Støre: − Jobber med strømstøtte for små og mellomstore bedrifter

Regjeringen vil hjelpe bedrifter, men det tar tid, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) stiller onsdag opp på Ekebergsletta for å spille ball med kjendiser under Norway Cup.

Ordførere i hans eget parti roper nå varsku – strømprisene i Sør-Norge er nå uholdbare. De er særlig opptatt av løsninger som vil hjelpe utsatte bedrifter, som ikke vil klare strømregningene som kommer.

– Vi skal ha strømstøtteordning så lenge krisen varer, og vi skal nå se på om det er muligheter for å hjelpe de mest utsatte små og mellomstore bedriftene, sier Gahr Støre til VG, før avspark på Ekebergsletta.

– Jobber dere med en strømstøtte for bedrifter?

– Vi ser på mulighetene for det. Veldig mange bedrifter har såkalte langsiktige kraftkontrakter, som har prisnivåer de da kjenner. Men noen har det ikke, de kan være i en utsatt situasjon og vi må da se på hvordan vi kan hjelpe dem, sier Støre, før han legger til:

– Vi må gjøre det riktig, og det er det vi ser på nå.

Se strømprisene i regionene i dag. Prisene er oppgitt i øre per kilowattime.

– Vil ta tid

I går kveld satt Støre i et digitalt møte med alle Arbeiderpartiets ordførere. Disse møtene holdes jevnlig, men møtet i går var usedvanlig langt. I to timer snakket de nærmest utelukkende om strøm, ifølge flere deltagere.

I tillegg til Støre, stilte olje- og energiminister Terje Aasland og næringsminister Jan Christian Vestre. Det er sistnevnte som har ansvaret for en eventuell strømstøtte.

Regjeringen har ikke gitt ordførerne svar på når de kan forvente å få støtte.

– Vi har sagt at tiltak legges fram til høsten. Vi ser på om vi kan komme med noen tiltak som kan annonseres før det, men det vil ta noe tid å utarbeide det på en god måte. Det skal være treffsikkert, og det skal ikke ha negative konsekvenser på andre sider.

Regjeringen skal forhandle om løsninger med SV, som sier at de vil ha tiltak nå.

DOKUMENTERT: Ikke en pasning gikk kameraene forbi i kjendiskampen, som spilles på den årlige cupen for barn og unge på Ekebergsletta.

Opptatt av fyllingsgrad

Ett av tiltakene flere politikere har tatt til orde for, er å sette en makspris på strøm. Det er ikke Støre mest opptatt av i dag.

– Vi har det til vurdering, men det som er viktig nå er å få opp fyllingsgraden i vannmagasinene våre. Vi har evnen til å lagre masse vann, som vi kan bruke til å regulere strømprisene, på en måte som ingen andre i Europa kan. Det viktige for meg nå er at vi stiller krav til selskapene sånn at vi har sikkerhet for tiden som kommer, sier Gahr Støre.

– Ved å øke lagringen i vannmagasinene, så vil det gi en «boost» i strømprisene på kort sikt. Er ikke det en upopulær avgjørelse å ta?

– Det kan det være, men jeg tror det er mye mer alvorlig om vi bygger de vannmagasinene ned. For de er nå på et historisk lavt nivå, og her har vi år å sammenligne med. Vi kan ikke ha en situasjon der det fortsetter, sier Støre.

Her er en oversikt over fyllingsgraden i år, sammenlignet med normalår. Du kan velge strømregion i rullegardinen til venstre:

Må sørge for Norge

Statsministeren har tidligere sagt at regjeringen vurderer å begrense eksport til utlandet. Det er vanskelig i en situasjon med krig i Ukraina og akutt energimangel i Europa, sier Støre i dag.

– Forrige uke kjøpte vi mer strøm inn til Sør-Norge enn vi solgte ut, fordi vi hadde behov for det, sier Støre.

– Alle land tar vare på kraftsystemene sine. De er litt forskjellige, Norge er unikt fordi vi har vannkraft. Vårt oppdrag nå er å sørge for at det systemet fungerer, og da må vi ha bedre fyllingsgrad i magasinene våre.