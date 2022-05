VITNER: Politiet sier de er svært interessert i å komme i kontakt med biler som har kjørt forbi traktoren.

Dødsulykken i Steigen: − Har vært store krefter i sving

STEIGEN (VG) Lokalsamfunnet er i sorg etter at fire tsjekkiske turister mistet livet i Steigentunellen. – Det er egentlig en oversiktlig tunnel, sier politistasjonssjef Ronny Borge.

– Dette er en tragisk ulykke som helt klart har gått innpå lokalsamfunnet. Vi er et lite samfunn og alle kjenner alle, så det er helt klart at dette er noe som preger oss denne mandagen, sier ordfører i Steigen kommune, Aase Refsnes.

Bak henne ligger tunnelen der fire tsjekkiske turister omkom søndag ettermiddag. En traktor med henger ble påkjørt bakfra av en utenlandskregistrert bil, omtrent midt inne i tunnelen.







Fire av turistene i personbilen ble bekreftet omkommet av helsepersonell på stedet, mens sjåføren er flyttet til St. Olavs hospital med kritiske skader mandag. Føreren av traktoren er betegnet som uskadet, men psykisk medtatt, ifølge politiet.

– Det er fryktelig tragisk at det har gått liv tapt. Jeg har selv kjørt gjennom tunnelen her i dag, og det preger en stort når man kjører gjennom. Det tror jeg alle steigværinger som kjører gjennom tunnelen nå neste gang vil kjenne på, sier ordføreren.

PREGET: Ordfører i Steigen kommune, Aase Refsnes, sier hun ble svært preget da hun kjørte gjennom tunnelen mandag.

Store materielle skader

Kommunegrensen mellom Steigen og Hamarøy kommuner går midt i den åtte kilometer lange Steigentunnelen, som er eneste vei inn til Steigen kommune.

Politistasjonssjef ved Fauske politistasjonsdistrikt, Ronny Borge, sier det er foreløpig er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet i tunnelen.

– Politiet er veldig interessert i å komme i kontakt med biler som har kjørt forbi denne traktoren i og utenfor tunnelen, og vil gjerne at de melder seg for politiet, sier Borge.

Politistasjonssjefen sier at det er en relativt rett vei i tunnelen, og at det som i eventuelt kan ha påvirket sikten kan være at det er noe forskjell på høyden i tunnelen.

– Det er lite eller ingen kurver. Det er egentlig en oversiktlig tunnel, sier han.

– Ut fra skadene på bilen ser vi at det har vært store krefter i sving. Vi vet ikke hastigheten, men store materielle skader, tyder på høy energi.

De involverte kjøretøyene har ankommet Statens vegvesen i Fauske, og vil bli undersøkt videre, informerer han.

Noe av det som skal undersøkes er lys på begge kjøretøyene, både foran og bak og på hengeren på traktoren.

– Forferdelige nyheter

De omkomne er turister fra et større reisefølge, og politiet bekreftet mandag at de er tsjekkiske statsborgere.

– Først og fremst går tankene til pårørende, venner og familie av de omkomne og de involverte i ulykken. Det skal ikke skje sånne trafikkuhell, sier ordfører Refsnes.

– Det er forferdelig nyheter å få, og det skaper mye usikkerhet i en liten kommune.

Hun oppfordrer folk som har behov for å snakke om ulykken, til å benytte seg av det psykososiale kriseteamet i kommunen.

– Det er bedre å ta en samtale for mye enn en for lite.

Ordføreren understreker at de er et lokalsamfunn som står veldig sterkt sammen.

– Uansett hvor man kommer fra, så er det viktig at vi tar vare på hverandre i en tid som dette.