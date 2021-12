DOBBELTROLLENE

Monas bror tok livet sitt to timer etter at han ble skrevet ut fra sykehuset. Familien vil at Helsetilsynet skal granske dødsfallet, men det skjer ikke. Psykiateren som varslet Helsetilsynet, jobber nemlig i Helsetilsynet. DOBBELTROLLENE

Dagen etter brorens dødsfall blir Mona (48), moren og svigerinnen invitert til et møte på Sandviken sykehus i Bergen:

– Beklager, sier psykiateren om hendelsen.

– Beklager betyr ingenting. Kan du si unnskyld? spør hun.

– Unnskyld, svarer han.

Psykiateren bekrefter Monas fremstilling.

– Det betydde faktisk litt for meg å høre, sier Mona.

Tre uker senere leser hun i et brev fra Helsetilsynet at etaten ikke ville undersøke hvorfor lillebroren døde.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen betegner det som «usedvanlig».

I brevet leser Mona at «varsler innehar en dobbeltrolle».

Årsaken er at psykiateren har et ansettelsesforhold både ved sykehuset og i Helsetilsynet, beskrives i brevet fra 16. mai i 2019.

– Jeg husker at jeg kvapp til, sier Mona i dag.

– Jeg var allerede helt ødelagt. På toppen kom denne beskjeden.

Søndag fortalte VG hvordan en leder ved Oslo universitetssykehus, som også jobber for Helsetilsynet, skrev i en rapport at det ikke var nødvendig å varsle Helsetilsynet om et uventet dødsfall.

I dag kan VG avdekke at flere i Helsetilsynet har en slik dobbeltrolle.

Totalt ti deltidsansatte i landets øverste tilsynsorgan jobber i tillegg i andre stillinger i helsevesenet. Som kommuneoverleger og fastleger, overleger og ledere på norske sykehus.

I disse jobbene har de plikt til å varsle uforutsette og alvorlige pasienthendelser til Helsetilsynet.

Seks av disse ti personene er samtidig ansatt i avdelingen i Helsetilsynet som behandler nettopp varsler fra sykehusene.

Disse dobbeltrollene kan svekke tilliten til saksbehandlingen, mener advokat Helge Hjort. Han har jobbet i over 30 år med helse- og pasientrett.

– Jobben i Helsetilsynet gjør dem til eksperter på varslinger av alvorlige hendelser. De kjenner drillen, og vet hvordan de skal ordlegge seg for å hindre at Helsetilsynet går videre med en sak. Der ligger det en fare, sier Hjort.

Det var psykiateren selv som ringte Helsetilsynet for å fortelle om utskrivelsen av Monas bror.

– Psykiaterens versjon inneholder flere feil, sier Mona.

Hun tenker at han kunne vinkle historien slik han selv ville.

– Det er bare to personer som vet det. Og de er kolleger.

Fra telefonsamtalen noterer saksbehandleren i Helsetilsynet at broren til Mona «hadde avvist at han hadde selvmordstanker».

Inn i journalen skrev i tillegg psykiateren:

«Viser ingen psykotiske eller depressive symptomer under forløpet eller i samtaler her».

– Det er ingen mulighet for at det er sant, mener søsteren Mona.

På armen har kona et minne etter mannen. Mona har tatovert et hjerte og navnet hans på underarmen. Da broren lå på akuttposten beskrev en sykepleier tilstanden hans i et notat:

«Han ligger med genseren dratt over halve ansiktet og gir ikke blikkontakt. Fremstår nedstemt og dempet».

Flere ganger spurte sykepleieren hvordan hun kunne hjelpe:

«Det er ikke noe poeng, vet ikke», svarte han.

– Hvis ikke det er depressive symptomer, vet jeg ikke hva som er depressivt, sier Mona.

Til VG sier psykiateren at han ikke ønsker å svare på spørsmål:

– Jeg har ikke lyst til å forsvare meg. Jeg synes hun skal få lov til å fortelle sin historie.

Direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet har ikke grunnlag for å mene at psykiateren har oppgitt feil fakta, sier han til VG:

– Man kan snu på det som advokaten sier: Når noen jobber hos oss, får de en kompetanse som gjør at de vet veldig godt hvordan en sak skal opplyses tilstrekkelig. Det gjør at saken blir gjenstand for en god behandling.

– Hvorfor ble det så mange feil i brevet med helsetilsynets vurdering da?

– Jeg kjenner ikke saken godt nok til å gi et svar.

– Er det ikke vanskelig å ta i mot et varsel fra en kollega som kan ha gjort en alvorlig feil?

– Det er en utfordring som må turneres med klokskap, det er vi enige om. Men at man får en relasjon til noen, enten faglig eller privat, det kan skje.

– Kan det føre til at man stiller færre kritiske spørsmål til hendelsen?

– Det kan slå begge veier. Det kan også føre til at man stiller flere og mer kritiske spørsmål.

Da psykiateren varslet Helsetilsynet, var det ett døgn siden Monas bror ble funnet av politiet i industribygda Dale, nord for Bergen.

Ingen vet hvorfor han kjørte akkurat dit. Men på veien ringte han både legevakten og en psykiatrisk poliklinikk, ifølge telefonloggen hans, forteller søsteren.

Planen var å ta sitt eget liv, fortalte han legevakten i Bergen, ifølge et dokument fra Helsetilsynet.

– Han var så desperat at han ringte alle steder, sier Mona.

– Han ville enten ha hjelp eller avslutte livet.

Politiet sporet telefonen og fulgte sakte etter bilen hans, for ikke å skremme.

Snart ble han lagt inn på tvang på Sandviken sykehus.

En omgjengelig barnefar, forteller Mona. Et komisk talent. En oppfinner, med utdannelse som ingeniør.

Fra eBay kjøpte han en en dag en ubrukelig klokke, tok ut innmaten, lastet inn programvare og så kunne han snakke til klokken: Hvordan blir været i dag?

På veggen i entreen hang et nettbrett som han styrte vaskemaskin fra.

På kveldene utviklet han egne apper, men det siste året gjorde han ingenting.

To dager før innleggelsen på Sandviken sykehus ble han skrevet ut fra et tre uker langt døgnopphold i psykiatrien. Uten å bli frisk.

– Han ba om mer hjelp. Derfor tenkte jeg: «Nå vil han endelig bli tatt på alvor i helsevesenet og få tid til å bli bra». Jeg visste ikke at nedtellingen hadde begynt, sier Mona.

I brevet fra Helsetilsynet står det at broren ble lagt inn frivillig på akuttmottaket. I realiteten ble han innlagt på tvang.

Til kollegaen i Helsetilsynet fortalte psykiateren at mannen skulle få hjelp etter utskrivelsen: «Et gruppetilbud to ganger ukentlig».

Dette tilbudet ville han ikke fått, fordi det ikke tilbys personer «som har blitt vurdert pågående suicidale».

Dette ble skrevet inn i journalen hans dagen etter selvmordet.

– Han hadde avtale med en psykolog om en måned. Det var alt, sier Mona.

Hun synes flere forhold er vanskelig å forstå:

– Dagen før var han så dårlig at han måtte legges inn på tvang og ha tilsyn døgnet rundt. Nå trengte han ingenting?

Hun leser i brevet at «pasientens kone ble informert om utskrivelsen». Denne beskrivelsen mener hun og brorens kone gir et feil bilde.

– Jeg fikk én telefon, men da var det for sent. For da var han allerede skrevet ut, sier kona til VG.

Hun forteller at hun ropte til sykepleieren:

– «Dere må ikke skrive ham ut! Ikke gjør det. Husk det som skjedde i går».

Ønsket hennes var å hente ektemannen i bil og kjøre sammen hjem.

I stedet var han nå på vei oppover fjellet på Fløyen, mot skogen, med telefonen avslått.

– Er han funnet? ropte Mona utenfor huset deres noen timer senere. I innkjørselen sto venner av broren rundt en politibil.

En av dem svarte «nei», og Mona sank ned på knærne. Av lettelse.

– For da var det fortsatt håp, forklarer hun.

Idet hun ble løftet opp på bena igjen, ble husdøren åpnet. I åpningen sto moren og sa at han nettopp var funnet død.

– Det var faktisk sånn at jeg kjente fysisk, hjertet mitt bli knust, sier Mona.

Dagen etter kalte psykiateren dem inn til møte.

– Jeg synes det er ubehagelig å ha slike møter. Men det var tusen ganger mer ubehagelig for denne familien, sier han.

Psykiaterens dobbeltrolle gjorde at saken skulle behandles av Statsforvalteren, mente fagdirektør Brynhild Braut i Helsetilsynet.

Til vanlig jobber hun som kommuneoverlege i Kragerø.

Braut viser til direktør Andresen i Helsetilsynet for svar på spørsmål.

Advokat Helge Hjort tror Helsetilsynet har «fornemmet at de er i en litt ubehagelig situasjon»:

– Hva slags saksbehandling fikk varselet hos Statsforvalteren? Bare at Helsetilsynet har påpekt at saken gjelder en av deres egne, mener jeg kan være førende for den videre saksbehandlingen, sier Hjort.

Monas bror fikk forsvarlig helsehjelp, konkluderte fylkeslegen i Vestland 11. mars i fjor.

Fylkeslege i Vestland, Sjur Lehmann kaller dødsfallet «dypt tragisk», men sier saken ble behandlet grundig, balansert og uhildet.

Dette er fortsatt vanskelig for familien å forstå, sier Mona.

– Det var aldri et reelt tilsyn. Kun en oppramsing fra journalen hans, mener hun.

– Hvis det er forsvarlig å sette en suicidal person på bussen: Hva slags nivå er det da på spesialisthelsetjenesten i Norge?

På generelt grunnlag sier psykiateren til VG at han og sykehuset ønsker å bli vurdert av tilsynsmyndighetene.

– Det er derfor vi melder alvorlige hendelser. Så får en annen instans se oss i kortene, om vi har gjort rett eller galt. Har vi gjort galt, ønsker vi å lære av det.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt kaller det «usedvanlig» at Helsetilsynet ikke ville behandle saken på grunn av inhabilitet.

– Det er jo mange andre i Helsetilsynet som kunne behandlet den, sier Bernt:

– Dette kan ikke holde som begrunnelse for at det sentrale, nasjonale og øverste kontrollorganet frasier seg ansvaret for å gjøre jobben sin.

Direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet sier til VG at de vurderte det annerledes.

– Det forelå ikke streng juridisk inhabilitet i denne saken, men det er noe med omdømmet vårt. Varsler er også ansatt i Helsetilsynet. Ville folk forstå at vi kunne behandle den? spør Andresen.

Mona ønsket at Helsetilsynet skulle dra på stedlig tilsyn til Sandviken sykehus og snu hver stein.

– Fordi psykiateren var ansatt i Helsetilsynet, blokkerte han for at det skjedde, sier Mona.

VG har stilt direktør Andresen flere spørsmål om feilene i varselvurderingen. Skyldes de at saksbehandleren i Helsetilsynet var ukritisk til sin kollega?

– Det har vi ikke grunnlag for å hevde, svarer Andresen.

Han sier at Helsetilsynets ansatte skal stille alle relevante spørsmål, enten de kjenner personen eller ikke.

– Hos oss blir informasjonsinnhentingen i tillegg gjennomgått av en gruppe som kvalitetssikrer at det er gjort en grundig jobb. Har vi stilt de riktige spørsmålene? Har vi stilt gode nok spørsmål?

– Er du helt sikker på at dette har skjedd i denne saken?

– Her valgte vi jo å oversende saken til Statsforvalteren, nettopp for å sikre oss at den fikk en grundig behandling, og at vi hadde den nødvendige distansen.