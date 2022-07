Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Studenter advarer mot lån

Høyres forslag om ekstra lån i lånekassen, møter motbør fra studentene selv. – Vil forsterke forskjellene, sier NSO-leder.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nylig gikk nestleder i Høyre, og tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim ut i VG og sa at de ville bedre studentøkonomien med ekstra lån på inntil 40.000 kroner.

– Jeg er overbevist om at en god del studenter ville tatt litt ekstra av et svært gunstig lån hvis de hadde hatt muligheten til det, sa Asheim til VG.

Henrik Asheim (H).

Tilbudet om et ekstra lån skal legge til rette for en mer fleksibel finansiering av studiehverdagen, og hindre at studenter må ty til kredittkort eller forbrukslån.

Kritiske studenter

– Det er positivt at Høyre anerkjenner studentenes sårbare økonomiske situasjon, men vi mener at løsningen er å øke studiestøtten, ikke å opprette en ny låneordning, sier Maika Marie Godal Dam.

NSO mener at frivillige tilleggslån vil kunne slå negativt ut for studenter med lav sosioøkonomisk bakgrunn. Årsaken er at disse studentene oftere vegrer seg for å ta opp lån, og da heller prioritere å jobbe mer ved siden av studiene for å få økonomien til å gå rundt, mener Godal Dam:

– Dette vil igjen kunne forsterke forskjellene blant studenter, basert på hvilken bakgrunn de kommer fra. De som trenger pengene mest, er også de som i minst grad vil benytte seg av ordningen, sier Maika Marie Godal Dam.

Mange studenter sliter med økonomien. Det er ulike syn på hvordan studentene skal hjelpes.

NSO ønsker i stedet at studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Det vil gjøre at beløpet justeres hvert år.

– Vi trenger løsninger som ikke bare behandler symptomet, men det faktiske problemet, at dagens studiestøtte er for lav, sier Godal Dam.