NY ORGANISERING: En intensivsykepleier kan i fremtiden bli en slags teamleder. Intensivsykepleier Gunhild Bakkalia Bjørnå mener det trengs tiltak snarlig.

Ny rapport: Intensivsykepleiere bruker for mye tid på andre oppgaver

En intensivsykepleier bruker opp mot 40 prosent av arbeidstiden sin på oppgaver som andre yrkesgrupper kunne utført, viser en rapport fra Helse Vest.

Av Camilla Fredstad Huuse

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I fremtiden må måten en intensivsykepleier jobbe på organiseres annerledes, slår en ny rapport fra Helse Vest fast. Hvis ikke kan det bli mangel på intensivsykepleiere.

Dersom Helse Vest ikke innfører tiltak vil regionen trenge 200 flere intensivsykepleiere i 2035. Det betyr at regionen - uten tiltak - vil måtte rekruttere 91 intensivsykepleiere i året.

«Denne utviklingen vil ikke være bærekraftig,» står det i rapporten.

I dag pågår det et stort arbeid i alle landets sykehus og regionale helseforetak.

Fremtidens intensivkapasitet skal kartlegges. Det skal også vurderes hva fremtidig behov for intensivsykepleiere er, og hvordan disse skal jobbe.

En arbeidsgruppe i Helse Vest har i høst sett på dette. Rapporten var ferdig i desember, forteller Hilde Brit Christiansen, direktør medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest.

– Jeg mener vi ikke har vært flinke nok til å sørge for at vi bruker den rette kompetansen til de riktige arbeidsoppgavene, sier Christiansen til VG.

– Vi trenger flere støttefunksjoner

Christiansen utdyper: Intensivsykepleiere i regionen bruker i dag opp mot 40 prosent av arbeidstiden på oppgaver som overvåkning av medisinrommet, sjekk og vedlikehold av nødvendig utstyr - som slanger og smittevernutstyr - renhold og drift.

– Det er andre og kompetente yrkesgrupper som kan gjøre disse oppgavene. På den måten kan intensivsykepleieren bruke mer tid på pasientnære oppgaver, som igjen vil bedre kapasiteten, sier Christiansen.

Hun får støtte av Gunhild Bakkalia Bjørnå, som er sykepleiefaglig rådgiver og intensivsykepleier ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Hun har vært med i arbeidet med rapporten.

– Det er ingen tvil om at vi trenger flere støttefunksjoner inn i intensivavdelingene, sier hun.

I rapporten blir det foreslått å etablere team rundt en intensivsykepleier - som fungerer som en slags teamleder.

– Vi ønsker debatten velkommen, men dette betyr ikke at en kan erstatte intensivsykepleieres kompetanse i pasientbehandlingen, sier Bjørnå.

Dette er ulike type støttefunksjoner som kan bli aktuelle:

Merkantilt personell på døgnbasis: Personell som kan håndtere informasjon inn og ut, telefoner, kontakt med pårørende og generell informasjonsflyt knyttet til pasientene.

Apotekstyrte tjenester: Personell som kan tilberede medikamenter, fylle på lager og sørge for oversikt.

Egen fysioterapeut - tilknyttet avdelingen: Slike tjenester finnes allerede ved landets intensivavdelinger, men de er ikke direkte tilknyttet avdelingen i de fleste tilfeller.

Logistikkmedarbeidere og renholdere på døgnbasis: Rengjøring og vedlikehold av teknisk utstyr, samt pasientforflytninger og andre type logistikk-oppgaver som i dag utføres av intensivsykepleier.

Bjørnå sier intensivsykepleiere bruker mye tid på arbeidsoppgaver som en sekretær eller logistikk-medarbeider kan utføre.

– Støttepersonell, som kunne tatt over mange av disse oppgavene, ville hjulpet mye, sier Bjørnå.

Også renhold og logistikk er viktige oppgaver som intensivsykepleiere i dag bruker mye tid på, sier hun.

– Hvorfor trengte vi en pandemi til å se at vi trenger disse funksjonene?

– Vanskelig å gi et enkelt svar på dette. Nå er det ingen tvil om at intensivsykepleiere innehar en samfunnskritisk funksjon, og behovet for denne kapasiteten har fått et annet fokus. Nå venter vi på handling. Vi trenger en satsning for å bevare de erfarne intensivsykepleierne.

– Det tar mange år bygge opp intensivkompetanse, og jeg har ingen tro på raske løsninger, sier Bjørnå.

Hun er ærlig på at pandemien har hatt en stor konsekvens for yrkesgruppen.

– Mange er slitne og har over tid jobbet langt utover normal arbeidstid. Samtidig har det vært et vanvittig lagspill, hvor alle har jobbet mot det samme målet, sier Bjørnå.

– Som leder er jeg bekymra for om erfarne ansatte klarer å stå i yrket over tid, når de får tid til å kjenne på belastningen. Det er derfor det er så viktig med treffsikre tiltak som er med på å beholde erfarne intensivsykepleiere i intensivavdelingene.

– Nå er tiden overmoden for handling.

FREMTIDEN: Hilde Brit Christiansen i Helse Vest har vært med å lede arbeidet med rapporten.

Nye opplæringsprogram

Bjørnå mener nøkkelen er å øke grunnbemanningen på avdelingen, slik at intensivsykepleierne ikke har for stort arbeidspress. Det vil gi bedre forutsigbarhet og beredskap, mener hun.

Et annet tiltak for å bedre intensivkapasiteten, som blir beskrevet i rapporten fra Helse Vest, er bedre opplæring av personalet på sengeposter på avdelingsnivåer under intensivavdelingene.

Ved mer målrettet opplæring her kan tiltak iverksettes tidligere, slik at pasienter unngår forverring som igjen kan føre til behov for avansert intensivbehandling.

Rapporten foreslår nye opplæringsprogram - trainee-program - med opplæring av intensivsykepleiere.

Debatten om hvor mange intensivsenger vi har i Norge har pågått gjennom pandemien.

Tallene har variert fra 1200 til 647 til 248.

Hilde Brit Christiansen i Helse Vest tror noe av bakgrunnen for debatten er at fagmiljøene ikke er omforent om en felles definisjon på hva ulike intensivsenger er.

– Det pågår nå et felles arbeid i de regionale helseforetakene og sykehusene for å definere hva en intensivseng er, altså hva som er definerende for de ulike nivåene.

Det er Helse Sør-Øst som leder arbeidet. Ifølge oppdragsdokumentet fra regjeringen skal intensivkapasiteten i Norge økes - både på kort og lang sikt.

Den første rapporten skal leveres 15. juni.