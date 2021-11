Viken-kommunene i møter: Vurderer flere tiltak

Smittesituasjonen i Oslo og Viken er veldig alvorlig, sier statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi ser at det kanskje behov for tiltak utover det som regjeringen har innført nå, i de områdene som er størst belastet, sier Svarstad Haugland, som altså er statsforvalter for Oslo og Viken, til VG.

Regjeringen innførte i dag to nye påbud om karantene og isolering for å møte smitteøkningen – i tillegg til nye anbefalinger på munnbind og hjemmekontor.

Men de understreket også at kommuner med økende smitte og belastning på helse- og omsorgstjenesten bør vurdere egne og strengere tiltak.

Dette gjør nå Viken.

I ettermiddag har Viken-kommunene vært i møte med statsforvalteren, FHI, Helsedirektoratet og helseforetakene.

– Den runden vi hadde i dag, ender ikke opp med noen beslutninger, men vi kommer til å jobbe videre med FHI og Helsedirektoratet og kommer med nye forslag til ytterligere tiltak, sier statsforvalteren.

STORT PRESS: Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Viken sier det er et stort press på kommunene nå.

Statsforvalteren vil ikke utdype hvilke tiltak de vurderer, men sier:

– Jeg ser ikke for meg veldig mye mer enn det regjeringen har innført nå, men kanskje noe som kan bidra til å forebygge veksten i smitten.

– Vi snakker ikke om nedstengning?

– Nei. Jeg snakker ikke om nedstengning. Jeg snakker om noen tiltak som gjør at folk kan feire jul på en normal måte. I og med at vi har fått et nytt virus, så krever det kanskje noe mer av oss, i en periode, svarer Svarstad Haugland.

– Det trenger ikke å være for hele Viken samlet, nødvendigvis?

– Nei, det trenger det ikke. Vi må se på smittetallene og presset, svarer statsforvalteren.

På spørsmål om de har noen tidsplan, svarer hun:

– Vi kan ikke vente for lenge, selvfølgelig.

Oslo har varslet en pressekonferanse klokken 17.30 i dag og det kan være aktuelt med enkelte mindre justeringer i tiltaksnivået, får VG opplyst.

– Vi må ha kontakt med Oslo, for de tiltakene vi vil foreslå må være tiltak som Oslo kan være enig med oss i, sier Svarstad Haugland.

Helsedirektoratet har advart om at kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten i enkelte kommuner er i ferd med å bryte sammen. De har sagt at det er behov for ytterligere tiltak i områder av landet med høy smitte og stor belastning på helsetjenesten.

– Nå har det vært økt press på Viken-kommunene og vi tror det er behov for å se nærmere på tiltak i disse kommunene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.