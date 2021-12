FHI: Tror ikke vi når booster-målet i julen

FHI mente at til sammen 700.000 vaksinedoser måtte settes på to uker for at landet skulle åpne mer opp - det ser det ikke ut til at skjer.

Publisert: Nå nettopp

– Det ser ut til at tempoet i vaksinasjonen går litt langsommere enn det vi hadde forutsett. Vi sendte ut veldig mange doser i uke 51, og det er klart at dette har vært en uke hvor folk har vært travle. Så det er ikke så rart at man ikke har fått klart å satt så mange, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

FHI la opp til en massiv booster-vaksinering gjennom julen: For å åpne landet mente de at man var helt avhengige av å sette 700.000 vaksinedoser på to uker, i forrige uke og denne.

Det har ikke gått helt etter planen:

– Vi har ikke fått kvalitetssikret dataene enda, men det ser absolutt ut til at det har blitt satt færre doser enn de 300.000 dosene som vi håpet skulle blitt satt, hvis man deler det over to uker. Det ligger an til et betydelig lavere tall. Så vi håper at det blir vaksinert mange i uke 52 (denne uken, journ anm.), sier Bukholm.

– Så dere når ikke målet?

– Det kan se ut til at man ikke gjør det. Men det er tidlig å konkludere. Vi får gjøre opp status etter nyttår.

Må ta igjen i januar

Bukholm sier FHI ikke er helt sikre på hva som gjør at vaksineringen har gått tregere enn de hadde håpet på.

– Men vi tenker nok at folk har hatt mye å tenke på i løpet av julen og romjulen, så det kan være en årsak. Og så håper vi selvfølgelig kommunene har et tilbud som er tilpasset etterspørselen. Det er ting vi forsøker å kartlegge, sier han.

– Vi håper at det er mange som melder seg til vaksinering denne uken, både for å få satt første, andre og tredje dose. Det vil også bli intense uker i uke én og to. Hvis vi havner etter det som var målet i uke 51 og 52, blir det desto mer å ta igjen.

Den siste tiden har smitten og antall innleggelser gått noe ned i Norge.

Men det helsemyndighetene frykter, er at omikron-bølgen som så vidt har startet skal slå så raskt innover at veldig mange smittes samtidig i ukene fremover. Da vil mange trenge helsehjelp samtidig.

Det er en av grunnene til at FHI mener det er svært viktig å få satt så mange booster-doser som mulig raskt, før omikron-bølgen slår inn.

– Hvor stort problem er det at man ikke har vaksinert nok nå?

– Vi tenker at det er et stort problem, hvis vi ikke får vaksinert de som trenger vaksinen for å beskyttes mot sykdom og innleggelse. Men så tenker vi at det aller viktigste nå er at vi får vaksinert så mange som mulig før utgangen av uke to. Vi håper at vi totalt sett kan ta igjen en del av de dosene vi ikke har fått satt i disse to ukene på nyåret. Men da er det også viktig at så mange som mulig melder seg.

Han sier det er booster-vaksineringen som skal til for at man har et grunnlag for å åpne mer opp igjen, men legger også til:

– Det er flere ting som spiller en rolle i forhold til det: Vi må også få kunnskap om hvordan omikron-epidemien blir i Norge og effekten av tiltak på spredning av omikron. Der har vi foreløpig ikke gode nok data.

Dette er det som har vært kjøreplanen, og målene for booster-vaksineringen som pågår nå: