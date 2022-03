Støre om Tajik: Ingen sperrer for at hun kan komme tilbake

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at tiden vil vise hva slags roller Hadia Tajik (Ap) kan få i fremtiden.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Marte Mjøs Persen (Ap) erstatter Hadia Tajik (Ap) som arbeidsminister etter knappe fem måneder som olje- og energiminister. Den jobben tar Terje Aasland (Ap) over nå.

Tajik gikk forrige uke av som arbeidsminister og søndag som Ap-nestleder etter VGs avsløring av at hun fra 2006 til 2010 fikk skattefri pendlerbolig basert på en leiekontrakt hun aldri benyttet.

– Kan Hadia Tajik komme tilbake i en ledende rolle i Ap eller regjeringen hvis hun bygger opp tilliten?

– Ja. Det er ikke lagt ned noen sperrer for det. Det handler om tillit og kvalifikasjoner, og jeg mener at Hadia har store egenskaper og handlekraft. Så det vil tiden vise, sier Støre på pressekonferanse etter utnevnelsen.

– Kommer vi til å se henne igjen i din regjering i denne perioden?

– Det vil ikke jeg konkludere på nå, men jeg har ikke tenkt å utelukke noen muligheter fremover. Vi må bruke de dyktige folkene vi har og vi har mange.

forrige



fullskjerm neste NYTT MANNSKAP: Støre-regjeringens første mannskapsbytte skjedde etter knappe fem måneder ved makten. Her er ny olje- og energiminister Terje Aasland og ny arbeidsminister Marte Mjøs Persen sammen med statsminister Jonas Gahr Støre på Slottsplassen i Oslo. 1 av 3 Foto: TORE KRISTIANSEN / VG

Ingen med minoritetsbakgrunn

På spørsmål om hva han tenker om at det nå ikke er noen i regjeringen med minoritetsbakgrunn, svarer Støre:

– Jeg skulle veldig gjerne ønsket at vi fortsatt hadde en eller flere statsråder med minoritetsbakgrunn. Det lyktes vi ikke med nå på bakgrunn av det vi trengte av kvalifikasjoner.

– Betyr det at du mener at Ap ikke har en person med minoritetsbakgrunn som kunne bemannet en av de ledige postene i regjeringen?

– Min vurdering er at jeg tok det valget jeg tok nå, som jeg mener er best for disse jobbene på dette tidspunktet. Det er ikke for å snakke ned noen andre, men fordi disse to var best plassert for å ta disse jobbene.

– Erfaring

– For meg var det viktig å se etter muligheten for om en statsråd med erfaring fra denne regjeringen kunne ta over dette veldig viktige arbeidet med arbeid og inkludering. Personen som hadde erfaring, egenskap og personlighet til det er Marte, sier Støre.

Mjøs Persen har hatt ansvaret for håndteringen av strømkrisen, som ved siden av coronapandemien har vært den største innenrikspolitiske utfordringen for Støre-regjeringen hittil.

– Hun har styrt en av våre største byer, leder i Vestland Ap og har mange års erfaring som folkevalgt i Bergen og som fagorganisert og tillitsvalgt i LO. Hun har vært oljeminister i en krevende tid på dette feltet, sier Støre.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: TORE KRISTIANSEN / VG

– Gryteklar oljeminister

Aasland har over 16 års erfaring på Stortinget, og har vært leder i energi- og miljøkomiteen frem til han ble statsråd.

Støre beskriver ham som en «gryteklar oljeminister».

– Jeg er veldig glad for å se Terje Aasland i regjeringen. Hans erfaring og forberedte utgangspunkt gjør at dette er et trygt og godt valg, sier statsministeren.

Saken oppdateres!