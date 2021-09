ALARM: Mange politifolk rykket ut da den dramatiske meldingen kom inn mandag formiddag.

Nav-drapet: Slik var de dramatiske minuttene

Den drapssiktede mannen dukket opp til et avtalt møte klokken 10.00. To minutter senere ringte redde ansatte politiet om at to kvinner var knivstukket.

Publisert: Nå nettopp

NAV-kontoret i Bergen sentrum var mandag formiddag lukket for publikum, men brukere blir fortsatt sluppet inn hvis de har en avtale med de ansatte. Det var også det som skjedde da den drapssiktede mannen i 30-årene møtte opp utenfor NAV Årstad klokken 10.00.

Det opplyser Jostein Hestnes til VG. Han er direktør i etat for sosiale tjenester i Bergen kommune og forteller om den dramatiske dagen.

I løpet av minutter etter at møtet med brukeren startet, er de to kvinnene knivstukket. VG har tidligere fått opplyst at det er snakk om en kjøkkenkniv, men politiet har ikke opplyst hvor mannen fikk tak i denne.

Åtte minutter

Klokken 10.02 ringer flere av de ansatte til politiet om dramaet som foregår inne i lokalet. Mannen beveger seg da rundt i lokalet, men politiet har ikke fått melding om at han var i kontakt med noen andre enn de to kvinnene.

– Slik jeg fått opplyst det, ble publikumslokalet evakuert ganske fort, sier Hestnes.

Politiet definerer med en gang knivstikkingen som en såkalt PLIVO-hendelse, som står for «pågående livstruende vold». Det utløser en helt spesiell reaksjon fra alle nødetatene og setter politiet i et modus hvor de skal redde liv fremfor alt.

Fire minutter senere, klokken 10.06, har bevæpnet politi tatt seg inn i lokalene med helsepersonell ikke langt unna.

To minutter etter dette, klokken 10.08, har politiet pågrepet mannen.

En av kvinnene han skulle møte, en kvinne i slutten av 50-årene, får store skader og dør senere på sykehus. En annen kvinne i 30-årene blir lettere skadet. Hun har fått behandling på Haukeland universitetssykehus.

– Hun blir først og fremst ivaretatt av sine nærmeste og helsepersonell. Hun har lettere fysiske skader, men hun er sterkt preget og har et stort behov for ro, sier bistandsadvokat May Britt Løvik til VG.

Les også: Ansatte ved kontoret utsatt for drapstrusler i årevis

SORG: Folk hadde lagt ned blomster og tent lys utenfor NAV-kontoret mandag kveld.

Mannen ble etter knivstikkingen siktet for drap og grov kroppsskade. Han ble mandag sittende i et seks timer langt avhør med politiet i Bergen.

– Sjokkerte

Hans forsvarer Morten Grimstad har ikke ønsket å si hvordan mannen stiller seg til siktelsen. Siktede blir fremstilt for varetektsfengsling tirsdag.

Nå står de ansatte i den vonde situasjonen at de har mistet en medarbeider, mens en annen ligger skadet på sykehus.

– De er sjokkerte, sørger og veldig triste over det som har skjedd. De lurer på hvordan dette kunne skje, sier Hestnes.

De ansatte følges nå opp av bedriftshelsetjenesten, mens de som var tettest på situasjonen samt de pårørende blir ivaretatt av psykososialt team i Bergen kommune. I tillegg får de NAV-kontoret bistand fra Senter for krisepsykologi.

– Alle de fem NAV-kontorene i Bergen er stengt, slik at alle skal bli ordentlig informert og få snakke sammen, fortsetter Hestnes.