ÅPEN DØR: Innvandringspolitisk talsperson Erlend Wiborg og Frp-leder Sylvi Listhaug vil åpne døren for ukrainske flyktninger.

Sylvi Listhaug: Krever eget hurtigspor for ukrainere

Frp vil ha ukrainske flyktninger ut i jobb så fort som mulig. Nå krever de et eget hurtigspor for ukrainere og arbeidstillatelser fra dag én.

Av Eirik Røsvik

Publisert: Nå nettopp

To millioner ukrainere har allerede flyktet fra den russiske invasjonen av hjemlandet sitt, opplyser FN tirsdag.

Frp krever nå at det gjøres unntak i regelverket, slik at ukrainerne slipper det toårige introduksjonsprogrammet andre asylsøkere må gjennomføre.

– Veldig mange kan gå rett ut i jobb. Andre kan få et hurtigspor med rask norskundervisning, og konkret akkurat det de trenger, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Erlend Wiborg til VG.

– Vi må gjøre det på en ubyråkratisk, god måte. Det er helt meningsløst om de skal være på et toårig introduksjonsprogram og sitte passive på skolebenken, sier han.

TRENGER IKKE: Sylvi Listhaug sier at ukrainerne ikke bør gå på vanlig introduksjonskurs.

Listhaug: Trenger ikke kulturkurs

Frp-leder Sylvi Listhaug mener at mange ukrainerne kan gå rett ut i jobb.

– Det er mange ting som er obligatoriske i introduksjonsprogrammet som vi mener er totalt overflødig for denne gruppen. Det de har behov for er først og fremst norskopplæring, sier Listhaug.

– Det vil ikke være behov for innføring om norsk kultur eller noen voldsom innføring i norsk samfunn. Det er mye som er likt, sier hun.

Da Bosnia-flyktningene kom til Norge på 90-tallet fikk de midlertidig opphold på samme måte som ukrainerne får i dag.

Mange ble værende etter et amnesti, fordi krigen varte lenge.

– Norskopplæring skal tilbys. Hvor omfattende det skal være, må en se på. Det vi vil unngå er standardiserte opplegg, sier hun.

– Trenger ikke ukrainerne all norskopplæringen i introduksjonsprogrammet, hvis de blir her i lang tid?

– I introduksjonsprogrammet er det norskopplæringen det er behov for, men vi må tilpasse det slik at det er mulig for dem å jobbe og kanskje ta det ved siden av. Men mange av dem snakker engelsk og klarer seg sånn sett med det, sier Listhaug.

INNVANDRING: Erlend Wiborg er ny innvandringspolitisk talsperson i Frp.

– Ikke belastning

Mange av flyktningene som nå kommer er kvinner og barn.

Frp-toppene sier at det er avgjørende med nok barnehage- og skoleplasser.

– For hver person som kommer og kan komme seg rett ut i jobb, så er ikke det en belastning for det offentlige Norge. Da kan vi hjelpe flere, sier Wiborg.

– En rekke flyktninger trenger beskyttelse i verden. Hva skiller ukrainerne fra andre grupper asylsøkere eller flyktningbølgen i 2015?

– Det er mennesker fra våre nærområder. Vi har alltid sagt at det er nærområdene som må ta ansvaret for flyktningsituasjoner. Nå er det hos oss, da skulle det bare mangle at vi stiller opp, sier Listhaug.

ADVARER: Ap-leder Jonas Gahr Støre har tirsdag advart mot private busslaster.

Advarer mot private busslaster

Listhaug og Wiborg mener at norske myndigheter må til Ukrainas grenseområder raskt.

– Det er mange som har de beste intensjoner og reiser ned med busser og minibusser. Det er flott og imponerende å se hvor mange som ønsker å bidra, men kan heller ikke være naive. Vi må legge til grunn at det også er personer som ikke har gode hensikter som vil prøve seg, sier Listhaug.

Frp-toppene peker blant annet på at folk som selger mennesker til sexslaveri kan prøve å utnytte situasjonen.

– Bør norske myndigheter hente ukrainere til Norge?

– Ja, de må hentes hit. Men norske myndigheter må også være med å registrere og identifisere, slik at vi unngår at ikke-ukrainere utnytter situasjonen for å komme seg til Norge, sier Wiborg.