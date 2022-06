Ingen visste hva Jenny (20) brukte dagene på

Mens familie og venner trodde hun leste flittig til eksamen, satt Jenny Helene Syse (20) alene på hybelen og spilte PlayStation til langt på natt. Ved siden av henne lå fagbøkene, nærmest urørte.

Publisert:

– Dette er jo blitt det viktigste i livet mitt de siste to årene, og det er en erfaring jeg har lært veldig mye av, sier Jenny Helene Syse (20) til VG.

I mai skrev 20-åringen en kronikk for Oslodebatten i Avisa Oslo om hvordan hun gjennom flere år falt mer og mer ut av skolegangen – før hun til slutt gikk et helt semester på universitetet uten å ta en eneste eksamen.

«Midt på dagen satt jeg i mørket med Playstation-kontrollen i hånden, og en flaske cola på nattbordet. Obligatoriske innleveringer kom og gikk, men ingenting skjedde», skriver Syse i kronikken.

Takknemlig for fraværsgrensen

VG møter henne hjemme hos søsteren på Lutvann i Oslo. Hun er her ofte, og beskriver de tre søstrene som sine beste venner. Likevel fortalte hun heller ikke dem alt om hva som foregikk.

Allerede mot slutten av ungdomsskolen merket Syse at skolegangen ikke lenger fløt så lett som før, og på videregående ble det bare verre.

– Jeg la meg veldig sent og var kjempetrøtt på skolen dagen etter. Når jeg kom hjem sov jeg i flere timer før jeg så på Netflix. Så tok jeg skippertak med skolearbeidet til utpå natten – og repeat, forteller 20-åringen.

Syse er aktiv i Unge Høyre, som har støttet innføringen av fraværsgrense i videregående skole. Hun tror ikke at hun hadde klart å fullføre uten den. I flere måneder tvang hun seg opp om morgenen og dro på skolen, tross lav motivasjon, fordi hun visste at fraværet hennes allerede var så høyt at hun risikerte å ikke bestå.

Så ikke solen på lenge

Høsten 2020 begynte hun som enkeltemnestudent på Universitetet i Oslo.

Syse hadde gledet seg til mer frihet, men det gikk ikke lang tid før hun innså at det ikke skulle bli så enkelt som hun hadde sett for seg. Allerede første uken begynte hun å utsette lesingen.

Samtidig førte pandemien til strenge tiltak og lange perioder med kun digital undervisning.

– Det fungerte ikke i det hele tatt for meg. Jeg er avhengig av at noen forventer at jeg møter opp et sted.

På det verste, i januar 2021, så ikke Syse solen i en lang periode. Hun sto opp i tre-firetiden på ettermiddagen og la seg igjen på samme klokkeslett om natten.

Ofte spiste hun ikke noe hele dagen, og endte med å spise junk food sent på kvelden mens hun spilte PlayStation alene på hybelen sin.

– Det føltes rett og slett helt forferdelig. Jeg var så slapp og hadde så mye skyldfølelse fordi jeg ikke fikk til å gjøre noe. Men jeg følte at det allerede var for sent å snu.

Det semesteret endte hun med å ikke møte opp til eksamen.

Holdt problemene hemmelig

Samtidig var det nesten ingen som visste hva 20-åringen brukte dagene sine på. Hun fortalte litt til den eldste søsteren sin, men ville ikke fortelle noe til foreldrene.

– De dagene jeg var hjemme hos dem virket det sikkert som alt var bra. Så langt de visste var det «business as usual».

Syse forteller at hun tenkte det ville hjelpe hvis hun gikk et studieprogram, og i fjor høst begynte hun på en bachelor i historie. Det gikk litt bedre, selv om hun fortsatt jobbet i skippertak. Etter ett semester som fulltidsstudent har hun det siste halvåret hatt en pause fra studiene.

Istedenfor å sitte på lesesalen på Blindern jobber hun som assistent ved en barneskole tre dager i uken. Arbeidsdagene starter kvart over åtte om morgenen, noe som tidligere hørtes ut som et mareritt for B-mennesket Jenny Syse.

– Jeg har kommet inn i en vane med å stå opp og legge meg tidlig, så jeg har fått bekreftet for meg selv at jeg kan få det til.

Flere fullfører

Neste semester planlegger 20-åringen å ta ett fag. Historie er fortsatt drømmestudiet, og hun vil ikke gi opp den akademiske karrieren.

– Jeg har innsett at jeg ikke får graden min på tre år, men kanskje jeg klarer å være fulltidsstudent igjen på et tidspunkt. Det hadde jo vært kult, sier Syse.

Ferske tall fra SSB viser at omtrent to av tre fullførte en grad innen åtte år i perioden 2013 til 2021. Det er flere enn perioden før, fra 2003 til 2011. Da fullførte bare 57 prosent.

– Mye skam

Først da hun skulle skrive kronikken for Avisa Oslo fortalte Syse foreldrene at hun ikke hadde tatt noen eksamener hele det første året som student.

– Jeg tror nok jeg har undervurdert foreldrene mine litt, for jeg vet jo egentlig at de kunne hjulpet meg med studiene hvis jeg hadde bedt om det, sier Syse.

– Jeg visste jo at de kom til å synes at det var OK, det handlet bare om min egen stolthet.

Etter at kronikken sto på trykk har mange tatt kontakt med 20-åringen og fortalt at de kjenner seg igjen.

– Det har nesten vært litt overveldende, men det er veldig kult. Det er jo mange som er i samme situasjon, det er bare få som snakker om det.

– Hvorfor tror du det er sånn?

– Det er mye skam rundt det. Det er lett å tenke at jeg bare er lat, udisiplinert, og altfor avhengig av videospill.

– Er det skummelt å skulle begynne på studier igjen i høst?

– Ja, jeg er jo veldig redd for å havne i det samme mønsteret. Men nå som jeg har jobbet litt vet jeg jo at jeg faktisk kan få det til. Jeg velger å bruke de erfaringene som et bevis på at jeg kan få det til og gjøre mitt beste. Det er til syvende og sist alt jeg kan gjøre.