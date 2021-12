SØRGER: Anne Larsen og sønnen Bo Tobias tente lys ved åstedet fredag. Brannruinene ligger i bakgrunnen.

Fra dødsbrann til drapssiktelse: − Jeg skulle så hjertelig ønske det var annerledes

SVELVIK (VG) De hadde en forutanelse om at noe ikke stemte: – En brannmann, det skal ikke kunne skje, det var ikke til å begripe, sier nabo Anne Larsen (40).

Publisert: Nå nettopp

Fredag ble branngåten i Svelvik tilført en ufattelig dimensjon. Politiet har siktet familiefaren for å ha tatt med seg sine to barn og moren deres i døden.

At alle fire skulle brenne inne, var det mange ikke kunne forstå.

– Huset var gammelt, men en brannmann vet alle fellene. Og Helge hadde styr på alt. Noe var galt, for de ville ha hørt brannalarmen, de ville ha ...

Ordene blir hengende i luften. Anne Larsen og sønnen Bo Tobias (12) er kommet for å tenne lys ved åstedet på Berger i Svelvik sør i Drammen.

Sjokknyheten om siktelsen for trippeldrap og selvdrap begått før huset gikk opp i flammer natt til mandag, er bare noen timer gammel.

– Vi kom fordi Isabell gikk i klassen min. Hun var ganske nær venn, sier Bo Tobias.

SORG: Anne Larsen (40) er nabo av familien som omkom i brannen natt til mandag.

Moren forklarer at den avdøde jenta var den første sønnen ble kjent med, da familien hennes flyttet fra Drammen til Berger for syv år siden.

Det skjedde på allidretten på Berger skole, da ungene var fem og et halvt. Isabells far Helge som trente dem, han som siden ble brannkonstabel i Drammen.

– Vondt, hardt og trasig

Så sent som torsdag var de sammen i svømmebassenget på ungdomsskolen.

– Helge var med Isabell og Trym og badet, han var med, han var til stede. Det gjør det så uvirkelig. Vi vil aldri forstå hva tanken kan ha vært hos Helge.

Anne Larsen skjønner at Bo Tobias kan bli sint på faren til skolekameraten.

– Det er følelser vi har lov til å ha. Det er vondt, det er hardt og det er trasig. Vi kan være sinte, lei oss og frustrerte, for det som har skjedd, er helt grusomt, sier moren.

Mannen hennes skulle på nattevakt og vekket henne i tretiden natt til mandag. Fra huset i Bergeråsen så de at det brant voldsomt nede på Sand, men skjønte ikke hvor.

– Det var først da vi kjørte forbi og skulle på skolen, at det gikk opp for oss at det var Isabell. Da ble det virkelig, men også uvirkelig, sier Larsen.

De fire som bodde i det brennende huset, var først meldt savnet.

– Det sier seg litt selv at de er borte, når hele himmelen sto i fyr, sier Bo Tobias.

– Var så fine mennesker

Rektor Kim Flemmos møtte dem da de kjørte inn ved skolen.

– Jeg ser på ham og spør om det er Isabel. Så ser jeg ansiktet hans og så begynner jeg bare å grine. De var så fine mennesker. Jeg skulle så hjertelig ønske at det var annerledes, sier moren.

Hun forteller om sitt fineste minne om Helge, en nasjonaldag etter 22. juli-terroren, da 17. mai-toget skulle svinge inn hovedgaten i Svelvik.

– Da sto han der så stram foran brannbilen sin. Han holdt vakt, han skulle passe på alle barna på Tømmerås skole. Han skulle kjøre brannbilen frem og tilbake, slik at ingen biler skulle komme inn og gjøre barna noe.

Hun forteller om Helges avdøde samboer Camilla (42), som var frisør i Drammen.

– Hun var snakkesalig og blid, så glad for at de hadde fått drømmehuset. Hun snakket om hva de hadde fått gjort og hva de skulle gjøre i hjemmet.

– Var glad i faren

Og hun snakker om Trym (10) og Isabell (12), som alltid hadde et hei og et smil om munnen.

– Det vi ikke må glemme, er at Trym og Isabel var glad i faren. Han var far til to veldig flotte barn som ikke ville blitt slik, uten oppdragelsen de fikk hjemme, sier Anne Larsen.

Hun ble veldig lei seg da hun hørte om siktelsen – og fortvilet over at hva hun tenkte i utgangspunktet om at noe var galt, kan vise seg å stemme.

– Vi kan tenke at det er urettferdig og at han kunne gjort ting annerledes. Men jeg håper at vi oppi sinnet og frustrasjonen også klarer å tenke på Helge som en god far.

TREHUS: Familien flyttet til det gamle trehuset på Berger sommeren 2018.

Hun gjentar at handlingen – om siktelsen blir bekreftet – er ufattelig:

– Jeg forstår at mange barn blir redde, for hvem kan helgardere seg og si det aldri vil skje? Så jeg tenker at nå handler det om å trygge barna våre.

– Vondt for meg også

Anne Larsen sier at lærere og ansatte ved Tømmerås skole har vært en fantastisk støtte for elever og foresatte. Hun kan ikke nok få rost rektor Kim Flemmos.

– Vi har fått eget stillerom, med bildene deres, der vi kan gå og tenke, sier Bo Tobias.

– Det er vondt for mange av elevene?

– Ja. Det er vondt for meg også, sier 12-åringen.

Lillesøsteren i andre klasse var veldig opptatt av at hun ville opp i stillerommet i dag.

– «Jeg får liksom ikke ro til å tenke, mamma», sa hun i morges, sier Anne Larsen.

ETTERFORSKES: Politiet har utført tekniske undersøkelser etter dødsbrannen natt til mandag.

Flammene blafrer i flere av gravlyktene som er satt i veikanten – de er satt ned etter at drapssiktelsen var offentliggjort. Snøen er hardtrampet på plassen.

De forkullede brannruinene bak politiets sperrebånd er dels dekket av en rød presenning.

Tar rundt hverandre

Siden mandag har mor og sønn har vært der flere ganger, på tur med hunden Simon.

– Ungene sier mamma, nå gråter du igjen. Og ja, nå gråter jeg igjen, for nå er det trist. Vi snakker mye om det i familien. For oss er det bedre enn å la være.

Anne Larsen kaller tettstedet Berger et paradis på jord. Mandag var det en stillhet hun aldri har opplevd, når hun møtte sambygdingene.

– Alle aksepterte at tårene rant og øynene var rødkantede. Folk har vært veldig flinke til å ta om hverandre. Også de man ikke snakker så mye med ellers. Man ser dem, og så tar man dem bare inntil seg og er der. Det er ikke så mye annet å gjøre.