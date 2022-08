SYSSELMANNEN: MS «Polarsyssel» er Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy. Bildet er tatt i en annen sammenheng, og er ikke tilknyttet våpenbeslaget.

Fransk rederi får 800.000 kroner i bot for brudd på våpenloven på Svalbard

Sysselmesteren har ilagt et fransk rederi en foretaksstraff på 800.000 kroner for brudd på våpenloven.

Det skriver Sysselmesteren i en pressemelding.

Under ransaking av to av skipene til rederiet i sommer ble det avdekket at tre av rederiets skip hadde innført 50 våpen og en betydelig mengde ammunisjon til Svalbard uten nødvendig tillatelse fra politiet.







– I tillegg til foretaksstraffen fikk rederiet inndratt 37 våpen og nesten 3800 patroner som ble beslaglagt under ransakingene. I tillegg er det inndratt 130.000 kroner, som tilsvarer verdien av ytterligere 13 våpen, opplyser politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen hos Sysselmesteren.

Størrelsen på reaksjonen gjenspeiler at dette er et graverende brudd på våpenloven, sier han.

Bakgrunnen for ransakingen av skipene var en bekymringsmelding fra Sysselmesterens våpenforvaltning. På bakgrunn av denne meldingen besluttet Sysselmesteren å opprette straffesak og iverksette etterforskning.

– Vi har dyktige og observante saksbehandlere i våpenforvaltningen som varslet politiet. Dette viser at systemet fungerer, sier Fredriksen.

Foretaksstaffen og inndragningene er vedtatt.