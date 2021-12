FØLGER UTVIKLINGEN: Avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

FHI om omikron-smitte: − Kan bli en rask økning

To julebord, én konferanse og en elev med ukjent smittevei. Disse utbruddene med bekreftet eller mistenkt omikron-smitte er kjent så langt - og FHI forventer at det vil oppdages mange med smitte i dagene fremover.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Omikron-utbruddene i Norge var blant de første større som ble kartlagt utenfor Sør-Afrika. Det første kjente utbruddet, på Louise Restaurant i Oslo, fikk internasjonal oppmerksomhet.

FHI sier at de ikke antageligvis ikke oppdaterer tallet på bekreftede tilfeller før mandag, men er klare på at det kommer «mange meldinger om mistenkte tilfeller som håndteres av kommunene i samarbeid med utbruddsgruppa ved FHI».

– Vi bistår en rekke kommuner med vurderinger og støtte til håndteringen av omikron smitte, og på laboratoriet jobbes det intensivt blant annet med screening og genomsekvensering for påvisning av omikron, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til VG.

Hun sier at de også jobber med å oppdatere risikovurderingen, og med ulike scenarier for videre utvikling og tilhørende tiltak.

– Det er spesielt viktig å følge utviklingen tett og oppdatere eksisterende kunnskap nå, og også løpende vurdere tiltaksnivå, sier Vold.

Mistenker omikron i Oslo-skolen

Siden det første norske utbruddet ved et julebord på Aker Brygge, har flere nye utbrudd blitt kjent. Senest søndag kveld ble det kjent at Oslo kommune mistenker at en elev ved Steinerskolen i Bydel Vestre Aker er smittet med omikron.

– Det man hele tiden frykter med omikron, er rask spredning, sier bydelsoverlege Jorunn Thaulow til VG.

Hun sier de nå venter å få oversikt i takt med at de får inn flere prøvesvar i løpet av de kommende dagene.

MISTENKER SMITTE: Steinerskolen på Hovseter i Oslo.

Et stort antall personer vil bli bedt å teste seg med PCR-test og holde seg i karantene inntil negativt prøvesvar foreligger. Det dreier seg om rundt hundre elever totalt, ifølge Thaulow.

– Poenget med denne saken er at det er ukjent smittevei. Vi vet ikke hvor smitten kom fra. Det gjør det veldig krevende, sier bydelsoverlegen.

– Kan overta raskt

Flere andre steder i verden har man sett at omikron raskt tar over som dominerende variant. Danmark registrerte 18 tilfeller fredag – mens man søndag oppdaget hele 183 nye tilfeller av.

I Sør-Afrika, hvor varianten først ble oppdaget, har omikron i flere provinser allerede tatt over, og smitten har eksplodert. Fredag registrerte landet over 16.000 tilfeller. Tolv dager tidligere hadde de ikke mer enn 312 tilfeller på én dag.

Nå sier Line Vold at omikron raskt kan bli den dominerende varianten også i Norge. Folkehelseinstituttet forventer derfor at det vil oppdages mange med omikron-smitte i dagene som kommer.

– Erfaringene fra da alfa og delta kom til landet er at nye, mer smittsomme varianter kan overta raskt som dominerende variant, så vi må være forberedt på at det kan bli en rask økning i andelen med omikron smitte fremover.

Selv om omikron-varianten ser ut til å være mer smittsom, og smitten stiger der den blir dominerende, er det fremdeles antall sykehusinnleggelser man er mest opptatt av i pandemihåndteringen.

Ingen av de smittede i omikronutbruddene i Norge har så langt blitt alvorlig syke. Også USAs smitteverntopp Anthony Fauci var søndag forsiktig optimistisk om den nye varianten:

– Det er for tidlig å gi noen definitive uttalelser, men så langt ser det ikke ut som varianten er så veldig alvorlig. Så langt er funnene litt oppmuntrende, sa Fauci i et intervju med CNN søndag.

Dette er utbruddene:

Siden det første utbruddet ble oppdaget, har minst tre andre bekreftede eller mistenkte omikron-utbrudd blitt kjent. Disse kjenner vi til så langt: