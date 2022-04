Listhaug krever grensekontroll for å stanse overgripere: − Regjeringen er totalt handlingslammet

Frp-lederen mener det er ubegripelig at regjeringen ikke har innført grensekontroll for å få has på overgrepsdømte som henter ukrainske barn.

Av Line Fausko

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

- Jeg blir kraftig provosert av at overgrepsdømte har blitt stoppet på grensen med ukrainske barn og kan kjøre videre uten straff, sier Listhaug til VG.

Fredag bekreftet Kripos til VG at de har stanset over 10 overgrepsdømte som har transportert ukrainske barn. Kripos legger til at det har vært voksenpersoner til stede med barna i de transportene de har stanset.

– Så lenge det er i privat regi, er det ingenting som hindrer de vi har stoppet i å gjøre det samme igjen, sa avdelingsleder i Kripos, Emil Kofoed til VG.

Det mener Listhaug er uforståelig, som sier partiet derfor flere ganger har tatt til orde for grensekontroll.

– Det må innføres både grensekontroll og politiet må gis verktøy til å stoppe disse rovdyrene. Vi vet ikke om det er noen som har lykkes med å få kloa i sårbare barn, og det gjør meg svært opprørt.

Vil gi politiet ny hjemmel

Utfordringen for politiet er at de ikke har noen hjemmel i loven til å arrestere eller forfølge de tidligere overgrepsdømte som nå blir tatt med ukrainske barn i baksetet, eller på annen måte er involvert i «frivillighetsarbeidet». De har i prinsippet sonet ferdig og gjort opp for seg.

Listhaug foreslår å gi politiet midlertidig hjemmel til å pågripe og eventuelt varetektsfengsle tidligere overgrepsdømte, når det er rimelig grunn til å tro at det ellers vil bli begått et overgrep mot barn.

– Vi har en plikt å beskytte alle de som nå må flykte fra Putin sin brutale krigsmaskin, og nå forventer jeg handlekraft fra justisministeren.

– Ubegripelig

Regjeringen har sagt at de fortløpende vurderer på grunn av faren for menneskehandel og utnyttelse av barn. For å få fortgang i sakene, fremmet Fremskrittspartiet et forslag om midlertidig grensekontroll i Stortinget forrige uke. Ingen andre partier stilte seg bak.

– Grensekontroll er det mest effektive verktøyet for å avdekke og avverge situasjoner. Regjeringen har også på dette området vist seg å være totalt handlingslammet.

Hun legger til at det bør være fullt mulig fordi dette ble innført under forrige flyktningkrise og under pandemien.

– Den svenske sosialdemokratiske regjeringen innførte utvidet grensekontroll kort tid etter invasjonen av Ukraina, og da er det ubegripelig at Norge ikke har gjort det samme.

Mehl: Andre verktøy bedre egnet

Justisminister Emilie Enger Mehl sier til VG at regjeringen gjentatte ganger har frarådet privat transport av flyktninger nettopp på grunn av faren for kriminelle handlinger og utnyttelse av sårbare flyktninger.

– Jeg kjenner ikke til detaljene i VG sin sak, men slik saken er presentert, reagerer jeg som alle andre på at tidligere overgrepsdømte tar med ukrainske barn i bilen. Det er bra at politiet har stoppet disse transportene og hentet ut barna, sier hun, og legger til:

– Dette har aldri handlet om å mistenkeliggjøre snille hjelpere, men om at flyktningsstrømmen er lett å utnytte for folk uten gode hensikter.

Hun nevner blant annet at politiet har fått utvidet kontrollvirksomhet og at de har intensivert etterretningsarbeidet blant annet for å forebygge dette.

– Politiet og departementet har vært opptatt av å forebygge dette siden krigen startet. Det er svært vanskelig for mennesker på flukt å skille mellom folk som vil hjelpe og de som har dårlige hensikter. PST og Kripos følger nøye med på Råde og andre steder flyktningene er.

Hun sier at PST og Kripos følger nøye med på mottaket på Råde og på andre steder der flyktninger oppholder seg.

– Politiets vurdering, som jeg deler, har vært at andre verktøy enn grensekontroll på landegrensen er bedre egnet til å avdekke slike tilfeller.

Mehl tilføyer at det likevel er grunnleggende for rettsstaten at politiet må ha skjellig grunn til mistanke om straffbart forhold for å pågripe noen.

– Vi har straffebestemmelser både mot seksuelle overgrep mot barn, mot grooming, menneskehandel, menneskesmugling mm. For å beskytte samfunnet mot de som domstolen mener det er nærliggende at vil begå gjentatte overgrep, har vi ordningen med tidsubestemt staff i form av forvaring. Vi kan derimot ikke ha midlertidige, situasjonsbestemte hjemler for pågripelser basert på et lavere mistankekrav i en rettsstat.