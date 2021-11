MØTTE SINE EGNE: Statsminister Jonas Gahr Støre ankom Pers Hotell på Gol onsdag ettermiddag.

Støre om feriepenge-striden: − Gi oss dagene fremover på å komme i mål

GOL (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) holder døren åpen for å gi feriepenger til dem som har vært permittert og ledige som følge av coronaen.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

Støre kom til LO Stats Kartellkonferanse på Gol onsdag ettermiddag, hvor store deler av LOs ledelse var samlet – blant annet LO-leder Peggy Hessen Følsvik og leder Mette Nord i LOs største forbund, Fagforbundet.

De sto frem i VG tirsdag sammen med leder Jørn Eggum i Fellesforbundet, hvor de gikk til frontalangrep på Støre fordi han foreløpig ikke har signalisert at de vil gi feriepenger neste år til dem som har blitt permittert og ledig som følge av corona i år.

– Folk er i harnisk, sa blant annet Eggum.

Alle tre LO-toppene krevde at Støre kommer ut av de pågående forhandlingene med SV om neste års statsbudsjett, men feriepenger til de permitterte og ledige.

Tirsdag svarte han på angrepet ved holde døren noen åpen:

– Ap og Sp håper vi kan finne flertall for en løsning, og arbeider for det, sa han til VG.

Ba Støre ta ansvar

Følsvik gjentok kravet da hun innledet den politiske debatten på Kartellkonferansen.

UTFORDRET: Peggy Hessen Følsvik utfordret statsminister og partileder Jonas Gahr Støre på Gol.

– Nå gjenstår siste del av samfunnskontrakten. Den kontrakten vi har med alle dem som mistet jobben under coronakrisen. Det aller viktigste for oss nå er at alle de som har vært arbeidsledige i år, ikke står uten feriepenger neste år. Samfunnet stengte ned arbeidsplassene – da må også samfunnet ta ansvar, sa hun og la til:

– Det er haster med å finne en løsning. En løsning som sikre tryggheten og inntekten til de mange som har betalt den tøffeste prisen for krisen.

Spenningen var derfor stor da Støre gikk på talerstolen.

Trampeklappet opp på talerstolen

Han ble trampeklappet opp på talerstolen.

– Det er vanlige folks tur, fastslo han.

– Vi har begynt, fortsatte han og viste blant annet til en rekke av punktene i regjeringsplattformen og sin 100-dagersplan:

– To av tre får lavere skatt, de med høye formuer må betale mer. Bostøtte og støtteordninger mot den høye strømprisen, var noen av punktene.

Men i salen ventet man på hva han kom til å si om feriepenger til permitterte og ledige.

– Gi oss dagene fremover

Han kom etter hvert til det:

– Vi klarer ikke alt på en gang, sa han og viste til den korte tiden de har hatt til å endre Solberg-regjeringens statsbudsjett.

– Vi er fortsatt ikke ferdig; gi oss dagene fremover på å komme i mål, sa han og holdt dermed igjen døren åpen for at de permitterte og ledige i år skal få feriepenger neste år.

Forhandlingene med SV de neste dagene vil avklare det.

SV-leder Audun Lysbakken sa tirsdag at de er innstilt på å støtte et feriepengeforslag, hvis regjeringen foreslår det.