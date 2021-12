KARANTENE: Mange av oss må tilbringe romjulen med TV-en som selskap.

Hvor mye av juleferien ryker? Sjekk VGs karantene­kalkulator!

Har du smitte i familien, skoleklassen eller på jobb? VGs karantenekalkulator forteller deg hvor lenge du må sitte i karantene.

For dem som får påvist corona nå, ligger det an til julaften i isolasjon – og karantene for familien.

For etter at regjeringen i forrige uke strammet inn på karantenereglene, i håp om å bremse smitteøkningen og få kontroll på omikron, settes mange flere nordmenn i karantene.

Men mange kan fortsatt komme seg ut til nyttårsfeiringen!

Tirsdag kveld ble det også klart at du nå kan bruke en hurtigtest for å teste deg ut av karantenen. Frem til nå har det vært krav om en negativ PCR-test for å komme ut av karantene. Dermed slipper du den ekstra ventetiden på å få svar på en PCR-test.

Prøv VGs karantenekalkulator for å se hvilke regler som gjelder for deg: