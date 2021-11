KLAR TALE: LO-leder Peggy Hessen Følsvik har klare meldinger til statsminister Jonas Gahr Støre. Her fra et intervju i vår.

LOs topper presser Støre: − Folk er i harnisk

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og LOs to mektigste forbundsledere presser knallhardt på statsminister Jonas Gahr Støre for å gi corona-permitterte og -ledige feriepenger neste år. De foreslår å bruke coronapenger.

Av Bjørn Haugan

LO har for første gang bestemt seg for å bruke muskler overfor sin nye regjering. De tre mektigste LO-lederne – som alle sitter i Aps sentralstyre – går sammen ut i VG.

– Jeg kommer akkurat ut av forbundsstyremøtet i Fellesforbundet og har nesten ikke opplevd maken. Folk er i harnisk over at deres egen regjering ikke prioriterer å gi feriepenger til dem som har blitt permittert og ledige under coronaen i år, sier Fellesforbundsleder Jørn Eggum.

– Hjerterått, sier leder Mette Nord i LOs desidert største forbund, Fagforbundet.

Også LO-lederen er krystallklar.

– Jeg er egentlig ikke opptatt av hvor pengene kommer fra, men at pengene kommer. Vi vant valget med løftet om at «nå er det vanlige arbeidsfolks tur». Da må regjeringen levere nå, sier LO-lederen.

Har avvist

Både statsminister Støre, arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik og SV-leder Audun Lysbakken har foreløpig avvist å bruke 1,6 milliarder kroner på å gi dem som i år har gått ledige og vært permitterte på grunn av coronaen, feriepenger neste år.

De er i avsluttende forhandlinger om neste års statsbudsjett og saken ligger på bordet – les mer i faktaboks:

Feriepenge-saken Solberg-regjeringen kuttet feriepenger til permitterte og arbeidsledige i 2015. Da Norge i en periode stengte ned på grunn av pandemien, sørget press fra opposisjonen for at det ble innført feriepenger til de permitterte og arbeidsledige, som en midlertidig ordning i fjor og i år. Den nye regjeringen har i sin regjeringsplattform lovet å gjeninnføre feriepenger på permanent grunnlag, men har foreløpig ikke funnet penger til å innfri løftet i neste års statsbudsjett. Vis mer

FELLES FRONT: Fellesforbundsleder Jørn Eggum, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fagforbundleder Mette Nord går samlet ut med et klokkeklart krav til sitt eget Ap.

Følsvik sier at noe av det første den nye regjeringen tok tak i, var å forlenge krisetiltakene ut året.

– Umiddelbart etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet var blitt enige om å danne regjering, var Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum tydelige, sier hun og viser til følgende uttalelse: «Vi har den holdningen at krisestøtteordningen skal vare så lenge krisen varer.»

Sa fra på lukket møte

– Dermed fikk vi en utvidelse av blant annet permitteringsordningen og ordningen med forhøyet dagpengesatser, sier hun og oppsummerer:

– Nå gjenstår siste del av samfunnskontrakten vi har med alle dem som mistet jobben under coronakrisen, sier Følsvik.

Nord har allerede sagt klart fra: Statsministeren møtte LO-sekretariatet mandag.

Kilder sier til VG at Mette Nord da sa klart ifra om at regjeringen må ordne feriepenger for dem som i år har vært permittert og ledige som følge av pandemien.

Hun foreslo å bruke coronapenger.

Nord vil ikke si noe om hva som ble sagt i et lukket møte, men bekrefter mer enn gjerne at de mener dette er en sak hvor deres nye regjering må levere.

– Coronakrisen er ikke over og at de ikke får feriepenger neste år, er en konsekvens av at de er rammet av coronakrisen. Da kan regjeringen definere det som coronapenger, sier Nord.

-Hjerterått

Hun ber Støre tenke seg om.

– Vi snakker om en gruppe mennesker som allerede er i en utrolig vanskelig situasjon, hvor de har gått permittert og ledige i år. Så skal de straffes ytterligere. Det går ikke, sier hun og legger til:

– Det vil ramme mange barnefamilier. Det er hjerterått hvis barn kommer tilbake etter åtte ukers skoleferie og ikke kan fortelle om reiser og opplevelser som de andre, fordi foreldrene ikke hadde råd til det.

Hun legger til at de vet at regjeringen ikke kan trylle med et budsjett de har arvet fra Solberg-regjeringen.

– Men akkurat denne saken, mener vi er viktig å prioritere.

Statsministerens kontor har tirsdag ettermiddag fått over uttalelsene fra LO-toppene, men har så langt ikke svart.

KREVER HANDLING: Jørn Eggum er veldig nære ved å stille ultimatum til Jonas Gahr Støre: - Vi aksepterer det rett og slett ikke, sier han.

Klar marsjordre

Fellesforbundsleder Jørn Eggum sier hans landsstyre ga ham en klar marsjordre tirsdag.

– Jeg ble bedt om å ordne opp i dette. Folk sier at det vil være et gedigent mageplask hvis regjeringen svikter dem som har vært hardest rammet av pandemien. Det aksepteres rett og slett ikke, sier Eggum.

Han er kompromissløs.

– Det vil være en fullstendig fallitt om Ap, Senterpartiet og SV ikke ordner feriepengene på dagpenger for neste år. Vi har ikke tålmodighet til spill og taktikkeri. Vi aksepterer det rett og slett ikke. Feriepenger på dagpenger må på plass i dette budsjettet, tordner Eggum.

Han sier at det også vekker sterke reaksjoner at regjeringen ikke har funnet plass til å innføre pensjon fra første krone.

GOL-DUELL: LO-lederen lover at hun vil si klart fra når Støre kommer til Gol i morgen.

Støre skal etter planen onsdag delta på et av de store og tradisjonsrike møtene i fagbevegelsen, LO Stats Kartellkonferanse på Gol.

Der kommer han til å få klare meldinger.

– Jeg kan bekrefte at jeg i min tale på Gol vil kreve at feriepenger på dagpenger må gjeninnføres som en fast ordning. Og det må skje nå: Krisen rammet i år og regninger tar ikke ferie, sier Følsvik.

-Uforskyldt

LO-lederen sier det viktigste er å finne en løsning.

– En løsning som sikre tryggheten og inntekten til de mange som har betalt den tøffeste prisen for krisen. Regninger tar ikke ferie. Permitterte og arbeidsledige skal ha mulighet til å avvikle ferie, også til neste år, sier LO-lederen.

Hun fremholder at folk når har mistet jobben og blitt permitterte som følge av pandemien, har det vært viktig å sikre inntektene til de som er uforskyldt rammet.

– Det er myndighetene som har innført tiltak mot corona. Feriepengene er inntektssikringen til de som er uforskyldt rammet. Rent formelt vil de imidlertid være del av statsbudsjettet for 2022, og ikke 2021. Men det skal jo ikke de coronarammede måtte lide for, sier LO-lederen.

VIL SI JA: Lysbakken er i forhandlinger om statsbudsjettet nå og sier de er åpen for å støtte regjeringen hvis de finner plass til feriepenger.

SV: Er klare

SV-leder Audun Lysbakken sier de er åpne for å støtte et forslag om feriepenger.

– Hvis regjeringen kommer med det, er vi klare for å danne flertall for det, sier han.