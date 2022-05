RYKKET UT: Politifolk på plass ved badeplassen Rosanes i Nøtterøy.

Tre innbragt etter masseslagsmål – tenåring til sykehus med kuttskader

Én er sendt til sykehus med kuttskader etter et masseslagsmål på Nøtterøy. Tre personer er så langt innbragt av politiet.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Politiet meldte like etter klokken 20.00 17. mai at at de hadde rykket ut med flere ressurser etter en melding om et mulig masseslagsmål på Teie i Nøtterøy. En tenåring er skadet.

– Vi rykket ut etter melding om at et tyvetall ungdommer sloss på stedet. En gutt i tenårene er kjørt til sykehus for sjekk. Han har kuttskader. Han er ikke alvorlig skadet, opplyser politiet til VG.

Etter hvert fikk politiet kontroll på rundt 15 ungdommer på stedet. De beslagla en lommekniv, en flaske og et knokejern.

– Da vi kom ut dit, løp de alle veier. Så har vi samlet dem opp litt etter hvert, sier politiets operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud til VG.

Slagsmålet skal ha skjedd i et boligområde ved badeplassen Rosanes. Det var mange vitner til hendelsen, som meldte inn ddet som skjedde til politiet.

– Har innbragt tre

– Vi har innbragt tre stykker. Det er ganske mange involverte, prøver å identifisere hvem som har gjort hva. Vi snakker ikke her om de som samarbeider best med oss, sier operasjonsleder Johnsrud.

Ifølge operasjonslederen, ser det ut til at det er flasken eller kniven som har blitt brukt. Ransaking av de involverte ungdommene avslørte ikke flere våpen.

FLERE RESSURSER: Flere politibiler parkert ved stedet hvor slagsmålet brøt ut.

Johnsrud sier det per nå ser ut som at en blir pågrepet og to innbragt.

– De to andre må det undersøkes litt mer rundt, sier operasjonslederen.

Tilsynelatende tilreisende

Mange av de involverte ser ifølge operasjonslederen ut til å ha kommet tilreisende. Hvorfor er fremdeles uklart.

– Det er ikke klart for oss hvorfor de var akkurat der. Dette er ikke de mest snakkesalige folkene. Om de har kommet hit for å slåss, er jeg usikker på. Det ser ikke ut som at sidene har noen relasjon fra før av, sier Johnsrud.

Han sier den pågående etterforskningen etter hvert vil si mer om disse spørsmålene.

BADEPLASS: Rosanes i Nøtterøy er et populært friluftsområde.

– Det kan se ut som at det har vært flere sider: Noen lokale og noen tilreisende. Hva de er uenige om, er usikkert, i og med at de ikke snakker så mye.