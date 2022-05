FRP-DUO: Morten Wold, som selv har diabetes type 2 - og Bård Hoksrud tror de skal kunne skaffe stortingsflertall for at avanserte, såkalte kontinuerlige blodsukkermålere snart kan fås på blå resept - foreskrevet av fastlege.

Frp-duo vil ha gratis blodsukker-målere - ble minnet om smågodt-bilde av statsråd

Frp-duoen Bård Hoksrud og Morten Wold har selv testet avanserte blodsukkermålere. Nå mener de gravemaskinfører Yngve Gudbrandsgard (54) og andre med diabetes type 2 som tar insulin, bør få gratis målere.

Av Frank Ertesvåg

– Det må være mye smartere at fastlegen kan skrive ut en glukosemåler fremfor at man skal måtte dra på sykehuset for å få dette. Mange er som Morten og meg: De er ikke verdens beste til å huske på at blodsukkernivået må sjekkes så ofte. Og det er krevende med all denne stikkingen i fingrene.

Det sier Frps helsetalsperson Bård Hoksrud til VG på sitt nye, romslige stortingskontor. Hoksrud har selv sammen med stortingskollega Morten Wold, som har diabetes type 2, testet den nye generasjonen glukosemålere i flere uker.

TESTET: Bård Hoksrud har selv gått rundt med en kontinuerlig blodsukkermåler på undersiden av overarmen en periode. Da VG oppsøkte ham, viste måleren 5,8 som er noe lavt, men i grønn sone (mellom 5,0 – 14,0.)

De er ikke i tvil om at en ordning via fastlege vil være svært viktig hjelp for mange.

– Jeg har prøvd dette instrumentet en måned. Du følger med mye bedre, du kan regulere inntaket hele tiden. Jeg, som har diabetes type 2 - ble mye mer bevisst på hva jeg spiste, sier Wold til VG.

Sliter litt med vekten

Både han og Hoksrud er kraftige karer. Wold mener det er spesielt fordelaktig å følge med på blodsukkeret når man sliter litt med vekten.

Man kontrollerer automatisk flere ganger på denne måten enn når man stikker seg i fingeren flere ganger for dagen, sier Wold som til daglig er en del av Stortingets presidentskap.

Hoksrud, som er kjent for flere mer eller mindre vellykkede slanke-skippertak og livsstilsendringer, supplerer:

– Dette kan hjelpe titusener av mennesker som bruker insulin. Det vil koste drøye 50 millioner kroner totalt hvis alle som går på insulin med diabetes type 2 vil bruke det, har han regnet ut.

SMÅGODT-DUO: Dette bildet der Morten Wold og Bård Hoksrud takket ja til en tidligere priskrig på smågodt, ble hentet frem av helseministeren i en stortingsdebatt om diabetes.

I en debatt etter et forslag fra Hoksrud om å innføre ordningen, ble han og Wold kritisert av helseminister Ingvill Kjerkol (Ap) for ikke alltid å promotere sunnhet og helsebringende forebygging av diabetes type 2. Hun husket et bilde av Hoksrud og Wold i VG for seks år siden:

– Jeg ser for meg bildet av representanten Hoksrud og hans kollega i helse- og omsorgskomiteen, Morten Wold, den gangen de sto i smågodt-køen på en butikk og bare slo bort alle forslag om en fornuftig folkehelse som kan forebygge lidelser og plager og gjøre at pasienter i framtiden unngår dem, sa helseministeren.

Smågodt

Morten Wold reagerer på at Kjerkol hentet frem dette bildet av Frp-duoen i diabetes-debatten.

– Vi deltok i en debatt som handlet om priskrig på smågodt, og stilte opp til et humoristisk bilde i VG. At statsråden kan klare å problematisere dette fra Stortingets talerstol seks år senere, viser at hun ikke akkurat bringer litt smil inn i den politiske debatten, sier Wold.

BETRYGGENDE MÅLING: Blodsukkermåleren til stortingsrepresentant Morten Wold viste 8,3 da VG besøkte ham på Stortinget. Det er betryggende plassert i grønn sone.

Han har sendt en kopi av bildet til statsråden og anbefalt henne å henge det opp på kontoret sitt.

Helseminister Ingvill Kjerkol vil ikke svare VG på hvorfor hun henviste til smågodt-bildet i stortingsdebatten.

– Statsrådens uttalelse på Stortinget var tydelig. Statssekretæren (Karl Kristian Bekeng, Ap) har ikke noen kommentar ut over dette, skriver Helse- og omsorgsdepartementets kommunikasjonsavdeling i en e-post.

– Ikke bare livsstil

Bård Hoksrud forsvarer at det offentlige skal finansiere instrumenter for å regulere diabetes - selv om Frp ofte påpeker at hver enkelt har ansvar for sine livsstils- og matvaner.

– Det er viktig å huske på at årsaken til en diagnose ikke er styrende for hvilken behandling man får. Diabetes type 2 skyldes ikke bare livsstil, men kan også skyldes genetikk og miljø. Dersom denne måleren kan føre til at flere kan stå i jobb med et velregulert blodsukkernivå, vil det være god samfunnsøkonomi, sier Hoksrud.

HAR DIABETES: Yngve Gudbrandsgard må passe på at han får inntak av mat og næring som ikke kjører blodsukkernivået hans til værs. Bildet er fra jobben hans i gravemaskinen i Ål.

I hjembygda Ål i Hallingdal, sitter entreprenør Yngve Gudbrandsgard (54) i gravemaskinen sin - i full gang med å tilrettelegge enda et hyttefelt i kommunen.

– Jeg har søkt og søkt om å få dekket denne typen blodsukkermåler. Jeg vil helst ha den typen som har alarm. Men dette har hittil vært fånyttes, Gudbrandsgard (54) til VG.

Avhengig av god måling

Han kjører lastebil og gravemaskiner på flere titalls tonn. Hallingdølen har diabetes type 2 og bruker insulin. Han sier rett ut at han er blitt avhengig av den moderne glukosemåleren som sitter på armen hans. På en egen app på mobilen kan han følge med på blodsukker-nivået. Mobilen piper ved for høyt eller lavt blodsukkernivå.

Får han føling, eller i verste fall alvorlig føling (sterk hypoglykemi) blir han trafikkfarlig både for seg selv og andre.

– Jeg skjønner ikke at dette ikke kan dekkes av det offentlige på en enkel måte gjennom fastlegen. For meg er jeg helt avhengig av kontroll på blodsukkernivået for å mestre hverdagen og jobben min, sier Gudbrandsgard som bruker litt over 20.000 kroner i året av egen lomme for å betale sin digitale blodsukkermåler. Fastlegen hans har advart mot at tungtransport-lappen kan ryke dersom han ikke får kontroll på blodsukkernivået.

DRIKKER VANN: Helseminister Ingvill Kjerkol (Ap) fyller på med flaskevann i stortingssalen.

Helseminister Ingvill Kjerkol har ikke svart på VGs henvendelser. men overlater til statssekretær Karl Kristian Bekeng å svare på spørsmål om statsrådens evne til handling og fremdrift i saken. Der varsler Bekeng at departementet ser spesielt på en klargjøring av finansieringen av utstyr ved diabetes.

– Vårt mål er at alle med diabetes skal ha god behandling og oppfølging i den offentlige helsetjenesten, og at vi har ordninger som sørger for et mest mulig likeverdig tilbud. I departementets pågående arbeid med å klargjøre skillet i finansieringsansvaret mellom blåreseptordningen og helseregionene, er finansiering av utstyr ved diabetes ett av områdene vi ser særskilt på, skriver statssekretæren.