge Abid Hussain Llohn, fungerende leder ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

– Vi har brukt ekstra ressurser på å kontakte blodgivere de to siste uker, med bra respons. Vi har nå tilnærmet lik mengde blod som en vanlig sommer, og forventer å ha nok gjennom hele sommeren. skriver Llohn i en e-post til VG.

Ved St. Olavs hospital i Trondheim er blodlageret nå noe mindre enn normalt, men innenfor det de stiller som minimumskrav, opplyser Turid Fredriksen fra avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved St. Olavs hospital.

De er for tiden inne i de par ukene av året hvor tilgang på blodgivere erfaringsmessig er dårligst, påpeker hun.

– Det gjør det mer ressurskrevende få gjort timeavtaler, og mer utfordrende å holde blodlageret ved like. Vi er prisgitt at blodgivere prioriterer blodgivning også på sommeren.

Det stilles generelt strenge krav til hvem som kan gi blod i Norge. Personer under 18 eller over 60 år, må for eksempel avstå fra å gi blod. Det stilles også krav om at blodgiveren må føle seg helt frisk og veie over 50 kilo.

Et annet krav er at man ikke skal være «i risikogruppe for hiv, hepatitt eller andre sykdommer som kan overføres med blod». Dette gjelder blant andre sprøytenarkomane, prostituerte og menn som har sex med menn, ifølge Helse Norge.

I tillegg kan oppvekst og langvarig opphold i enkelte land gi permanent utelukkelse fra blodgiving.