ØNSKER ØKNING: Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Tuva Todnem Lund ønsker at studenter skal kunne bruke mindre tid på jobb og mer på studiene.

Krever økt studiestøtte av ny regjering: − Studenter hadde bedre råd før

EIDSVOLLS PLASS (VG) Studentene får dårligere kjøpekraft tross lovnader fra utdanningsministeren, viser en utregningene fra Norsk studentorganisasjon (NSO). Nå krever studentene at den nye regjeringen økter studiestøtten.

Studentorganisasjonene har i lengre tid krevd at støtten som utbetales fra Lånekassen økes. Over halvparten av norske studenter sier lønn fra deltidsjobber er nødvendig for at de skal kunne studere.

Torsdag samlet flere studentorganisasjoner, politikere og ungdomspartier seg utenfor Stortinget for å kreve at Norges nye regjering øker studiestøtten. De ønsker også å vise hva studenter sitter igjen med etter de har betalt faste utgifter med dagens studiestøtte.

– Få er klar over at studenter hadde bedre råd før, og det har endret seg mye de siste årene, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Tuva Todnem Lund til VG.

NSO-lederen krever at studiestøtten knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, for å sikre at kjøpekraften ikke svekkes fra år til år. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i flere dager planlagt hva slags politikk de skal styre med de neste årene, etter at de vant stortingsvalget. Lund håper de øker støtten.

– Det skal være mulig å jobbe mindre som student. Nå går arbeid på bekosting av studiene for veldig mange, sier NSO-lederen.

Nå får studenter utbetalt 126.357 kroner i lån og stipend i året, om de studerer fulltid fra Lånekassen.

Lund forteller at det ikke er sånn at studenter ikke skal måtte jobbe ved siden av studiene, men at det skal være mulig å kunne jobbe mindre enn i dag.

– Studenter vil fortsatt gå litt over 2000 tusen kroner i minus i måneden om støtten øker til 1,5 ganger grunnbeløpet, forteller hun.

Studiestøtten har ikke fulgt prisveksten

Norsk studentorganisasjon har sett på utvikling av studiestøtten fra 1976 til 2021. Se oversikten her.

Tallene viser at studentenes kjøpekraft er redusert, fordi studiestøtten ikke har fulgt konsumprisindeksen i 2021. Samtidig øker også grunnbeløpet i folketrygden mer enn studiestøtten fra Lånekassen. Det skjer for første gang siden 2013.

Studiestøtten økte med 2,3 prosent fra i fjor til i år

Den forventede prisveksten fra 2020 til 2021 er 2,8 prosent

Grunnbeløpet økte med nesten fem prosent fra 2020 til 2021

Se forklaring på hva grunnbeløp og konsumprisindeks egentlig er her:

Dette er grunnbeløp og konsumprisindeks Konsumprisindeksen viser hvor mye dyrere ting blir fra ett år til det neste. Grunnbeløpet brukes for å beregne trygde- og pensjonsytelser, og reguleres i samsvar med lønnsveksten i samfunnet. For eksempel er minsteytelsen for enslige uføretrygdede nesten 2,5 ganger grunnbeløpet. Vis mer

NSO-leder Lund tror få er klar over at studenter hadde bedre råd før.

– Alle er vant med at studenter skal ha litt bedre råd, men det har endret seg mye. Studenter merker at kjøpekraften deres er svekket. Regjeringen har økt støtten, men den er fortsatt veldig lav, sier hun.

En av initiativtakerne bak torsdagens aksjon er Studentparlamentet ved UiO.

– Pandemien beviste at studenter er avhengig av lønn ved siden av studiestøtten. Flere slet når de ble permittert eller ikke fikk jobbe, sier Jørgen Hammer Skogan i studentparlamentet.

Har krevd økt støtte lenge

VG har tidligere skrevet hvordan studenter går over 5000 kroner i minus hver måned. Nåværende forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) lovte før stortingsvalget «å øke studiestøtten mer enn prisen stiger».

Utregningen fra NSO viser at studiestøtten frem til 2000-tallet var rundt 1,5 ganger grunnbeløpet. Etter det stupte den, og i 2013–2015 var den bare 1,1 G. I år er den rett under 1,2 G.

VG har tidligere spurt partiene hvor høyt de mener studiestøtten burde være. Rødt og SV er de partiene som ønsker å øke studiestøtten mest.

ØKT: Utdanningsminister Henrik Asheim sier støtten har økt. Noen den har. Partiet hans, Høyre, har som Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke ønsker å feste studiestøtten til grunnbeløpet i folketrygden.

Utdanningsministeren: Støtten har økt

Utdanningsminister Henrik Asheim mener studiestøtten har økt mer enn prisveksten. Han sier studiestøtten har fått en økning på 14.600 kroner i året etter åtte år med høyreregjering.

– Grunnbeløpet vokser fra studiestøtten. Hva synes du om det?

– Over tid har studentenes økonomi blitt vesentlig bedret. At grunnbeløpet økte mer enn prisveksten fra 2020 til 2021 skyldes at lønnsveksten var langt høyere enn prisveksten i fjor. Når studiestøtten justeres etter forventet prisvekst, er det et estimat fra året før som ligger til grunn. Noen ganger treffer estimatet bedre enn andre ganger, sier Henrik Asheim i en e-post til VG.

Han ønsker ikke å knytte studiestøtten til grunnbeløpet.

– Fremdeles er det mange som opplever en presset studentøkonomi og vanskeligheter med å få seg et rimelig sted å bo. Derfor har vi sagt at vi skal fortsette å øke studiestøtten utover pris- og lønnsvekst og bygge studentboliger i et høyt tempo.

Lønn står for over halvparten av inntekten

Norske studenter tjente i gjennomsnitt 9.950 kroner i måneden fra jobb i 2019, ifølge nye tall fra Eurostudent-undersøkelsen. Det utgjør over halvparten av studentenes totale inntekter og er en økning fra tidligere år, melder SSB.

Seniorrådgiver Anna-Lena Keute i SSB sier at det tyder på at studenter i økende grad ser har behov for å ha lønnet arbeid ved siden av studiene. I snitt jobbet studenter nesten to timer mer før pandemien enn i 2016.