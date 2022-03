ORIENTERT: Byrådsleder Raymond Johansen var på besøk i Oslos første mottakssenter for de ukrainske flyktninger. Her blir han orientert av Vivian Ellingsen Gotaas, seksjonsleder for transitt og mottak i UDI.

Raymond Johansen: − Mange får snart en ny klassekamerat eller nabo fra Ukraina

– Det var viktig for oss å komme hit og si veldig tydelig at Oslo er klare. Vi skal gjøre alt vi kan for flyktningene. Her vil det være enorme behov.

– Oslos befolkning vil få en ny klassekamerat eller en ny nabo fra Ukraina i tiden fremover. Vi skal ta vel imot dem. Mange av dem har nok følelse av å være litt overlatt til seg selv, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Søndag besøkte han og en liten delegasjon fra byrådet Scandic Helsfyr, som er tatt i midlertidig bruk av UDI som mottakssenter.

Hotellet er en del av beredskapstilbudet fra Oslo kommune.

Det er en rolig stemning som møter byrådslederen. Rundt 20 ukrainske flyktninger er innkvartert på hotellet. De fleste er på rommene sine, mange av dem sammen med kjæledyret sitt.

ENDEVENDTE LIV: – Dette er ekstremt traumatiserte mennesker som har fått livene sine endevendt på få dager. De ser verdens tredje største militærmakt pløye inn i landet sitt. Det er en kaotisk situasjon, og den ser ut il å bli langvarig, sier byrådsleder Raymond Johansen. Ved siden av står byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen, som koordinerer.

Ofte uanmeldt

Søndag kveld er det ventet en ny busslast. I motsetning til de to bussene som var innom søndag formiddag, er ikke denne uanmeldt.

Busser med rundt 50 flyktninger kommer som regel uanmeldt og skal innkvarteres på kort tid. Det kan bli mange busslaster å ta imot på kortvarsel tror byrådslederen.

– Vi vet ikke hvor mange som vil komme, men Oslo er klare for å ta imot det antallet UDI anmoder oss om. Vi er en erfaren mottager av flyktninger. I løpet av de siste årene er kapasiteten bygget kraftig ned fordi antallet asylankomster har vært kraftig redusert, sier Johansen.

Helsfyr-hotellet har en kapasitet på 1000 plasser, fordelt på 420 rom.

Flyktningene skal etter hvert bosettes rundt omkring i Oslos bodeler. Arbeidet i bydelene er satt i gang.

Må bygge raskt

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen, har koordineringsansvaret.

Hun sier vi står foran en kjempeutfordring med å bygge opp kapasiteten raskt.

– Vi aner vi vel at dette er et stort omfang, sier hun.

Leder for helseetaten, Hilde Terese Hamre, sier de bistår UDI og staten med helsehjelp til flyktningene.

– Noen har diabetes og har glemt medisinene sine. Det er et stort behov for psykososial bistand, det er mange traumatiserte.

Flere madrasser

UDI opplyser søndag at de løpende utvider tilbudet ved ankomstsenteret i Råde.

Fredag fikk de levert 350 ekstra madrasser og ti nye toaletter.

– Det er krevende for personalet å håndtere uanmeldte busser som ankommer med rundt 50 i hver buss, men vi gjør vårt beste for å ivareta alle på best mulig måte.

UDI samarbeider med Noas, Røde Kors og sivilforsvaret for å ivareta flyktningene.

Det ble registrert 128 nye asylsøkere fra Ukraina lørdag.

Totalt er det registrert 510 nye asylsøkere den siste uken.

Kollektiv beskyttelse

Regjeringen innførte fredag midlertidig kollektiv beskyttelse til flyktninger fra Ukraina. Dagen før ble 27 EU-land enige om det samme.

Ordningen betyr at ukrainske statsborgere får midlertidig opphold i inntil tre år, uten individuell vurdering.

En lignende nasjonal ordning ble tatt i bruk i Norge under Balkankrigen på 90-tallet.

Regjeringen har bedt utlendingsmyndighetene om å styrke kapasiteten og ikke minst kartlegge de ulike kommunenes kapasitet.

Flere en 1,5 millioner på flukt

På ti dager er flere enn 1,5 millioner mennesker drevet på flukt fra Ukraina etter Russlands invasjon, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Dette er den raskets voksende flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig, skriver Grandi på Twitter.

FN frykter at opptil 4 millioner mennesker vil flykte fra Ukraina som følge av den russiske invasjonen og krigføringen, mens andre eksperter tror at opptil 10 millioner ukrainere kan bli drevet på flukt, ifølge NTB.

