TAS UT AV DRIFT: Color Line Magic kjører strekningen mellom Oslo og Kiel. Nå legges skipet på dokk frem til det er lønnsomt for selskapet å drive igjen.

Color Line-ansatt ut mot lønnsstøtteordningen: − Jeg gikk rett i kjelleren

Rune Sveum var en av 700 ansatte som fikk permitteringsvarsel fra Color Line. Han mener flere kunne beholdt jobben dersom lønnsstøtteordningen var lagt opp annerledes.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

Rune Sveum mottok mandag permitteringsvarsel for tredje gang i løpet av pandemien. Han jobber som førstekokk på Color Magic – eller «Kielfergen» – som flere kjenner den som.

– Det er den dårligste julegaven du kan tenke deg. Med tanke på huslån, bil, høye strømregninger som bare øker, så er det en ganske tung beskjed å få før jul.

Også samboeren, som arbeider samme sted, har mottatt permitteringsvarsel. Med to barn de skal forsørge, vet ikke Sveum hvordan de skal få regnestykket til å gå i hop.

Da han så den justerte lønnsstøtteordningen som ble lagt fram i Stortinget mandag, økte skuffelsen. Han innså at det var vanskeligere å holde seg i jobb enn han hadde ventet.

– Jeg gikk rett i kjelleren. Jeg vurderer om jeg skal tilbake på skolebenken og finne meg en ny jobb, sier Sveum.

Så lenge Color Line gir permitteringsvarsel eller permitterer ansatte, gis ikke konsernet adgang til å søke på lønnsstøtteordningen, slik den foreligger nå.

– Jeg skjønner Color Line. Vi er nødt til å permittere fordi vi har så få gjester etter de nye restriksjonene, sier han og legger til:

– Hadde det vært en åpning for å permittere etter ansiennitet og ha alkoholservering, så hadde ting vært helt annerledes, mener Sveum.

SMITTEVERN: Her gjennomfører Rune Sveum en ukentlig test av 16 ansatte i hans avdeling.

Han mener det burde kommet en egen kompensasjonsordning for næringer som rammes hardest av coronarestriksjoner.

– De lover og lover, og sier at vi står sammen, men det er ingen dugnad for hotell, restaurant og reiseliv. Slik det ligger nå, synes jeg det blir veldig skeivt, sier Sveum.

– Lite anvendbar for et stort konsern

Color Line lider store slag etter coronarestriksjoner. Mandag sendte de ut permitteringsvarsel til over 700 ansatte, i tillegg til i underkant av 100 varsler som var sendt ut tidligere.

– Vi brukte helgen på å analysere ordningen og se den opp mot vår virksomhet. Vi kom frem til at den er lite anvendbar for et stort konsern som Color Line, sier kommunikasjonsdirektør Erik Brynhildsbakken.

Én av grunnene til det er «enten eller-regelen», som Brynhildsbakken kaller den.

– Skal man benytte lønnsstøtteordningen har man ikke anledning til å permittere. Da skal man kun bruke denne ordningen, og enten holde folk i arbeid eller tilby kompetansebyggende tiltak.

Kompetansebyggende tiltak sier han er krevende å få til i en situasjon med strenge smittetiltak.

IKKE FORNØYD: Kommunikasjonsdirektør i Color Line sier lønsstøtteordningen er lite anvendbar for større bedrifter. Mandag sendte Color Line ut permitteringsvarsel til over 700 ansatte.

Etterlyser forutsigbarhet

Kommunikasjonsdirektøren i Color Line sier det er krevende å forholde seg til en ordning det har vært knyttet så stor usikkerhet til.

– Den skal vedtas over nyttår, og blir etter det vi forstår først mulig å søke på fra februar av. Dessuten skal den kun vare for to måneder – desember og januar – og kanskje en tredje måned, men da i en nedskalert versjon. Det gir lite forutsigbarhet, sier han.

Det holder ikke for Erik Brynhildsbakken og konsernet.

– Nå har våre ansatte stått i pandemiens frontlinje i snart to år, fremhever Brynhildsbakken.

Virksomheten til Color Line rammes hardt av coronarestriksjonene. Han skulle gjerne sett at kompensasjonsordningene tok større hensyn til de hardest rammede næringene.

– Gang etter gang i pandemien ser vi at visse næringer blir truffet. I den grad man klarer å lage målrettede og treffsikre ordninger som kan bidra i denne situasjonen vil det være veldig positivt, sier han.

Finansdepartementet: – Skal være for alle arbeidstagere

Statssekretær i Finansdeparrtementet, Lars Vangen, legger vekt på at regjeringen har varslet flere ordninger for å bøte på konsekvensene av coronarestriksjonene.

– Det er en krevende tid for både bedrifter og arbeidstagere. Regjeringen har lagt frem et bredt sett med støtteordninger som retter seg mot næringslivet. Målet har vært å gjøre det litt mindre vanskelig for bedrifter rundt om i hele landet. Lønnsstøtteordningen er bare én av en rekke ordninger som er varslet, skriver Vangen i en tekstmelding til VG.

Regjeringen har valgt å ikke gi adgang til at bedrifter får permittere kombinert med lønnsstøtte, av hensyn til de mest sårbare, ifølge statssekretær Vangen.

– Regjeringen har vektlagt at en lønnsstøtteordning skal være for alle arbeidstagerne i en bedrift. Blant annet arbeidstagerorganisasjonene har fremhevet at dette er viktig for å verne om de mest sårbare i arbeidslivet, skriver han.