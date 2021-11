Viken-Ordfører ut mot regionale tiltak

Ordfører Hans Thue i Nannestad kommune tar til orde for at tiltak bør holdes nasjonale eller lokale og sier med det nei til regionale løsninger for Oslo og Viken.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Thue sier rett ut at han håper regionale tiltak droppes.

– Vi har nå lang erfaring i dette, og vi kan med all mulig sikkerhet slå fast at Oslo, Lørenskog, Flå, Halden og Nannestad ser forskjellige ut med smittebriller. Selv nabokommuner som Nannestad og Ullensaker har helt ulike utfordringer, og slik har det vært i snart to år med smitte, sier han til VG.

– Tiltakene som velges må gi reelle endringer og ikke være symboler. Regjeringens hovedstrategi er vaksinasjon. Det er en god beslutning. Vi er godt i gang og skal klare jobben innen fristene, legger han til.

Jobber med forslag

Tirsdag satt Oslo og Viken-kommunene i møte med statsforvalteren.

– Vi ser at det kanskje behov for tiltak utover det som regjeringen har innført nå, i de områdene som er størst belastet, sier Valgerd Svarstad Haugland, som altså er statsforvalter for Oslo og Viken, til VG.

Regjeringen innførte i dag to nye påbud om karantene og isolering for å møte smitteøkningen – i tillegg til nye anbefalinger på munnbind og hjemmekontor.

Men de understreket også at kommuner med økende smitte og belastning på helse- og omsorgstjenesten bør vurdere egne og strengere tiltak.

Dette gjør nå Viken.

– Den runden vi hadde i dag, ender ikke opp med noen beslutninger, men vi kommer til å jobbe videre med FHI og Helsedirektoratet og kommer med nye forslag til ytterligere tiltak, sier statsforvalteren.

STORT PRESS: Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Viken sier det er et stort press på kommunene nå.

Statsforvalteren vil ikke utdype hvilke tiltak de vurderer, men sier:

– Jeg ser ikke for meg veldig mye mer enn det regjeringen har innført nå, men kanskje noe som kan bidra til å forebygge veksten i smitten.

Avviser nedstengning

– Vi snakker ikke om nedstengning?

– Nei. Jeg snakker ikke om nedstengning. Jeg snakker om noen tiltak som gjør at folk kan feire jul på en normal måte. I og med at vi har fått et nytt virus, så krever det kanskje noe mer av oss, i en periode, svarer Svarstad Haugland.

– Det trenger ikke å være for hele Viken samlet, nødvendigvis?

– Nei, det trenger det ikke. Vi må se på smittetallene og presset, svarer statsforvalteren.

På spørsmål om de har noen tidsplan, svarer hun:

– Vi kan ikke vente for lenge, selvfølgelig.

Oslo har varslet en pressekonferanse klokken 17.30 i dag og det kan være aktuelt med enkelte mindre justeringer i tiltaksnivået, får VG opplyst.

– Vi må ha kontakt med Oslo, for de tiltakene vi vil foreslå må være tiltak som Oslo kan være enig med oss i, sier Svarstad Haugland.

Helsedirektoratet har advart om at kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten i enkelte kommuner er i ferd med å bryte sammen. De har sagt at det er behov for ytterligere tiltak i områder av landet med høy smitte og stor belastning på helsetjenesten.

– Nå har det vært økt press på Viken-kommunene og vi tror det er behov for å se nærmere på tiltak i disse kommunene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.