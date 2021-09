Ny VG-måling: Knallrød bølge i Oslo

Oslo-benken på Stortinget kan males rød: Hele 12 av 19 direktemandater fra hovedstaden går til de rødgrønne på VGs partibarometer.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det så ikke så hyggelig ut, sier Heidi Nordby Lunde, Høyres 3.-kandidat i Oslo og leder av Høyre i byen.

Hun har nettopp fått se VGs ferske partibarometer for Oslo, utført av Respons Analyse, der Høyre bare får 20,1 prosent. I dag har partiet fem direktemandater fra Oslo – på målingen får de fire.

– Vi ser at vi i stedet for å kjempe om seks mandater så kjemper vi om fem. Vi trenger å mobilisere rundt 10.000 velgere i Oslo, sier Nordby Lunde til VG.

Arbeiderpartiet er byens største parti på målingen – selv om de lekker til alle de andre rødgrønne partiene.

Og mens Ap mister ett mandat, vinner SV, Senterpartiet, Rødt og MDG ett hver.

SV: Glad for at Frp går ned

– Dette er en kjempegod måling for oss. Vi har stor vekst fra 2017 og tre inne på Stortinget, som er vårt mål i valgkampen i Oslo. Dette gjør at vi gleder oss ekstra mye til valgdagen, selv om vi vet at vi ikke kan ta noe for gitt, sier Kari Elisabeth Kaski, SVs 1.-kandidat i Oslo.

Hun er ekstra glad for at Frp går ned mens SV går opp. I 2017 var de jevnstore i Oslo.

– Det må jeg si at jeg er ekstra fornøyd med. Jeg tror det er fordi befolkningen i Oslo både ser at SV mener alvor med at vi vil kjempe for befolkningen her og prioritere det som er de viktigste sakene for folk, sosial utjevning og klima, fortsetter Kaski.

JUBLER: Kari Elisabeth Kaski (SV), Bjørnar Moxnes (R) og Lan Marie Berg (MDG)

VGs opplysninger: MDGs mål er ni prosent

Over 30 prosent av velgerne i Oslo vil stemme på SV, Rødt eller MDG. Oppslutningen i hovedstaden er livsviktig for tre av sperregrensekameratene: Venstre, Rødt og MDG.

Og det er vill vest på venstresiden:

SV stjeler velgere fra Rødt og Ap

MDG stjeler velgere fra Rødt, Ap og SV

Rødt stjeler velgere fra SV og MDG

Ap stjeler velgere fra MDG

På denne målingen får MDG 10,2 prosent og to mandater. Det er opp fra seks prosent i 2017 – men ned fra brakvalget lokalt i 2019, da MDG fikk 15,3 prosent.

I FARE: Lan Marie Berg er forholdsvis trygg på å komme inn på Stortinget fra Oslo. Men hvis ikke MDG kommer over sperregrensen, er partileder Une Aina Bastholms, som stiller fra Akershus, mer usikker.

– MDG ligger over sperregrensen på mange målinger nå, men vi tar ingenting for gitt. Det er en kamp mellom å få inn en person på Stortinget eller ti. Det er her i Oslo kampen står fordi her kan relativt få stemmer være med å vippe oss over sperregrensen, sier Lan Marie Berg, 1.-kandidat for MDG.

VG er kjent med at i internt i MDG opererer man med ni prosent som det absolutt laveste partiet kan få i Oslo hvis de skal ha håp om å komme over sperregrensen nasjonalt.

– I lokalvalget doblet dere, dette blekner vel litt i forhold?

– Ja, spesielt i og med at vi da hadde styrt fire år i Oslo. Resultatene fra Oslo viser at det er populært når MDG får styre i Oslo. Nå vil vi ha sjansen til å vise dette på Stortinget, sier Berg.

Historisk lite største parti

Blant de rødgrønne er Ap den store taperen – og faller 5,3 prosentpoeng fra 2017. Frode Jacobsen er leder av Oslo Ap og står på den utsatte 5.-plassen på stortingslisten.

Han trøster seg med at Ap er byens største parti – med bare 23,1 prosent oppslutning.

Hvis valgresultatet ligner på VGs måling vil Ap notere seg en ny rekord: Det minste største partiet i Oslo i et stortingsvalg.

– Nå er det full gass over hele byen for å få mobilisert folk i våre kjerneområder til å stemme. Det er en motivasjon å se at denne målingen bekrefter det vi tror, nemlig at vi får litt medvind på tampen, sier Jacobsen.

SAMMEN MED SJEFEN: Oslos byrådsleder Raymond Johansen stiller ikke til valg i år. Men det gjør Oslo Aps leder, Frode Jacobsen. Han står på den svært utrygge 5.-plassen på partiets liste.

Målet er å få fem mandater. På denne målingen får Ap fire – og det er Jacobsen som må stå utenfor Stortinget.

Men alt håp er ikke ute for 53-åringen med stortings-ambisjoner: Rødt har det siste mandatet på denne målingen, men Ap er nærmest å ta det.

Jacobsen svarer slik på hvorfor folk i Oslo bør stemme på Ap, ikke Rødt.

– Hvis du ønsker en stabil regjering som skal styre Norge trygt videre, en regjering hvor vi har EØS som et kjernepunkt for vårt samkvem med utlandet og en regjering som gjennomfører rettferdig klimapolitikk og skaper flere arbeidsplasser, så må du stemme Ap.

Illojale Ap-velgere

Lojaliteten til Ap er nede på 57,8 prosent. Altså sier bare litt over halvparten av de som stemte på partiet i 2017 at de vil gjøre det nå også.

De største stemmetyvene er samarbeidspartiene i Oslobyrådet, som stikker av med 10 prosent hver.

– Det er klart at det er utfordrende at vi mister velgere til andre partier. Det er noe vi må sette oss ned og se på grundig etter valget, sier Jacobsen.

– Nå tror jeg ikke vi skal lage noen ny strategi to dager før valget, men vi må mobilisere de velgerne som ønsker ny regjering med et sterkt Ap.

Dette viser målingen:

Både Ap og Høyre gjør det dårlig i hovedstaden. I 2013 fikk de to partiene over 60 prosent av stemmene sammenlagt. På denne målingen får de 43,2 prosent.

Venstre gjør et hopp på målingen – fordi de stikker av med velgere som stemte Høyre i 2017.

På rødgrønn side er det massive interne forskyvninger. Store velgergrupper går mellom SV, Rødt, MDG og Ap.

Sps Jan Bøhler er inne igjen. Han har levd farlig siden Sps store kollaps på nasjonale målinger i august. På denne målingen ser det ut til at partibyttet fra Ap til Sp kan sikre ham en ny periode på Stortinget.

Frps Jon Helgheim har ikke byttet parti – men han har byttet valgdistrikt. Han kommer fra Buskerud, men ble vraket i nominasjonsprosessen der og stiller på 2. plass i Oslo. På denne målingen får han likevel ikke stortingsplass.

Helgheim: – Velgere kan la seg lure

Frps 2.-kandidat, Jon Helgheim, får ingen stortingsplass på denne målingen.

– Det virker som om velgerne i Oslo ikke liker Frp?

– Ifølge mine beregninger er det under 400 stemmer som avgjør om jeg kommer inn. Det er en del partier i Oslo som forenkler ting veldig og som har kjørt en veldig skarp retorikk der de skal ta de rike og skapt inntrykk av at det gjør samfunnet bedre for de som sliter i Oslo.

– Er velgerne så lettlurte at de går på forenklede budskap da?

– Jeg vil ikke kalle velgerne for lettlurte, men det er klart ... Det kreves kanskje at vi har dyptgående debatt om disse fenomenene og problemene som er veldig Oslo-relaterte.

STÅR OPP FOR DE VELBEMIDLEDE: – Det er rikingene som skal tas hele tiden. Man snakker bare om å ta de som har penger, i stedet for å stoppe økningen av fattigdom og løfte folk inn i arbeidslivet, sier Frps Jon Helgheim. Her med partileder Sylvi Listhaug.

Helgheim mener at de andre politikerne ikke snakker om utfordringer knyttet til innvandring og integrering.

– Jeg er redd for at en del velgere kan la seg lure av partiene som sier at alt blir bedre hvis man angriper de som har penger. Det er nok det som har skjedd siden de røde er så voldsomt på fremgang i Oslo.

Vil ha tilbake liberalt, urbant Høyre

Høyre mister nesten 10 prosent av 2017-velgerne til Venstre på denne målingen. Heidi Nordby Lunde forteller at partiet har ringt 50.000 velgere i Oslo – og at de har snakket med mange tidligere Høyre-velgere som har forhåndsstemt på Venstre.

BY-HØYRE: Heidi Nordby Lunde mener Høyre har et stykke å gå før de er tilbake som det liberale, urbane partiet hun følte hun meldte seg inn i.

– Det er de som sier at de vil ha et klarere klimaalternativ, og de som sier de stemte taktisk på Venstre for å redde Erna Solbergs regjering.

Det siste frustrer Høyre-toppen.

– Det vi vet, som vi har sett gang på gang, er at hvis de stemmer taktisk for å redde Høyre, så taper vi valg.

Men hun erkjenner at det ikke bare er taktiske velgere som har forlatt Høyre.

– Det vil være uærlig å si. Det er noen stemningsskifter og noen trender som er tydeligere i Oslo enn i resten av landet. Og så tror jeg vi har et stykke å gå for å komme tilbake som det liberale, urbane partiet som jeg følte at jeg meldte meg inn i.

