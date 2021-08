ARBEIDER FOR MANGFOLD: Imam Noor Ahmad Noor har arbeidet aktivt for å fremme dialog og mangfold, mener nå anmeldt for hatefulle ytringer. På dette bilder fra 2007 blir Noor (midten) og andre muslimske ledere tatt imot av tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen for å diskutere marginalisering og inkludering. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Går ut mot imam: Hatprat skal aldri aksepteres

Leder for paraplyorganisasjonen Muslimsk dialogsenter (MDN) Senaid Kobilica tar avstand fra Imam Noor Ahmad Noors jødefiendtlige Facebook-innlegg. Noor beklager innleggene.

Publisert: Nå nettopp

Imam Noor Ahmad Noor fra Drammen er anmeldt for hatefulle ytringer og oppfordring til straffbar handling etter å ha publisert flere jødefiendtlige innlegg på Facebook. En privatperson står bak anmeldelsen, skriver Drammens Tidende.

Innleggene er nå slettet, og Noor beklager innholdet som han sier ikke representerer det han står for. Innleggene har likevel fått flere til å reagere.

– Hatprat skal aldri aksepteres, uansett hvem som står bak, slår imam Senaid Kobilica fast.

Han er leder av paraplyorganisasjonen Muslimsk dialognettverk (MDN). Kobilica utdyper at mange muslimer selv har kjent på hat og diskriminering som følge av konflikter i ulike deler av verden, og at det derfor er ekstra viktig å ikke akseptere det samme overfor for andre.

– Vi kan aldri ønske det samme for andre, og vi skal ikke det uansett hvem det er snakk om. Det er sterke følelser i sving, men det er her vi i lederroller har et ekstra ansvar, sier han.

TAR AVSTAND: Leder for Muslimsk dialogsenter Senaid Kobilica tar avstand fra de nå slettede Facebook-innleggene til imam Noor Ahmad Noor. – Hatprat skal aldri aksepteres, uansett hvem som står bak, sier han. Foto: Tore Kristiansen

Ber om unnskyldning til det jødiske folk

Det er den kristne avisen Dagen som har fått oversatt innleggene til Noor fra urdu til norsk. Oversettelsen viser at innleggene inneholder flere grove, jødefiendtlige formuleringer.

– Hitler sparte noen jøder slik at verden kan vite hvor ond denne nasjonen er og hvorfor det er nødvendig å drepe dem, skrev Noor ifølge oversettelsen.

Noor skal tidligere også ha skrevet andre innlegg om jøder og Israel med lignende formuleringer.

– Jeg ber om unnskyldning for alle jeg har såret, spesielt til det jødiske samfunnet, sier Noor til VG.

Noor har tidligere forklart at innleggene ble skrevet i frustrasjon over angrep i Gaza, noe som ifølge Kobilica ikke kan brukes for å unnskylde innholdet.

Kobilica mener at det å kritisere Israels handlinger og det han anser som Israels ulovlige okkupasjon er helt legitimt.

– Men vi må gjøre det uten å blande religion i dette, sier Kobilica.

På spørsmål fra VG sier Noor seg i stor grad enig.

– Kritikken og frustrasjonen min burde ha vært rettet mot regimet, ikke mot menneskegrupper.

Har selv jobbet for dialog

Noor har i flere år samarbeidet med Kirkelig Dialogsenter for å fremme likestilling og motvirke hets og hat. Ifølge Vårt Land vil dialogsenteret fortsette samarbeidet, til tross for det dialogprest Ivar Flaten har kalt et «tilnærmet utilgivelig» innlegg.

– Men når vi gjør ting som er tilnærmet utilgivelige, gjelder det å holde på kontakten og fortsette et samarbeid som løfter oss i riktig retning, sier Flaten til avisen.

I et innlegg på egne hjemmesider skriver Kirkelig dialogsenter at de trolig ikke har vært oppmerksomme nok på det Noor har skrevet og formidlet.

– Det er sjokkerende og fullstendig uakseptabelt å formidle slikt som nå har kommet fram, skriver de i innlegget.