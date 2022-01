Ifølge danske myndigheter og fagpersoner er Sotrovimab det eneste antistoffet som hjelper mot omikron.

Eneste antistoffmedisin mot omikron: − Tilgangen er begrenset

Sotrovimab er den eneste antistoffbehandlingen som virker mot omikronsykdom. Så langt har Norge fått levert 144 doser.

– Ideelt sett skal antistoffbehandling gis tidlig til pasienter om den skal virke. Men vi har så lite tilgang på det i Norge, så vi har bestemt å gi det til alvorlig syke på sykehusene, sier Børre Fevang, overlege ved Oslo universitetssykehus.

Antistoffbehandling fungerer nemlig best om pasienten får det før vedkommende blir alvorlig syk.

Sotrovimab er et såkalt monoklonalt antistoff, og er det eneste antistoffet som fungerer mot omikronvarianten, ifølge danske myndigheter og fagfolk.

I en mail til VG skriver Helse Sør-Øst at Norge har fått 144 doser med Sotrovimab, og venter på 1152 ytterligere doser som skal komme i slutten av januar.

Det er betydelig færre enn hva nabolandet Danmark har bestilt.

Har kjøpt inn færre enn Danmark

Danmark har mottatt 2088 doser Sotrovimab, og venter på 5000 nye doser i slutten av januar. De varslet mangel på tilgang til medisinen i desember, og har laget en plan for fordeling og bruk.

5. januar skrev VG at Folkehelseinstituttet ba sykehusene om å forberede seg på flere omikron-pasienter, men Norge har knapt kjøpt inn Sotrovimab.

På grunn av mangel på coronamedisinen, må norske sykehus velge hvilken pasienter som skal prioriteres:

– For å få plukket ut de pasientene som får mest nytte av antistoffbehandlingen, må vi vente og se hvem som blir alvorlig syke. Dette er et vanskelig dilemma som vi står i, og vi har daglig diskusjoner om tematikken. Men foreløpig er tilgangen såpass begrenset, så vi har valgt å prioritere det sånn.

– I Danmark sier fagfolk og myndighetene at Sotrovimab er den eneste antistoffet som virker mot omikron. Er det noe norske fagfolk også er enig i?

– Ja, i Norge bruker vi bare Sotrovimab fordi det er den eneste vi har tilgang til i dag. Vi har tidligere brukt en kombinert antistoff-behandling, men den er vi tomme for, sier Fevang.

Fevang sier den første pasienten som fikk antistoffbehandling i Norge, fikk det i mai 2021. Da fikk Norge donert en dose fra Danmark.

– I oktober fikk vi donert en dose fra Sverige som vi ga til en alvorlig syk pasient. I midten av oktober fikk vi en begrenset antall doser til Norge, og vi har behandlet om lag 100 pasienter med denne behandlingen.

Info Sånn fungerer antistoffmedisiner: Denne typen antistoffmedisin fungerer litt på samme måte som vaksiner. Man injiserer antistoffer som kan bekjempe viruset, men i motsetning til med vaksiner virker de umiddelbart, og effekten varer også i en kortere periode.

Antistoffbehandlingene er basert på «monokronale antistoffer»: Når man utvikler behandlingen tester man forskjellige antistoffer for å se om de binder seg til spike-proteinet i viruset, og lager mer av dem som binder seg best i cellekulturer.

Antistoffene kan deretter injiseres hos en pasient med en positiv covid-prøve, og nøytralisere viruset. Det kan også være at antistoffene beskytter mot å bli syk, hvis du har fått den uten å være smittet. Vis mer

– Godkjenningen av legemiddelet trakk ut

– Danske myndigheter og fagfolk har kommet frem til at Sotrovimab er den eneste antistoffmedisinen som fungerer mot omikron-smitte. Hvorfor har vi da ikke kjøpt inn mer av denne medisinen?

– De regionale helseforetakene har så langt kjøpt inn nær 1300 behandlinger med Sotrovimab til norsk spesialisthelsetjeneste. Den første leveransen av antistoffet til Norge kom i desember 2021 og behandlingen er alt tatt i bruk ved norske sykehus, skriver viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Jan Frich til VG.

FAGDIREKTØR I HELSE SØR-ØST: Jan Frich skriver i en e-post til VG at de regionale helseforetakene bestilte antistoffmedisiner på samme tidspunkt som andre europeiske land.

Verdens helseorganisasjon skriver i en rapport, som ble publisert i januar, at Sotrovimab gir en betydelig reduksjon i risikoen for sykehusinnleggelse. De anbefaler dermed at medisinen gis til pasienter med høy risiko for sykehusinnleggelse, noe Frich også understreker.

– Sotrovimab er primært godkjent og anbefalt brukt tidlig i sykdomsforløpet for å forebygge sykehusinnleggelser hos pasienter med mildt til moderat sykdom. Men en slik bruk av medisinen må Helsedirektoratet kommentere på, skriver han.

HELSEDIREKTORATET: Johan Torgersen sier til VG at Sotrovimab skal vurderes.

Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Johan Torgersen, sier til VG at Sotrovimab skal vurderes utenfor sykehusene.

– Helsedirektoratet vil som en del av de nasjonale faglige rådene, vurdere om bruksområdet for Sotrovimab bør utvides til pasienter utenfor sykehus med mildt til moderat risiko for å bli lagt inn på sykehus, svarer divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Johan Torgersen.

– Har Helsedirektoratet en strategi for innkjøp av antistoffmedisiner og for behandling av coronasykdom?

– Vurdering av innkjøp av antivirale legemidler til bruk i primærhelsetjenesten er basert på anbefaling fra Helsedirektoratet og råd fra Folkehelseinstituttet, men Helse- og omsorgsdepartementet har tatt den endelig avgjørelsen på Norges deltagelse i felles EU-anskaffelser, svarer Torgersen.

Ifølge Jan Frich bestilte de regionale helseforetakene antistoffet Regn-Cov (casirivimab og imdevimab), på samme tidspunkt som andre europeiske land.

– Da dette legemiddelet ikke var formelt godkjent ble det avtalt at legemiddelet skulle leveres til Norge når slike godkjenning forelå, tentativ i mai 2021. Godkjenningen av legemiddelet trakk ut, og vi valgte til slutt å be om å få levert legemiddelet før godkjenningen var gitt. Legemiddelet var tilgjengelig for utprøvende bruk i norske sykehus fra september 2021, skriver Frich.

ENESTE ANTISTOFFET: Overlege ved Bispebjerg Hospital i København sier til VG at det Sotrovimab er det eneste antistoffer som virker på pasienter smittet med omikronvarianten.

To type antistoffer som brukes i Danmark

– Det er spesielt to type antistoffmedisiner vi bruker i Danmark. Den ene er en kombinert antistoff (Regen-Cov), mens den andre er Sotrovimab, som er den eneste som virker på omikron-pasienter, sier Stine Johnsen, overlege på lungeavdelingen ved Bispebjerg Hospital i København.

I Danmark er Sotrovimab forbeholdt høyrisiko pasienter med svekket immunsystem, for eksempel transplantasjonspasienter, kreftpasienter eller pasienter som behandles med kjemoterapi.

– Ikke-vaksinerte risikopasienter, for eksempel eldre pasienter eller pasienter med underliggende sykdommer kan også tilbys antistoffbehandling. Men de får den kombinerte antistoffet Regn-Cov hvis de er smittet med deltavarianten.

– Men den beste måten å unngå alvorlig sykdom er vaksinen, ettersom uvaksinerte har mye større risiko for alvorlig sykdom, sier Johnsen.