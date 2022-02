DANSEGLADE: Helene Marie Ferre (29) (t.v.) og Nicole Karpowicz (25) fryder seg over å få hverdagen tilbake.

– Endelig kan vi kaste munnbindet og danse!

Venninnene Helene Marie Ferre (29) og Nicole Karpowicz (25) har planene klare: I kveld skal det danses!

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Vi treffer de to på Jernbanetorget i Oslo – uten munnbind.

– Vi ble veldig lykkelige! Endelig kan vi kaste munnbindet og danse, sier Helene Marie Ferre med et bredt smil.

I kveld har de tenkt seg på både «Gamla» og «Justisen».

– Det har vært veldig trist og stusslig til tider. Vi har hatt inngripende tiltak som har påvirket alle, mener Ferre.

Nicole Karpowicz forteller at det har hjulpet litt at hun har bodd sammen med familien under pandemien.

– Og så har jeg møtt noen venner her og der, smiler hun.

Etter forrige gjenåpning fikk de danset litt før det ble kroken på døra igjen.

– Det største savnet har vært å sette seg på bussen og droppe munnbindet, sier Ferre, men hun tror hun kommer til å bruke munnbind når hun er i nærheten av noen i risikogruppen eller på steder hvor det er veldig mange mennesker samlet på liten plass. Det vil Karpowicz også gjøre.

– Det er ikke over ennå. Men i kveld blir det dans!

Ferre kan ikke dy seg, og legger til: Og til lunsj blir det øl.

Også i Bergen er folk glade for at meteren er borte og munnbindet vekk.

Men venninnegjengen fra Hamar som VG treffer på, dropper munnbindet nå, men synes det er vanskelig å fordøye at tiltakene fjernes.

Lørdag opphevet regjeringen kravet og anbefaling om å holde en meters avstand. Også kravet om bruk av munnbind ble skrinlagt.

De tre Hamar-kvinnene, som er på kjøpesenteret Galleriet i Bergen, er her på helgetur og skal reise hjem igjen søndag.

HELGETUR I BERGEN: Venninnegjengen fra Hamar er på tur i Bergen. Fra venstre: Anne-Signe Schriwer, Anne-Lene Alhaug, Eli Hårstadhaugen

– Vanskelig å fordøye

– Vi må sikkert ha munnbind på flyet, men jeg tok det nettopp av meg nå. Jeg holder avstand til andre nesten automatisk, sier Anne-Signe Schriwer.

– Det er vanskelig å fordøye at tiltakene er fjernet, siden situasjonen ikke er så annerledes i dag i forhold til i går, skyter Anne-Lene Alhaug inn.

Fra og med lørdag anbefales kun voksne som har symptomer om å teste seg. Kravet til isolasjon oppheves også og erstattes med en anbefaling om at smittede voksne holder seg hjemme i fire døgn. Denne anbefalingen vurderes fortløpende og forventes endret innen få uker.

– Vi kommer ikke til å fortsette å gå med munnbind, men vi tester oss hvis vi får symptomer, sier Eli Hårstadhaugen.

Vennegjengen stoler på at regjeringen har vurdert situasjonen nøye og at det er trygt å åpne opp igjen.

– Alt kan skje, det har vi erfart tidligere. Det gjelder å ha is i magen og ikke tenke så mye på hva som vil skje fremover, sier Anne-Signe Schriwer.

STILLE BERGEN: Det var regntungt og ganske folketomt i Bergen lørdag formiddag.

Det Norge gjør nå er å følge etter Danmark og Sverige og fjerne de resterende coronatiltakene med umiddelbar virkning.

– Mye av hvordan man skal forholde seg til tiltak og regler handler stort sett om sunn fornuft, sier Anne-Lene Alhaug.

Men det er fortsatt mye smitte i samfunnet og mange arbeidsplasser sliter med høyt sykefravær.

– Jeg tror ikke pandemien er over, sier Eli Hårstadhaugen.

GANSKE LEI: Mariell Køhne Hoff (24) er veldig glad for at det nå blir mulig å leve mer normalt.

– Fantastisk

Mariell Køhne Hoff (24) jobber på Bergen storsenter og har brukt munnbind på jobb gjennom hele pandemien.

– Det er helt fantastisk at de åpner opp nå. Det er veldig deilig, sier Hoff.

Hun håper at pandemien er over og at vi slipper enda en nedstengning, selv om hun har blitt vant til å leve med avstand og andre tiltak.

– Jeg er ganske lei etter to år med corona.

Hoff skal på kino med en venninne lørdag og kveld og håper at det nå er mulig å leve normalt fremover. Hun føler seg trygg og stoler på at regjeringen har tatt riktig valg.

– Munnbind og meteren er det viktigste for meg. Nå føler jeg at jeg kan puste igjen. Jeg føler meg ikke utrygg, sier hun.

Remi Nilsen er ute på kafé i Bergen sammen med familien.

– For sent

Remi Nilsen er på kafé på kjøpesenteret Galleriet i Bergen sammen med familien. Han synes at tiltakene burde blitt fjernet tidligere.

– Tiltakene ødelegger mer enn de gir. Unges psykisk helse lider. Det er altfor sent å åpne nå, sier Nilsen.

Han tror heller ikke at pandemien er over helt enda.

– Dette er en fase, sier han.

Nærmer oss smittetoppen

Den nasjonale smittetoppen er fremdeles ikke nådd, ifølge FHI. Virkningen av smittespredningen vil merkes først etter at toppen er nådd.

– Mange lurer på hvor nær vi er smittetoppen, svaret er at vi ikke vet nøyaktig, men vi tror at vi er nær smittetoppen. Den kan være passert enkelte steder i landet og ligge foran oss andre steder, nasjonalt tror vi ikke at vi har nådd den ennå, sa direktør Camilla Stoltenberg på lørdagens pressekonferanse. Det melder NTB.

For barnehagebarn og skoleelever anbefales det nå å holde seg hjemme kun når de føler seg syke. De kan derfor dra på skolen og i barnehagen selv om de er smittet, så lenge de har vært feberfrie i 24 timer.

Barn og skoleelever trenger heller ikke teste seg for corona selv om de har symptomer.

– Så lenge helsemyndighetene gir det rådet, så lytter vi til det. Men det er viktig nå som alltid, at hvis man er syk så skal man være hjemme, sier leder Therese Thyness Fagerhaug i Utdanningsforbundet Oslo.

Barnehager og skoler har i lang tid vært preget av mye sykefravær.