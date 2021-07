Tre personer pågrepet: Store mengder våpen knyttes til høyreekstremt miljø

Politiet har funnet flere titall våpen og pågrepet flere menn fra forskjellige steder i landet. PST er inne i saken som ifølge politiet har koblinger til høyreradikale miljøer.

Det skriver NRK.

De er gjort i forbindelse med et stort våpen- og ammunisjonsbeslag hos en mann i 30-årene fra Bodø,

I mannens bolig fant politiet 6 maskingevær, 10 rifler, 5 pistoler, 31 maskingeværbelter, 18 magasiner, langt over 8 000 skarpe skudd, flere våpendeler i form av uplomberte pistolløp og 5 ladearmer til rifle, samt lysgranater.

– PST er kjent med pågripelsene den siste tiden. Vi følger med på etterforskningene og har et samarbeid med politidistriktene, sier Bernsen til NRK.

Politiet har jobbet med saken i flere uker. I tillegg til Bodø-mannen, er en mann i 30-årene fra Lillestrøm og en mann i 20-årene fra Hamar pågrepet. Begge er siktet for ulovlig befatning av skytevåpen.

I en fengslinskjennelse fremgår det at «Saken er knyttet til et nettverk av

personer som har kjøpt/solgt «ulovlige» våpen, og som sannsynligvis har forgreninger til

høyreradikale grupperinger». En av de siktede har selv forklart at han er del av et samlermiljø.