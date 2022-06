1 / 5 forrige neste fullskjerm

Folk strømmer til Rådhusplassen: − Veldig mye følelser

Det er folksomt på Rådhusplassen mandag kveld, tross avlysning og anbefalinger fra politiet om ikke å møte opp.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette er beviset på at man absolutt ikke er alene og at vi alle er her for hverandre og støtter hverandre, sier Isabell Danielsen (25).

Hun har møtt opp på Rådhusplassen med Isabell Danielsen (25) og Astri Sofie Iversen (21).

– Hva slags følelser sitter dere med i dag?

– Vi snakket om det på veien hit. Det er veldig mye følelser. Trist, sliten. Litt glad for å komme hit, men også helt forferdet og redd for at kanskje noe lignende skal skje igjen, sier Astri Sofie Iversen (21).

Se direkte fra Rådhusplassen:

Det har vært knyttet mye usikkerhet til om solidaritetsmarkeringen for fredagens masseskyting i Oslo ville bli avholdt. Oslopolitiet oppfordret mandag ettermiddag at folk ikke skulle møte opp.

Likevel valgte mange å møte opp mandag kveld.

– Jeg blir skikkelig rørt av å se at flere og flere kommer hit. Det er vakkert å se, sier Danielsen.

PST opplyser mandag kveld til NRK at de «frykter en følgehandling».

Den offisielle avlysningen kom to timer før arrangementet skulle vært avholdt, fra arrangøren Oslo Pride på deres Facebookside.

Astri Sofie Iversen (21), Isabell Danielsen (25) og Lone Aasen var blant de mange som trosset anbefalingene og dro til Rådhusplassen.

Mange reagerer på håndteringen, og at mange på tross av politiets anbefaling allikevel ønsker å møte. Oslo Pride-leder Inger Kristin Haugsevje sier hun har forståelse for at noen fortsatt vil møtes, men at det ikke vil bli arrangert noen ny Pride-parade før over sommeren.

– Det føles veldig viktig og riktig å være her etter alt som har skjedd. Vi vil vise at de ikke vinner, og ikke kan stoppe oss fra å vise hvem vi er og vise kjærlighet, sier Danielsen.

– Vold stopper ikke kjærlighet

– I dag er det ett år siden jeg flyttet til Oslo. Én måned kom jeg ut av skapet, sier en av talerne under samlingen.

Han forteller at han har sett andre homofile bli drept i hjembyen i Irak.

– Det er mye jeg vet om skyting, vold, pistoler og maskingevær. Men én ting er jeg helt sikker på: Vold stopper ikke kjærlighet.