Regjeringen innrømmer tregt vaksinetempo – vurderer å ta i bruk apotekene

Regjeringen har sagt at booster til de eldre er det viktigste tiltaket nå. Men tallene viser at vaksinemålet ikke nås. Nå vurderer de å få hjelp til å sette dosene av apotekene.

Boostervaksinering har vært fremhevet av både regjeringen og helsemyndighetene som det viktigste tiltaket frem mot jul. Fra og med 29. november har målet fra regjeringen vært å vaksinere 400.000 i uken.

«Regjeringen har besluttet at vaksinasjonskapasiteten nasjonalt skal økes fra 200 000 doser/uke til 400 000 doser/uke,» står det i brevet som ble sendt kommunene 19. november.

Men det har man ikke klart.

Denne uken har kommunene bedt om å få sendt ut 270.000 vaksiner – 130.000 mindre enn ukemålet.

Regjeringen har på de siste pressekonferansene understreket at boostervaksinering er det som er aller viktigst i den smittesituasjonen man er i nå.

Senest torsdag sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG at «vi har fullt trykk på tredje dose og vil snarere trappe opp enn å avvente det. Signalet fra meg er kjør på.»

Så mye settes

Dette er antall doser FHI har sendt ut, basert på hva kommunene sier de klarer:

Uke 48: 300.000

Uke 49 (denne uken): 270.000

Uke 50: 270.000

På tre uker er det dermed 360.000 færre vaksinedoser som blir satt, enn planen var.

Noen av grunnene er at det har tatt tid for kommunene å bygge opp vaksinasjonskapasitet igjen, og at FHI ikke endret intervallet på de mellom 45–64 år før denne uken. Dermed har det i noen kommuner ikke hatt nok armer å sette vaksinene i.

Det er kommunene som har ansvaret for å vaksinere sine innbyggere.

Vurderer å bruke apotek

Men nå prøver regjeringen å finne alternative løsninger for å få opp tempoet. Helseminister Ingvild Kjerkol skriver i en e-post til VG at FHI jobber med tiltak som kan bidra til å øke kapasiteten i kommunene ytterligere.

– Dette gjelder for eksempel å bruke apotek eller andre som kan bistå kommunene med vaksineringen.

Apotek i Oslo har samarbeidet med kommunen om vaksinering. Ifølge Stavanger Aftenblad har Apotekforeningen tilbud seg å sette opptil 100.000 vaksinedoser i uken, og at Høyre, Frp og KrF har rådet regjeringen til å takke ja til tilbudet.

Tirsdag kom det nye nasjonale tiltak på grunn av omikronsmitten på toppen av en allerede høy deltabølge. Mye tyder på at omikron er mer smittsom enn deltavarianten. Smittesporingen er oppjustert og mange havner nå i karantene.

Fortsatt er det et sted mellom 20–30 prosent av de over 65 år som ikke er vaksinert. Målet er å få vaksinert alle innen jul.

Eldre og sårbare som ikke har fått boosterdose oppfordres nå til å ha færre nærkontakter og være forsiktige.

FHI har tidligere sagt at konsekvensen av at boostervaksineringen ikke går raskt nok, er at flere kan bli alvorlig syke og lagt inn.

Helseministeren skriver at også kommunene jobber med å øke tempo:

– Kommunene fikk beskjed om å ha beredskap på 200 000 doser tidligere i høst og har på kort tid måtte omstille seg og bygge opp igjen tilbudet, skriver helseministeren.

Hun legger til at intervallendringen ned til fem måneder vil gi kommunene flere armer å sette vaksinedoser og håper det vil bidra til å øke takten i vaksineringen.

Derfor trengs booster

Foreløpig har regjeringen bare åpnet for at de ned til 45 år skal få en boosterdose – bortsett fra de med risikosykdommer.

Studier fra blant annet Sør-Afrika og Tyskland som kom denne uken viser at antistoffene hos vaksinerte fungerer dårlig til å nøytralisere viruset, som betyr at vaksinerte ser ut til å bli smittet. Flere forskere peker derfor på booster som det beste tiltaket nå.

Også immunolog Fridtjof Lund-Johansen ved Oslo universitetssykehus mener en booster vil kunne gi bredere beskyttelse enn det man klarer å vise i de små lab-forsøkene, og har tidligere sagt til VG at vaksinering er et mindre inngripende tiltak enn nedstengning i alle varianter.

Vaksinesjef Geir Bukholm i FHI sier en boosterdose er viktig for å holde smittesituasjonen under kontroll, redusere sykdomsbyrden og redusere belastningen for helsetjenesten.

– Vi legger til grunn at en oppfriskningsdose vil forsterke beskyttelsen mot alvorlig sykdom forårsaket av både delta- og omikronvarianten. Vi regner også med at en oppfriskningsdose vil redusere smittespredningen av begge varianter. Vi ønsker derfor at befolkningen blir vaksinert med en oppfriskningsdose så raskt som mulig etter at det gått 5 måneder etter at siste dose i grunnvaksineringen er satt.

Intervallet mellom dosene er nå på fem måneder. Hvis man følger samme tid alle over 18, kan vi vaksinere ned til 18 år innen uke 10 (midten av mars, red.anm.), ifølge sjefen for vaksinasjonsprogrammet:

– Da har vi sikret oss en effekt av booster som vi tenker er optimal. Men dette vil kreve at alle over 65 år har fått tilbud om boosterdose før jul og at man etter nyttår har en vaksinasjonshastighet på ca. 400.000 vaksinasjoner per uke, sier Geir Bukholm.