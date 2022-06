STÅR PÅ KRAVENE: Jan Skogseth i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) mener NHO Luftfart ikke har noen «reell forhandlingsvilje».

Flystreiken fortsetter: − Helt ekstreme lønnskrav

Søndag kveld forsøkte partene i flystreiken nok en gang å bli enige uten hell. Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart hevder at dialogen står «bom fast» – og skylder på hverandre.

Like før klokken 21 søndag kveld ble dialogmøtet mellom NFO og NHO Luftfart avsluttet uten resultat. Møtet var ikke en megling, men et forsøk på å finne grunnlag for dialog, opplyste kilder til VG søndag ettermiddag.

– Det står bom fast. Det er ultimate krav fra NHO og ingen reell forhandlingsvilje fra arbeidsgiversiden. Delegasjonen reiser hjem, sier Jan Skogseth til VG.

Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart, mener det er flyteknikerne – og ikke arbeidsgiverne – som står «bom fast»:

– De rikker seg ikke en millimeter. Vi har vært fleksible, og sagt at vi kan diskutere tilpasninger. Men det må ligge innenfor rimelighetens grenser, sier han.

– Flyteknikerne må realitetsorientere seg

Lothe mener det er flyteknikerne som må bære ansvaret for streikens ringvirkninger for «folk flest».

– Det er forferdelig synd, og det ansvaret må flyteknikerne ta. Dette er helt ekstreme lønnskrav som gir konsekvenser for folk flest. Jeg synes de er veldig urimelige. Flyteknikerne må realitetsorientere seg, sier Lothe til VG søndag kveld.

Han påpeker at bransjen er svekket, og at det gir et mindre økonomisk handlingsrom i årets lønnsoppgjør.

– Det er ikke rom for slike enorme tillegg i år. Vi står dessverre langt fra hverandre, og da går streiken sin gang. Jeg håper flyteknikerne tar innover seg alvoret, sier Lothe.

STOR AVSTAND: Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart, forteller til VG at partene i flystreiken står langt fra hverandre.

Streiken trappes opp ved midnatt

SAS, Norwegian og Widerøe ble rammet av streik da 31 flyteknikere gikk ut i streik lørdag morgen. Det skjedde som følge av at meglingen ble avsluttet uten resultat klokken 03.50 natten før.

Lørdag bekreftet NFO overfor VG at de ville ta initiativ til megling.

– Det er gledelig å kunne møtes igjen, og vi har håp om å komme fram til en løsning som ikke rammer sommertrafikken, sa leder Jan Skogseth i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) til TV 2.

Det foreløpige streikeuttaket er såpass lite at ingen flyginger så langt har blitt berørt.

Når streiken nå trappes opp mandag 20. juni, ventes det derimot kanselleringer.

Da blir 75 nye medlemmer i NFO tatt ut i streik, som tilsvarer rundt en fjerdedel av antall flyteknikere. Det kan få ringvirkninger for nordmenns ferieplaner, midt i høysesongen for flyreiser.