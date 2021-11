STUKKET IGJEN: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) fikk enda et stikk like etter at hun tiltrådte som ny helseminister. Men denne gangen var det influensavaksinen som skulle på plass.

Lærere får ikke boosterdose raskere nå

Prioritering av ansatte i skoler, SFO, barnehager og barnevern for en tredje vaksinedose, får tommel ned, både fra helseminister Ingvild Kjerkol og FHI.

– Det er for tidlig å svare på om det er aktuelt å prioritere utvalgte yrkesgrupper nå. FHI anbefaler ikke dette per i dag, svarer helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på VGs spørsmål etter at Fagforbundet nylig gikk ut og krevde en slik prioritering i vaksinekøen.

Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter at det ikke er prioritert nå å gi ansatte som jobber tett på barn og unge en tredje dose.

Men det kan bli aktuelt.

– Ansatte som jobber med barn og unge vil også bli vurdert, men for å være beskyttet er det viktigste at de takker ja til de to første vaksinedosene som gir svært god beskyttelse mot alvorlig sykdom, skriver overlege Margrete Greve-Isdahl hos FHI i en e-post til VG.

TALSPERSONER: Steffen Handal er leder for de 180.000 medlemmene i Utdanningsforbundet, mens Mette Nord snakker for 400.000 medlemmer i Fagforbundet.

Det var i VG sist uke at leder Mette Nord for 400.000 medlemmer i Fagforbundet, krevde at ansatte som jobber med barn og unge, fikk en såkalt booster-vaksine, eller oppfriskningsvaksine raskest mulig.

– To doser gir generelt god beskyttelse. Men de som er ekstra eksponert for smitte fra barn og unge i sin daglige jobb i for eksempel skoler og barnehager, bør prioriteres med en tredje dose, uttalte Nord.

Lærerleder: Svært bekymret

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet, som organiserer lærere og barnehagelærere, er enig med Nord:

– Vi har stilt spørsmål til helsemyndighetene om tredje dose til ansatte i barnehager og skoler, og fått til svar at de har valgt en strategi der hele befolkningen skal få. Vi er svært bekymret både for smittesituasjonen i skoler og barnehager, og for et svært høyt sykefravær med mangel på ansatte, ifølge Handal.

Han følger utviklingen tett, og sier at dersom det er helsegevinst i å prioritere smitteutsatte grupper, så forventer Utdanningsforbundet at lærere står fremst i den køen.

Mye testing blant barn og unge

Greve-Isdahl i FHI svarer med at det er de som selv har høy risiko for alvorlig sykdom, som har størst behov for et tredje stikk.

Samtidig minner hun om at forholdsvis mange barn og unge blir påvist smittet for tiden fordi testaktiviteten blant barn og unge er høy.

OVERLEGE: Margrete Greve-Isdahl jobber i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Oppfriskningsdose er viktigst for de som selv har høy risiko for å bli alvorlig syke, selv om de er fullvaksinerte. I de norske dataene ser vi at dette først og fremst gjelder personer over 65 år. Derfor er det viktig at disse nå får tilbud om oppfriskningsdose, understreker FHI-overlegen.

– I tillegg vil helsepersonell som jobber med sårbare pasienter få tilbud om oppfriskningsdose, da først og fremst for å gi indirekte beskyttelse til sårbare ved å redusere risiko for smittespredning. Vi ser at andre grupper har god beskyttelse mot selv å bli alvorlig syke av covid-19 når de er fullvaksinerte, legger Greve-Isdahl til.

Større fart på dose 2?

Helseminister Kjerkol håper på en bedre utbredelse av dose 2 blant barn og unge i tiden fremover.

– 91 prosent av 16–17 åringer og 73 prosent av 12–15 åringer er vaksinert med én dose. Vi håper at mange 16–17 åringer mottar tilbud om dose 2 de neste ukene. Regjeringen vil vurdere vaksinering av barn under 12 år dersom FHI anbefaler dette. Per i dag har ingen coronavaksine godkjenning for personer under 12 år i Europa, minner hun om.

– Vurderer dere andre nasjonale tiltak i tiden fremover som følge av den økende smitten blant barn og unge?

– Vi følger nøye med og får jevnlig vurderinger fra Helsedirektoratet og FHI om smittesituasjonen. Vi mener det mest treffsikre nå er at kommuner med smitteutbrudd innfører lokale smitteverntiltak. Kommunene har gjentatte ganger under pandemien vist at de raskt og effektiv klarer å slå ned utbrudd. Vi er beredt til å innføre flere regionale eller nasjonale tiltak dersom situasjonen tilsier det, men det er viktig å i størst mulig grad beskytte barn og unge mot inngripende tiltak, svarer Ingvild Kjerkol.