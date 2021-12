KRISEMØTE: I november forhandlet de parlamentariske lederne Rigmor Aasrud (nærmest) og Marit Arnstad med SV om statsbudsjettet. Nå er de i nye forhandlinger med SV, nå om strømstøtten.

Strømkrise mellom SV og regjeringen

Regjeringspartiene antyder at SVs krav til strøm-støtte fra staten kan forsinke hele ordningen, slik at den ikke er klar fra nyttår. Nå er strømkrisen mellom regjeringspartiene og SV løftet til gruppelederne i Stortinget.

Av Alf Bjarne Johnsen

Utgangspunktet er regjeringens forslag til strømstøtte, som tar deler av strømregningen opp til et månedsforbruk på 5 000 kilowattimer. SV har krevd endringer for å sikre flertall for ordningen.

Forhandlingene om strøm-støtten mellom flertallspartiene brøt sammen tidligere torsdag, og er nå løftet opp ett nivå.

Klokken 15.45 torsdag ettermiddag startet et nytt forhandlingsmøte mellom partiene, denne gang med de parlamentariske lederne Rigmor Aasrud (Ap) og Marit Arnstad (Sp), og SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes på den andre siden av bordet.

Terje Aasland (Ap), leder i Stortingets energi og miljøkomite, sier at det haster å bli enige for å kunne vedta et opplegg i Stortinget 21.desember:

Ikke godt nok

– Vi må gjøre alt vi kan for å sikre at dette er på plass til 1.januar. Regjeringens forslag sikrer husholdningene. Nå er 124 nettselskaper klare til å gjennomføre dette. Å komme med nye modeller nå, kompliserer dette arbeidet og skaper usikkerhet om det er mulig å få det til, sier Aasland til VG.

SV mener at den sosiale profilen ikke er god nok, og nekter å godta regjeringens forslag til strøm-hjelp helt uten videre:

– SV jobber desperat for å få på plass en bedre støtteordning for de som sliter aller mest med de skyhøye strømregningene. Så langt har ikke regjeringspartiene vært villig til å komme oss i møte. Derfor løftes forhandlingene nå opp et nivå, sier Lars Haltbrekken, SVs fremste energi- og miljøpolitiker på Stortinget, til VG.

Ap, Sp og SV har en fremforhandlet avtale som sikrer Støre-regjeringen flertall i Stortinget for statsbudsjettet for neste år. Endringer må også avtales mellom partiene. Strømstøtten er en del av statsbudsjettet for 2022. Uten en avklaring her har ikke regjeringen flertall for budsjettet, ifølge SV.