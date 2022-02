PRESSET: Regjeringen ved forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Fersk VG-måling: Klart flertall vil støtte Ukraina med våpen

Et stort flertall vil at Norge skal eksportere våpen og ammunisjon til Ukraina. Nesten alle sier at vi bør ta i mot ukrainske flyktninger.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det viser en dagsfersk meningsmåling utført av Respons Analyse for VG.

Hele 58 prosent av nordmenn mener at Norge bør sende våpen og ammunisjon til Ukraina. 29 prosent sier nei, mens 13 prosent svarer at de ikke har noen formening.

– Dette viser at den massive støtten folk har til Ukraina sitter ganske dypt, når folk er villige til å sende våpen dit, sier Venstre-leder Guri Melby til VG.

VG har også spurt om Norge bør ta imot flyktninger fra Ukraina i tillegg til de 3000 kvoteflyktningene vi tar imot årlig.

Da svarer et overveldende flertall ja: 93 prosent svarer ja, 4 prosent svarer nei og 4 prosent sier at de ikke har noen formening.

Melby mener det er godt å se at nordmenn er tydelige på at nordmenn må ta sin del av ansvaret for å ta imot flyktninger.

Hun får støtte av KrF-leder Olaug Bollestad, som vil ta imot minst 20.000 ukrainere:

– Undersøkelsen viser veldig tydelig at nordmenn ønsker å hjelpe. Det er jeg veldig glad for, og ikke overrasket over. Det norske folk har både husrom og hjerterom, sier hun.

Regjeringen har mandag kveld kalt inn Den utvidede utenriks- og forsvarskomité (DUUFK) til et møte om Ukraina-krisen. Det er ventet at våpensaken blir et tema.

Høyre, Venstre, KrF og Frp er positive. Regjeringen, SV og MDG avventer. Rødt er foreløpig alene om å si nei.

KLAR TIL Å SENDE: Venstres Guri Melby sier at regjeringen bør sende våpen til ukrainerne.

Eldre mest våpen-skeptiske

VGs undersøkelse viser at eldre og kvinner er mest skeptiske til å sende våpen til Ukraina.

67 prosent av menn er positive og 25 prosent er negative til å sende våpen. 45 prosent av kvinner sier ja, og 32 prosent sier nei.

Hos de over 65 år sier 52 prosent ja til å sende våpen, mens 39 prosent sier at de er negative.

– Det har kanskje litt med det historiske forholdet mellom Nato og Russland å gjøre, tror Guri Melby:

– Jeg tror at ganske mange som tilhører min generasjon og yngre opplever at Europa er ganske integrert og at Ukraina er en del av oss. Derfor ønsker vi å gjøre det vi kan for å hjelpe, sier hun.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

– Kan vi provosere Russland ytterligere ved å gi militære våpen til fienden?

– Jeg forstår at det er den avveiningen vi står i. Det er ikke noen enkel avveining. Det er ingen som har lyst til å trigge Putin mer enn nødvendig, sier Melby.

Hun sier at vi uansett er tydelig i vår støtte til Ukraina, blant annet ved å støtte alle EU-sanksjoner og å trekke ut Oljefondet.

– Det er vanskelig å se at dette blir tungen på vektskålen. Nå er det svært mange land som donerer våpen. Vi står ikke alene, men sammen med våre allierte, sier hun.

– Norge har et langt forhold til Russland. Kan vi spille en annen rolle i kontakten med dem enn andre Nato-land fremover?

– Det kunne vi jo ha håpet på. Jeg tror jo virkelig at regjeringen har ønsket å kjøre dialog-sporet så langt som overhodet mulig. Men jeg mener det er veldig lite som tyder på at det kan føre fram, sier Melby.

– Det er veldig viktig at vi greier å ta vare på relasjonen mellom menneskene som bor i grenseområdene. Men relasjonen til Putin tror jeg er vanskelig å se for seg at vi skal greie å bruke på noen måte.