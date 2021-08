VAKSINE: En sykepleier trekker opp en dose med AstraZeneca-vaksinen i Kampala i Uganda i mars. Norge har donert over 128.000 doser av denne vaksinen til nettopp Uganda. Foto: Badru Katumba / AFP

Nesten ingen vaksinert i Afrika: − En trussel for oss

WHO har bedt rike land vente med å sette en tredjedose, men helseminister Bent Høie kan ikke utelukke at Norge kommer til å ta dette i bruk.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG skrev i forrige uke at kun 1,52 prosent av de satte vaksinedosene globalt, er satt på det afrikanske kontinentet. Og av disse 65 millioner dosene, er over 50 prosent satt i to afrikanske land: Sør-Afrika og Marokko - som har sikret seg egne avtaler om leveranser.

Det har fått COVAX - som har tatt på seg ansvaret for å levere millioner av vaksiner til verdens fattige - til å si at de frykter mer vaksine-nasjonalisme.

– Det viser at vi som verden har en stor utfordring videre fordi vi er ikke beskyttet før alle er beskyttet. Det vil innebære at viruset får mulighet til å spre og mutere seg, noe som også er en trussel for oss, sier helseminister Bent Høie (H) til VG.

Land som Sverige, Tyskland og Frankrike planlegger å sette en tredje dose på enkelte deler av befolkningen.

– Feil tilnærming

I forrige uke gikk WHO-sjef Tedros Ghebreyesus ut for å be rike land om å la være og sette en tredjedose i sine innbyggere frem til minst slutten av september, slik at minst ti prosent av verdens befolkning kan bli vaksinert. I mange afrikanske land er under én prosent av befolkningen vaksinert.

– Jeg skjønner bekymringen som alle regjeringer har om å beskytte sin befolkning fra delta-varianten. Men vi kan ikke akseptere at landene som allerede har brukt mesteparten av de globale leveransene med vaksiner, skal bruke enda mer, sa Ghebreyesus da.

les også Pfizer: En tredje dose «booster» beskyttelsen mot deltavarianten kraftig

Helseminister Høie vil imidlertid ikke utelukke at en tredjedose kan bli aktuelt i Norge.

– Det mener jeg vil være en feil tilnærming fordi spørsmålet er om det er behov for det for å gi beskyttelse. Hvis vi har behov for det, har også disse landene behov for det. Vi må jobbe for å beskytte egen befolkning og samtidig bidra til å skaffe vaksiner internasjonalt. Hvis det kommer studier som viser at vi trenger en tredje dose, så vil det ikke hjelpe verden om befolkningen i Norge får en svekket beskyttelse, sier han.

DOSE ÉN: Helseminister Bent Høie viser frem sitt vaksineplaster i juni. Foto: Naina Helén Jåma, VG

I Norge er det ikke fattet noen beslutning om det skal tas i bruk en tredje dose, men det vurderer særlig om dette kan være aktuelt for personer med svekket immunforsvar.

– Synes du at du har vært vitne til vaksine-nasjonalisme?

– Det har ikke vært uten utfordringer å jobbe for internasjonale solidariske løsninger. Så er det sånn at det er en grunn til at Norge og andre land i verden er opptatt av å beskytte egen befolkning. Det mener jeg er helt legitimt, sier Høie.

Rett fra produsenten

Norske myndigheter har annonsert at de har byttet vaksiner med land som Litauen for å kunne fremskynde dose to i Norge.

– De dosene dere prøver å sikre dere fra europeiske land, burde ikke de doneres til COVAX fremfor å brukes til å fremskynde andre dose i Norge?

– Disse dosene kan ikke COVAX motta, for de stiller krav om at deres vaksinedoser kommer rett fra produsentene. De dosene som vi nå jobber for å få til Norge, er doser som er levert til andre europeiske land og som de ikke får brukt, sier Høie.

Norske vaksinedonasjoner 479.000 AstraZeneca-doser til COVAX

279.0000 AstraZeneca-doser gjennom EU til Kosovo og Tunisia

Alle COVAX-opsjoner overført til utviklingsland

Fem millioner doser skal doneres til det globale arbeidet for bekjempe covid-19

Over 12 milliarder kroner til globale løsninger og støtte til utviklingsland, hvorav 4,6 milliarder kroner til ACT-As arbeid Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet Vis mer

Norge har blant annet bidratt til med over 128.000 AstraZeneca-vaksiner til Uganda og over 36.000 doser med den samme vaksinen til Nicaragua. Dette har skjedd gjennom COVAX, men så langt er det ikke planer om flere donasjoner.

– Vi har ikke konkrete planer utover det vi har forpliktet oss til. Hvis det blir behov for en tredjedose, vil det også ha betydning for COVAX, sier Høie.

Han er likevel helt tydelig på én ting:

– Ingen av de dosene vi ikke bruker skal gå til spille. Alle skal bli brukt til å vaksinere verdens befolkning, sier han.

– Fritt spillerom

KrF-partileder Kjell Ingolf Ropstad sier seg helt enig med WHO om at Norge bør vente med å sette en tredjedose i alle nordmenn.

les også Norge takket nei til nesten 700.000 vaksinedoser

– Jeg mener vi bør prioritere å gi doser til fattige land framfor å gi en tredje dose til alle nordmenn. Vaksinenasjonalisme kan i praksis være oppskriften på å bidra til nye mutasjoner fordi viruset da får fritt spillerom til å utvikle seg i andre deler av verden. Det slår altså bare tilbake på oss selv, sier han til VG.

Vaksinene som tilbys i det norske vaksinasjonsprogrammet, er vaksiner som ikke kan brukes i deler av Afrika fordi de krever ekstrem nedkjøling mens de fraktes. Dette er ikke mulig i alle deler av mange afrikanske land.

Men KrF-leder Ropstad er ikke enig i at det blir et tomt utspill i valgkampen å si foreløpig nei til tredjedoser på nordmenn.

– Det er mange land utover de aller fattigste landene i Afrika og det er derfor WHO også snakker om det. Det handler om innkjøpsavtaler og det å si nei til Janssen- og Astra-doser som kan brukes i andre land, sier han.

– Hvordan kommer du til å jobbe politisk for å hindre at det settes tredjedoser på alle nordmenn om det skulle bli bestemt?

– Sånn situasjonen er nå, så er det ingenting som tilsier at det er nødvendig. I løpet av kort tid vil vaksineproduksjonen også ta seg opp også. Jeg kommer til å vektlegge dette veldig tungt når regjeringen gjør sine vurderinger, svarer han.