SAMFUNN I KAMP: Høyskolen i Nesna i Nordland har vært et stridstema på Stortinget i flere år. Fremdeles er det ennå ikke helt klart hva som skjer med studiestedet.

Nesna-aksjonister frykter regjeringen kan knuse drømmen om høyskole

På Nesna har de både drukket champagne og spist marsipankake etter at de vant fram med sin sak i regjeringsforhandlingene. Nå frykter aksjonistene at de har feiret for tidlig – og at boblene ble drukket forgjeves.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kampen om Nesna er kanskje ikke over likevel.

Det frykter hvert fall aksjonistene fra Nesna som kjemper for å gjenopprette høyskolen i sin hjemkommune.

– Vi er bekymret for hva regjeringen skriver i sin tilleggsproposisjon, som er noe annet enn hva vi feiret da vi leste Hurdalsplattformen, sier leder av folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, Jenny Myklebust.

For selv om Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver i Hurdalsplattformen at de vil reetablere en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna, så står det i tilleggsbudsjettet regjeringen har lagt fram at de vil «legge til rette for desentralisert utdanning over hele landet, inkludert videreføring av

et lærested på Nesna i 2022».

Nesna har allerede et lærested som en campus under Nord universitet – som riktignok er vedtatt nedlagt av universitetsstyret. Men aksjonistene ønsker ikke å få videreført et studiested – men å få tilbake en egen høyskole, slik de hadde i nesten hundre år – og slik Ap og Sp lovet i regjeringsplattformen.

– Vi har tatt festen på forskudd, og både feiret med kake og champagne iført bunad på Nesna. Men det som nå ligger i budsjettet er ikke noe å juble over, sier Myklebust.

Hun har sammen med Arna Meisfjord, som var rektor ved høyskolen i Nesna fra 1996 til 2003, reist til Oslo for å kjempe for skolen.

– Og for å kjempe for utdanningsinstitusjoner i distriktet og mangfold i høyere utdanningssektoren, sier Myklebust.

De er redde for at de nå igjen kan bli underlagt et universitet, og ikke bli en selvstendig høyskole.

Det var etter Nesna ble fusjonert med Nord universitet at universitetsstyret vedtok å legge ned campusen på Nesna – til tross fro at det ble lovet at studiestedet på Nesna skulle utvikles – ikke avvikles.

Kjemper for Nesna: Aksjonistene Arna Meisfjord og Jenny Myklebust – her sammen med Rødt-politiker Hege Bae Nyholt i midten, vil ha en egen høyskole på Nesna.

Reist til Oslo for å kjempe

Aksjonistene har denne uken møtt høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i Oslo.

– Jeg ble ikke mindre bekymret etter møtet, sier Myklebust, uten å ville gå konkret inn på innholdet av hva de snakket om.

– Var det tema om Nesna fortsatt kan forbli underlagt Nord universitet?

– Det må du spørre Borten Moe om, svarer Myklebust tørt.

– Hva tenker dere om at Senterpartiet som har vært så tydelige i denne saken, nå ikke lengre vil gi helt klare svar?

– Ja, det er et godt spørsmål. Jeg lurer veldig på hva som har skjedd mellom de la fram Hurdalsplattformen, og så til tilleggsproposisjonen.

Meisfjord viser til at det i Hurdalsplattformen heter at det skal reetableres et fullverdig studietilbud på Nesna.

– I Norge har vi bare to typer fullverdige høyere utdanningsinstitusjoner: Universitet og Høyskole. Nå har vi i flere år vært underlagt Nord universitet uten særlig suksess, og vi forventer derfor at regjeringen gjør som de har lovet i denne saken, sier Meisfjord.

KOR E HØYSKOLEN: Det vil Nensa-aksjonistene Arna Meisfjord og Jenny Myklebust – her sammen med Rødt-politiker Hege Bae Nyholt – ha svar på.

Støtte fra Rødt

Nesna-aksjonistene får støtte fra Rødts stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt. Hun sier at Rødt prioriterer å reetablere Nesna som egen høyskole i sitt alternative statsbudsjett.

– Vi har merket oss at regjeringens tone har endret seg fra plattformen til de la fram tilleggsproposisjonen. Blir ikke Nesna egen høyskole, så er dette et norgesmesterskap i løftebrudd, sier Nyholt – som også er leder av stortingets utdanningskomité.

– Går de for en B-løsning så betyr det at de bryter løftene sine fra både valgkampen og Hurdals-plattformen, sier hun.

Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) opplyser til VG at regjeringen ikke har klar en endelig løsning for Nesna ennå.

Endelig løsning for Nesna

VG har vært i kontakt med høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), som hverken stiller til intervju eller kommenterer aksjonistenes bekymring. Men han skriver i en tekstmelding:

«Regjeringen har ikke lansert en endelig løsning for Nesna. Det er formuleringene i Hurdalsplattformen som er førende for regjeringens politikk».