Opptur for Erna på hjemmebane - SV stjeler MDG-velgere i hopetall

HAUKELAND (VG) Erna Solberg er tilbake i teten i VGs ferske Hordaland-måling. Men det er trolig for lite og for sent for statsministerens parti. Samtidig henter SV svært mange tidligere MDG-velgere.

Av Caisa Linea Hagfors og Paul Sigve Amundsen (foto)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er fra valget, vil du stemme?

Med valgurnen i armene går de to valgmedarbeiderne fra Bergen kommune fra dør til dør på Haukeland Universitetssykehus.

På spinalenheten åpner 72 år gamle Sigurd Møller, som er innlagt på tredje måneden etter at han falt fra en stige. Han hadde neppe fått mulighet til å stemme, hadde det ikke vært for den mobile valgurnen.

Forhåndsstemmen til Møller, avlagt fra sykesengen, går til vinneren av VGs ferske Hordaland-måling.

STØTTER ERNA: Sigurd Møller (72) er innlagt på spinalenheten ved Haukeland Sykehus og er glad for at valgmedarbeider Trude Andersen kommer med valgurnen til han.

I målingen rykker Høyre opp til 26.3 prosentpoeng, etter en dupp ned på 21-tallet forrige uke. På landsbasis er resultatene for Erna likevel lunkne.

– Det ser vel ut til å bli rødt i år. Jeg har nok stemt motsatt. Erna Solberg har gjort en grei jobb ut fra situasjonen hun har stått i, sier 72-åringen til VG.

Mens stemmeseddel velges, snur de to valgmedarbeiderne seg høflig rundt.

Møller triller rullestolen fram og skyver konvolutten mot sprekken i kassen. Han har gjort sin borgerplikt.

Nå teller alle stemmene for resultatet i Hordaland.

Solberg: - Hyggelig med gode tall

– Det store denne gangen er at Høyre styrker seg tilbake på det nivået de har ligget på i Hordaland de siste målingene før forrige ukes måling, sier Idar Eidset i Respons Analyse, som har utført den siste Hordaland-målingen for VG.

– Det samme så vi også i Rogaland, og det henger nok sammen med oljeskattmeldingen som ble presentert på tirsdagen. Da så vi at FrP gikk frem etter de hadde vist klar motstand mot meldingen, og det ga en veldig reaksjon i målingene, forklarer Eidset.

Nå ser det imidlertid ut som om denne situasjonen har roet seg også i Hordaland, sier Eidset. Høyre er tilbake ved roret.

– Det kan skyldes at NHO og andre nasjonale aktører innenfor næringen har sagt at de gir sin tilslutning til oljeskattreglene, tror Eidset.

PASIENTENES RØST: Valgmedarbeiderne fra Bergen kommune Trude Andersen (lys genser) og Bente Vibeke Nyvoll oppsøker pasienter ved spinalenheten fredag formiddag.

Og etter flere uker med katastrofemålinger, tas de ferske tallene fra hjemmebane kjærkomment i mot hos Solberg.

– Det er hyggelig med gode tall i Hordaland og jeg gleder meg til valgkamp-innspurten, skriver Solberg på SMS til VG, og ber folk stemme på Høyre.

– Mange velgere på vandring

I målingen er det hard kamp om mandatene. Mens Senterpartiet tar det siste mandatet, mangler FrP bare en håndfull stemmer for å ta over dette.

FrP kan derfor ikke juble like høyt som forrige uke. For etter en solid opptur til 14.2 prosentpoeng og med to mandater inne, taper de både mandat og fem prosentpoeng på VGs siste måling.

Rødt klatrer ett prosentpoeng oppover fra forrige måling – og stikker dermed av MDGs mandat. De kommer ikke like heldig ut ut av målingen, med en tilbakegang på to prosentpoeng.

– Men det kan ende opp med å bikke begge veier, påpeker Eidset.

– Vi ser at det er flere store bevegelser her, og det er mange velgere på vandring. Det blir spennende å se på valgdagen.

SV nasker MDG-velgere

Bakgrunnstallene for målingen viser at SVs meget sterke oppslutning i stor grad skjer på bekostning av MDG:

Så mange som hver tredje MDG-velger i Hordaland fra 2017 sier nå at de vil stemme på Audun Lysbakkens SV.

Det er svært dårlig nytt for MDG, som nå trenger hver eneste stemme de kan få for å unngå å havne under sperregrensen på nasjonalt nivå: Havner de under fire prosent på landsbasis etter mandagens valg, går partiet glipp av utjevningsmandater.

OPPTUR: SV-Lysbakken henter mange velgere fra MDG fra siste måling. Her fra partilederdebatten i Bergen 31. august.

Tallene viser også at det er overganger mellom Ap og Sv begge veier.

– Det kan nok henge sammen med en viss form for taktisk tenking på hva slags rødgrønn regjeringen man ønsker seg. Ettersom Sp er ganske avvisende til Sv, er det nok en del av Ap-velgere som tenker at det er viktig at Sv får en viss størrelse.

– Samtidig er det nok en del Sv-velgere som tenker at de trenger et sterkt Ap, tilføyer Eidset.

– Luksus

I «stua» i første etasje på Haukeland sitter pasient Sander Ødelien og venter på time hos fysioterapeut.

Han takker ja til å stemme når valgurnen kommer forbi, men her skal stemmen til Sogn og Fjordane.

– Dette er jo luksus for meg, jeg kunne forhåndsstemt. Det er mest stas å stemme på selve valgdagen, men jeg er forhindret ettersom jeg er innlagt, sier Ødelien til VG.

«LUKSUS: Pasient Sander Ødelien stemmer direkte fra Haukeland universitetssykehus.

Han vil imidlertid ikke bidra til medvind i seilene for Erna – og stemmer for en ny regjering.

– Det er gått for langt med sentralisering, politireform og flytting av offentlige arbeidsplasser inn til de store byene. De ender vel i Oslo til slutt.

– Men jeg stemmer ikke Sp, der skal jo alt gå bakover.