Smitte knyttes til småbruk-rave – politianmelder arrangøren

Opp mot 200 personer skal ha deltatt på en technofest i Vestby. Minst to av festdeltagerne er coronasmittet – og smittesporerne sliter med å få tak i resten av festen.

Publisert: Nå nettopp

Technofesten ble arrangert på et avsidesliggende småbruk i Vestby kommune lørdag 24. juli.

– Vi fikk vite om dette arrangementet da et smittesporingsteam fra en annen kommune tok kontakt. To personer som hadde vært på arrangementet hadde blitt testet og fått påvist smitte, sier beredskapsleder Rune Sletner i Vestby kommune til VG.







De siste dagene har Vestby kommune jobbet med å oppnå kontakt med arrangøren av technofesten.

Utfordrende gjesteliste

– Da vi endelig fikk kontakt med ham, så hadde han ikke gjestelisten. Først søndag ble gjestelisten tilgjengelig for oss. Den inneholder 150–200 navn, men enkelte av festdeltagerne er kun oppført med fornavn, sier Sletner.

Noen oppføringer på gjestelisten er «fornavn + en venn», ifølge beredskapslederen.

– Det sier seg selv at vi sliter å jobbe effektivt med denne gjestelisten. Slik det ser ut nå, så klarer vi ikke å nå frem til alle festdeltagerne, sier Sletner.

Anmelder arrangøren

Flere DJ-er spilte på festen – eller raven – og det var satt opp scener både innendørs og utendørs.

VG har sett bilder og videoer som viser festdeltagerne danser tett.

Det skal ha blitt arrangert lignende fester på småbruket tidligere år.

Mannen som Vestby kommune mener er arrangøren av technofesten, blir nå politianmeldt.

– Han vil bli anmeldt for brudd på smittevernloven. Vi er sjokkert over uansvarligheten, og kommer til å statuere et eksempel, sier Sletner.

Vil ikke snakke

VG har vært i kontakt med mannen i 60-årene som står folkeregistrert på adressen, men han ønsker ikke å gi noen kommentar om saken.

Vedkommende står også oppført som en av flere arrangører for technofesten i sosiale medier.

Ifølge beredskapslederen i Vestby kommune skal arrangørene av technofesten ha lagt ut en melding på sosiale medier hvor festdeltagerne blir bedt om å teste seg.