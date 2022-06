OFFISER: Den høytstående offiseren (sladdet) under en markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai i år.

Offiser ble filmet naken – sier han ble dopet ned og presset for penger

Da offiseren sovnet, tok en mann seg inn på telefonen hans – og hentet ut en liste med passord og forsvarsdokumenter.

Søndag 8. mai var den høytstående offiseren til stede da Forsvars- og samfunnseliten var samlet på Akershus festning for å markere frigjøring- og veterandagen.

Det var også statsråder, statsministeren, kongen, kronprinsen og forsvarssjefen.

Fire dager tidligere hadde offiseren i 50-årene gått til politiet for å be om hjelp.

Han fortalte politiet at han ble presset for penger.

Noen hadde nylig tatt seg inn på telefonen hans. På den lå det forsvarsdokumenter og en liste med passord.

I tillegg hadde han fått tilsendt en video av seg selv, hvor han lå naken ved siden av det som så ut som narkotika.

Samtidig som offiseren gikk til politiet, tok en mann i 20-årene kontakt med VG og fortalte at han hadde gjort et videoopptak av en høytstående offiser.

Offiseren er nå midlertidig fratatt autorisasjonen som gir ham tilgang på sikkerhetsgradert materiale.

Politiet etterforsker hvorvidt han er utsatt for utpressing.

Forsvaret har sperret flere brukerkontoer til sine it-systemer og Forsvarets sikkerhetsavdeling undersøker nå saken.

Brunt pulver

Videoen viser først et sofabord hvor det blant annet ligger en rull med aluminiumsfolie og to større flak som er brettet ut.

I begge flakene med folie ligger det rester av noe brunaktig.

Ved siden av folien ligger en lighter og to små plastposer med brunt pulver; én av dem er delvis tømt.

Kameraet dreier deretter over til sofaen, hvor den høytstående offiseren ligger naken og tilsynelatende sover.

Det eneste som kan høres i videoen, er svensk gangsterrap i bakgrunnen.

Offiseren (sladdet) i samtale med forsvarssjef Erik Kristoffersen på frigjørings- og veterandagen 8. mai i år.

Dette viser videoen

Videoen var tatt opp en uke før frigjørings- og veterandagen.

Offiseren og mannen i 20-årene hadde aldri møtt hverandre før de satte seg ned i en leilighet sørøst i Oslo – grytidlig lørdag morgen.

Begge er enige om at videoen viser det som ser ut som narkotika og at det var narkotika inne i bildet.

Men de har ulike versjoner av hva som skjedde:

Offiseren sier han uvitende ble dopet ned og etterpå ble utsatt for et utpressingsforsøk.

– Jeg brukte ikke ulovlige rusmidler. Jeg ble dopet ned, sier han. Og legger til:

– Denne utpressingssaken er til stor belastning for meg.

Mannen i 20-årene sier de begge tok rusmidler frivillig. Han innrømmer å ha tatt seg inn på telefonen til offiseren. Han forteller VG at han vurderte å presse offiseren for penger, men sier han valgte ikke å gjennomføre det.

– Det var rus, dop. Jeg hadde og han hadde med seg, sier mannen.

Offiserens forklaring

Ifølge offiseren hadde de to avtalt å møtes. Han beskriver hendelsesforløpet som at han dro hjemmefra og til en leilighet hvor mannen oppholdt seg.

De snakket først sammen og drakk øl.

– Han spurte litt om meg og hva jeg arbeidet med. Jeg sa jeg arbeidet i Forsvaret. Han ble veldig interessert i å snakke litt mer om det, og fortalte at han hadde hatt lyst på å være i Forsvaret selv, men ikke kommet inn.

Sovnet

Ifølge offiseren skal den unge mannen på et tidspunkt ha spurt om han ville ha noe mer å drikke.

– Han gikk på kjøkkenet, og jeg fikk et glass vann. Jeg drakk vannet, og etter det fremkommer resten av oppholdet uklart for meg, forteller han.

Offiseren forteller at han våknet naken på sofaen på formiddagen. De to utvekslet kontaktinformasjon på Snapchat og tok farvel, forklarer offiseren.

– Brukte du narkotika frivillig den aktuelle datoen?

– Nei.

– Jeg brukte ikke ulovlige rusmidler. Jeg ble dopet ned, skriver offiseren i en separat e-post til VG.

Det som ser ut som narkotika i videoen, lå ikke på bordet før han sovnet og heller ikke etter at han våknet, oppgir offiseren.

Han så heller ikke den andre personen ta narkotika, sier han.

Den unge mannens forklaring

Mannen i 20-årene sier de to ikke kjente hverandre fra før. Han beskriver hendelsesforløpet i leiligheten slik:

– [Offiseren] begynte så smått å åpne seg om hvem han var og begynte å vise bilder fra militæret og sånn. Han sa han var [mannens offisersgrad]. Jeg visste ikke hva det var, sier mannen.

Ifølge ham tok de to en rekke ulike rusmidler sammen. Mannen i 20-årene sier han selv hadde skaffet kokainen og heroinen han sier ble brukt.

Da offiseren sovnet, valgte den unge mannen både å filme offiseren og ta seg inn på telefonen hans.

Inne på telefonen fant han en lang rekke passord lagret ukryptert i notatblokken på telefonen. I listen finnes det passord til Forsvarets intranett, arbeidsutstyr og – det som i notatet er omtalt som – «basen».

Han fotograferte listen – og andre forsvarsdokumenter på telefonen – mens offiseren lå og sov. Et av dokumentene beskriver en personalsak i Forsvaret.

MØTTES: Mannen i 20-årene møtte offiseren i en leilighet sørøst i Oslo.

Slik forklarer han opptaket

Mannen i 20-årene er tidligere dømt for vold og vinningskriminalitet.

Han forklarer valget om å gjøre opptak av offiseren dels med nysgjerrighet og dels med at han ble provosert av det han mener er hykleri:

– Fordi jeg hadde røyket en joint og var blitt tatt i tyveri som liten, kom ikke jeg inn [i Forsvaret]. Men så sitter han der, [offiser] og sjef for så og så mange, og sitter og holder på med de tinga der.

Vurderte utpressing

Mannen i 20-årene forteller at han på et tidspunkt vurderte å bruke videoen for å presse offiseren for penger.

– Det med utpressing er en tanke jeg fikk etter hvert, da jeg skjønte hva dette var, sier han.

Han sier han sendte videoen til offiseren. På spørsmål fra VG innrømmer han også at han ringte offiseren fra et nummer som var digital endret, så det skulle se ut som det var noen i Forsvaret som ringte.

– Presset du ham for penger?

– Nei

– Jeg tenkte nei, nei. Jeg henger i en tynn tråd fra før av, så jeg droppet det, sier han.

Offiseren: Fikk tidsfrist

Offiseren har en annen versjon: Han sier han ble truet for en konkret pengesum, ved at han fikk meldinger på Snapchat, hvor det sto:

«Jeg skylder en person 38.000» og «Du har kort tid på å bestemme deg».

Dette nekter den unge mannen for å ha gjort.

Offiseren forklarer at den andre personen i telefonsamtalen også varslet om at han ville gå til mediene.

– Han gir meg 25 minutter på meg til å komme opp med en løsning, eller så vil han slippe saken til VG med videoen, han har allerede vært i kontakt, hevder han, forteller offiseren.

Siden har det ikke vært kontakt mellom dem, ifølge begge parter.

Solgte materialet til Dagbladet

Både offiseren og mannen i 20-årene oppgir at det ikke ble betalt noen penger dem imellom.

Den unge mannen valgte i stedet å selge materialet til Dagbladet.

Ifølge kontrakten skal han få 65.000 kroner idet en sak blir publisert i Dagbladet.

Dagbladet har stilt som krav at de skal ha eksklusiv tilgang til materialet. Den unge mannen har samtidig valgt å la seg intervjue av VG uten å få betalt.

Han forklarer avgjørelsen slik:

– Det er riktig at dette kommer ut. Hvor omfattende dette er. Rollen hans, sikkerhetsrisikoen, at han i det hele tatt satt der med meg etter å ha fått vite at jeg har sittet inne. Han skulle fjernet seg fra situasjonen med en gang.

– Gjør du bare dette for penger?

– Jeg har flere ganger vurdert å drite i pengene, men jeg er i en situasjon hvor jeg trenger et sted å bo. Jeg har utfordringer jeg må løse. Så hvis jeg ser at jeg kan få penger, tar jeg gjerne imot, svarer mannen.

Nyhetsredaktør i Dagbladet, Frode Hansen, vil ikke kommentere saken:

– Jeg kan ikke kommentere eventuelt upublisert materiale, og heller ikke eventuelle arbeidsprosesser i saken VG beskriver, sier Hansen til VG.

Nyhetsredaktør Frode Hansen i Dagbladet.

Varslet sjefen

Det var først dagen etter møtet i leiligheten at offiseren forsto hva som hadde skjedd, forklarer han. Da fikk han tilsendt videoen av seg selv på Snapchat.

Onsdag, tre dager etterpå, fikk han telefonen fra nummeret som var digitalt endret.

Etter telefonsamtalen rådførte offiseren seg med en venn og dro til politihuset i Oslo, oppgir han.

– På vei ned dit ringer jeg og varsler min sjef, forteller offiseren.

Politiet etterforsker

Fungerende seksjonsleder Lene Moen på etterforskning i Enhet Øst i Oslo politidistrikt bekrefter at politiet etterforsker anmeldelsen fra offiseren:

– Vi kan bekrefte at vi har mottatt en anmeldelse. Vi er i en tidlig fase av etterforskningen og jobber med å identifisere mistenkte, sier Moen.

Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken.

Forsvaret undersøker

Saken er også oversendt Forsvarets Sikkerhetsavdeling, som har åpnet en undersøkelse, opplyser Frank Sølvsberg, talsperson for Forsvaret.

Forsvarets Sikkerhetsavdeling har ansvaret for å sikkerhetsklarere alle i Forsvaret, foruten ansatte i Etteretningstjenesten.

– Har Forsvaret oversikt over hvilke dokumenter og passord som er på avveie?

– Telefonen var ikke tilknyttet militære systemer. Vi har en oversikt basert på opplysninger fra vedkommende, og gjennomfører undersøkelser, svarer Sølvsberg.

TALSMANN: Oberstløytnant Frank Sølvsberg er talsperson for Forsvaret.

– Hva er gjort for å begrense skaden av at passord er på avveie?

– Aktuelle brukerkontoer til alle Forsvarets IT-systemer er sperret, svarer Sølvsberg.

Offiserens konto ble sperret 1. juni, samme dag som VG kontaktet Forsvaret om saken.

– Forsvarets sikkerhetsavdelings foreløpige vurdering er at det er svært lav sannsynlighet for at gradert informasjon er kompromittert, sier Sølvsberg.

Sier han endret passord

Offiseren oppgir at han endret alle passordene sine søndagen rett etter møtet, med en gang han skjønte at den andre personen hadde vært inne på telefonen hans.

– Tilgang til begrenset nettverk i Forsvaret krever også tilgang til pc-er som er oppbevart innenfor det som er definert som sikkert område, det vil si at de krever adgangskort, samt at du må ha nøkkel til kontor hvor pc er oppbevart. Jeg erkjenner at det ikke heldig, men trodde faktisk at face-ID sikret meg godt nok, skriver offiseren i en e-post til VG.

– Innebærer noe av det VG beskriver en sikkerhetsrisiko eller noe som påvirker din sikkerhetsmessige skikkethet?

– Jeg har fulgt informasjonsplikten og orientert arbeidsgiver. Saken er videresendt Forsvarets Sikkerhetsavdeling for vurdering. Jeg har vært til samtale der.

Tilgang på gradert materiale

Offiseren varslet sin autorisasjonsansvarlige samme dag som han politianmeldte saken, sier han.

Alle personer som har tilgang på sikkerhetsgradert informasjon i Norge, har en autorisasjonsansvarlig som løpende følger opp klareringen deres.

De som er sikkerhetsklarert og autorisert, har en plikt til så fra dersom det skjer noe som kan ha betydning for sikkerhetsklareringen og autorisasjonen deres.