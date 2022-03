ÅSTEDET: Her sikrer krimteknikere sporprøver fra åstedet i Baneheia i mai 2000.

Baneheia-saken: DNA-sjekker mikroskop-glass i utlandet

I flere uker har spesialister i utlandet gjennomført helt spesielle DNA-undersøkelser i Baneheia-saken – som politiet fortsatt venter svar på.

VG kan nå fortelle historien om de siste DNA-undersøkelsene som gjøres i den over 20 år gamle drapssaken.

I dagene etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000, sikret krimteknikere en rekke sporprøver fra både ofrene og åstedet.

Disse sporprøvene ble sikret med vattpinner og fraktet til laboratorier i Norge og Spania for videre undersøkelser.

I 2002 ble Jan Helge Andersen dømt til 19 års fengsel i Baneheia-saken, mens Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring. Kristiansen har i alle år nektet straffskyld og kjempet for renvaskelse.

En del av grunnlaget for dommen mot Kristiansen var et DNA-funn som aktørene i og rundt den gamle straffesaken har vært uenige om helt frem til i dag. Det aktuelle DNA-funnet og betydningen av det var også noe av årsaken til at Gjenopptakelseskommisjonen valgte å gjenåpne den i februar i fjor.

I forbindelse med gjenåpningen av Baneheia-saken ble Oslo politidistrikt tildelt oppdraget med å etterforske saken på nytt. En del av etterforskningen har vært rettet mot de gamle sporprøvene som har vært lagret i over 20 år og nye DNA-analyser av disse med ny teknologi.

Venter på flere svar

Når rettsmedisinere gjennomfører disse undersøkelsene, bruker de blant annet et objektglass, dekkglass, vannpreparat og et mikroskop.

For noen uker siden fikk spesialistene i utlandet oversendt glassene som ble brukt på laboratoriet i Baneheia-saken for over 20 år siden, får VG opplyst.

Er det mulig å åpne disse glassene og ta ut rester av gamle sporprøver?

Kan de eventuelle sporprøvene gi nye svar?

Og kan potensielle svar få en betydning for utfallet av den nye etterforskningen?

DNA-ekspertene har brukt flere uker på oppdraget – og pågår fortsatt og resultatene er dermed ikke klare.

VG har forelagt opplysningene i denne saken til statsadvokat Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Flere DNA-funn

Rettsmedisinsk institutt (RMI) har også gjennomført nye DNA-undersøkelser i Baneheia-saken det siste året. Resultatene fra disse undersøkelsene vakte oppsikt internt i politiet:

Seks nye DNA-funn fra Jan Helge Andersen, som blant annet knytter ham til overgrep mot Lena Sløgedal Paulsen.

Andersen har tidligere hevdet at han kun forgrep seg mot en av jentene, men nå kan det tyde på at han forgrep seg mot begge.

Mandag 18. oktober i fjor gikk drapsdømte Jan Helge Andersen inn på politihuset i Oslo.

De påfølgende dagene fikk han en rekke vanskelige spørsmål basert på de nye DNA-funnene:

Kunne han ha forgrepet seg på begge jentene, og ikke én av dem, slik han tidligere hadde forklart?

Kan det ha vært ham som forgrep seg først, og ikke den tidligere kameraten Viggo Kristiansen, som han tidligere hadde hevdet?

Hva hadde han å si til at hans DNA, ved hjelp av nye metoder, var funnet på intime steder på begge jentene?

I politiavhør høsten 2000 forklarte Jan Helge Andersen at han mente å ha forgrepet seg mot den eldste jenta. Senere i disse avhørene ble han forelagt DNA-funn fra den yngste jenta.

Da endret Andersen forklaring og sa at han måtte ha forgrepet seg på henne isteden.

I de nye Baneheia-avhørene tok politiet opp temaet på nytt. Andersen forklarte at han den gang endret forklaring på grunn av DNA-funnet som ble lagt frem. I dag mener han fortsatt at det var den eldste jenta han forgrep seg mot, ifølge VGs opplysninger.

Politiet stilte deretter spørsmål om Andersen kan ha forgrepet seg mot begge jentene. Det kunne han ikke avvise, men han svarte at han kun husker det ene overgrepet, ifølge VGs opplysninger.

I tillegg forklarte Andersen at dersom han har forgrepet seg mot begge, så evner han hverken å minnes det, forstå det eller å se det for seg, får VG opplyst.

Andersen la også til at han vet at noe ikke stemmer, at han tok feil av jentene for 21 år siden og at det var politiets DNA-funn den gangen som gjorde at han aksepterte at han tok feil, får VG opplyst.

I den nye Baneheia-etterforskningen har det ikke blitt gjort noen DNA-funn mot Viggo Kristiansen. Kristiansen nekter straffskyld og hevder at han aldri var på åstedet og deltok i ugjerningene.